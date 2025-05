করদাতারা ডিংহিতে চ্যানেলটি অতিক্রমকারী অভিবাসীর কুকুর স্থাপনের জন্য হাজার হাজারকে কাঁটাচামচ করে ফেলেছেন ইউকে | খবর

ইউকে করদাতারা একটি ডিঙ্গিতে ইংলিশ চ্যানেলটি অতিক্রমকারী একটি অভিবাসী দ্বারা আনা একটি কুকুরের যত্ন নেওয়ার জন্য হাজার হাজার পাউন্ড প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গেছে। The German Shepherd is to spend at least 120 days in quarantine in one of six government-approved sites, which will include a full check-up with jabs and vaccinations to mitigate against the spread of infectious diseases like rabies, after arriving in Dover. এটি প্রথমবারের মতো একটি ছোট নৌকায় একটি কাইনিন আবিষ্কার করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

কেন্টের একমাত্র সুবিধা হ’ল পাঁচ মাইল দূরে ডিলের অ্যানিমাল ইন, তবে একজন শ্রমিক মনে করেননি যে জার্মান শেফার্ড সেখানে কিছু কুকুরের মধ্যে ছিটকে যাওয়ার কথা শুনেছিল। কর্মীরা এই দৃষ্টিতে “বিস্মিত” হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এর মালিক একটি হোটেলে থাকবেন বলে মনে করা হয়, জনসাধারণের অর্থ দিয়েও অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। ধারণা করা হয় যে কুকুরটির মালিক প্রক্রিয়াজাত না হওয়া পর্যন্ত কুকুরের কয়েক মাসের যত্নের প্রয়োজন হবে, এতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে।