করাচির জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি মূল মাইলফলক অতিক্রম করেছে

করাচির জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকটি অতিক্রম করেছে।
পাকিস্তান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের (পিএএ) সূত্রে জানা গেছে, করাচি বিমানবন্দরের অধীনে নতুন রানওয়ে 07 আর -তে দারিদ্র্য মানের কংক্রিটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
সূত্র মতে, প্রকল্পের পিভট কোয়ালিটি কংক্রিটের কাজটি তফসিলের এক মাস আগে সম্পন্ন হয়েছিল। করাচি বিমানবন্দরের চলমান আপগ্রেড প্রকল্পের এই মাইলফলকটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
সূত্র মতে, রুটিন ফ্লাইট অপারেশনগুলিকে প্রভাবিত না করে রানওয়ে আপগ্রেডের কাজ চলছে। নতুন রানওয়েতে, নতুন আধুনিক এয়ারফিল্ড লাইটিং সিস্টেম, আমদানি করা লাইট, কেবল এবং নির্দেশিকাও ইনস্টল করা হয়েছে।
পিএএ সূত্রের মতে, আন্ডার কনস্ট্রাকশন রানওয়েতে সেন্টার লাইন পেইন্টিং এবং ট্যাক্সিওয়ে চিহ্নগুলির মতো কাজগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।