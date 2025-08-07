করাচি কারখানায় কমপক্ষে সাতজন আহত

করাচি: করাচি রফতানি প্রসেসিং জোনের (কেপিজেড), ল্যান্ডহির একটি কারখানায় আগুন লেগে যাওয়ার পরে কমপক্ষে সাত জন আহত হয়েছেন, যার ফলে ভবনটি ভেঙে পড়েছে, কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছেন।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উদ্ধার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কারণে কারখানার বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে।
ফায়ার ব্রিগেড কর্মকর্তাদের নিভে যাওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, একটি পোশাক কারখানায় ছড়িয়ে পড়া আগুনটি চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জ্বলছে। ফায়ার ব্রিগেড কর্মকর্তাদের মতে আগুন নিভানোর জন্য আরও আগুনের দরপত্র ডেকে আনা হয়েছিল।
বর্তমানে, আগুনের মোকাবেলায় 12 টি ফায়ার টেন্ডার এবং দুটি স্নোরকেল মোতায়েন করা হয়েছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে ক্ষতিগ্রস্থ কারখানার বেসমেন্টে শ্রমিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য, ফায়ার-হিট কারখানা সংলগ্ন ভবনগুলিও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তারা যোগ করেছে।
এদিকে, সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলী শাহ এই ঘটনার নজরে নিয়েছিলেন এবং আগুনের ব্রিগেড ও উদ্ধার কর্মকর্তাদের জ্বলন্ত নিভানোর জন্য তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।
“মানব জীবনের সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত,” তিনি যোগ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী করাচি কমিশনারকে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেছিলেন যে কারখানার মালিক এবং কর্মীদের পুরোপুরি সমর্থন করা উচিত।
তিনি বলেছিলেন যে আগুনের ঘটনা ঘটলে কারখানায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।
রেসকিউ -১২২২ চিফ অপারেটিং অফিসার ডাঃ আবিদ জিলাল দাবি করেছেন যে কারখানায় আগুন লাগার সময় ১,২০০ থেকে ১,৫০০ জন লোক ছিল।
চিফ ফায়ার অফিসার, মুহাম্মদ হুমায়ূন বলেছিলেন যে কারখানার প্রথম তলায় আগুনটি ফেটে যায়, যা আরও চারটি কারখানাও ঘিরে রেখেছে। তিনি বলেছিলেন যে কারখানায় দ্বিতীয় হাতের পোশাকগুলি পুনর্ব্যবহার করা হয়েছিল, তিনি আরও যোগ করেছেন যে সেখানে রাসায়নিকগুলিও উপস্থিত ছিল, যা আগুনের তীব্রতা বাড়িয়ে তোলে।
তিনি আরও যোগ করেন, আগুনের কারণ এখনও জানা যায়নি।
ফায়ার অফিসার বলেছিলেন যে কারখানায় কারও উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই, তিনি আরও যোগ করেছেন যে ভবনের ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করতে তিন থেকে চার দিন সময় লাগতে পারে।
“জরিপের জন্য ফর্মগুলি কারখানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, তবে সেগুলি এখনও আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।”
বন্দর শহরে আগুনের ঘটনাগুলি প্রচলিত, মূলত বিল্ডিংগুলিতে আগুনের সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকার কারণে।
জুনে, করাচির ল্যান্ডহি রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে একটি কারখানায় ছড়িয়ে পড়া আগুন নিভানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কমপক্ষে পাঁচজন দমকলকর্মী আহত হয়েছিল।