করাচি: গুলি চালানোর তিনটি ভিন্ন ঘটনা, দু’জন নিহত, একজন আহত
করাচি: গুলি চালানোর তিনটি ভিন্ন ঘটনা, দু’জন নিহত, একজন আহত

করাচি:

কায়েদ শহরে, গুলি চালানোর ঘটনা আবারও বেড়েছে, ল্যান্ডহি, শাহ লতিফ শহর এবং মাহমুদাবাদে বিভিন্ন ঘটনায় দু’জন নিহত ও এক যুবক আহত হয়েছেন।

ফাজিল ওরফে ফাইজি ওয়ালিদ রাইস কুরেশি (২৫) ল্যান্ডহি ৮৯ টি কাঠের বাজারের কাছে মোটরসাইকেল চালক একজন মুখোশধারী সন্দেহভাজনকে গুলি করে হত্যা করে নিহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার কোণে বসে ছিলেন যখন মোটরসাইকেলের অভিযুক্তরা লক্ষ্য করে পালিয়ে যায়।

শো ল্যান্ডি রিজওয়ান প্যাটেলের মতে, ঘটনাস্থল থেকে 9 মিমি পিস্তলগুলির 8 টি শেল উদ্ধার করা হয়েছিল এবং শিকারের দেহের বিভিন্ন অংশে শট নেওয়া হয়েছিল।

পুলিশ বলছে যে ঘটনাটি ব্যক্তিগত অশান্তির ফলাফল বলে মনে হচ্ছে, ভুক্তভোগীর অপরাধমূলক রেকর্ডটিও প্রকাশিত হয়েছে এবং তার ভাই হত্যার জন্য কারাগারে রয়েছেন।

সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চলছে যাতে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা যায়।

শাহ লতিফ শহরের আবদুল্লাহ গোথ অঞ্চলে, দুটি গ্রুপের মধ্যে একটি বিরোধ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, এই সময়ে গুলি চালানোর সময় 45 বছর বয়সী কালেমুল্লাহ মারা গিয়েছিল।

উদ্ধার কর্মকর্তাদের মতে, লাশটি জিন্নাহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি পুরোপুরি তদন্ত করছে।

এদিকে, মাহমুদাবাদের কাশ্মীর কলোনী অঞ্চলে ব্যক্তিগত বিরোধের সময় গুলি চালানোর সময় ১৯ -বছর বয়সী বিলাল আহত হয়েছিলেন, যাকে চিকিত্সা সহায়তার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

পুলিশ জানায়, ঘটনাটি একটি ব্যক্তিগত ঝামেলা, আরও তদন্ত চলছে।



