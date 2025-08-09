You are Here
করাচি: বনরাস ব্রিজের উপর ট্র্যাফিক দুর্ঘটনা, মহিলা গুরুতর আহত, দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
News

করাচি: বনরাস ব্রিজের উপর ট্র্যাফিক দুর্ঘটনা, মহিলা গুরুতর আহত, দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

করাচি:

কায়েদ শহরের বনরাস ব্রিজের দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষে এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন।

উদ্ধার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল তাকে পিছন থেকে আঘাত করার সময় আহত মহিলা তার ছেলের সাথে মোটরসাইকেলে চড়েছিলেন।

উদ্ধার সূত্রে জানা গেছে যে মোটরসাইকেলে চলা যুবকটি এক -হুইলিংয়ে আসছিল, এই ঘটনার পরে, লোকেরা এক -হুইলিং ছেলেটিকে ঘিরে রেখেছিল এবং তাকে নির্যাতন করেছিল।

পুলিশ জানায়, মোটরসাইকেলে দু’জন যুবক ছিল, যাদের ঘটনাস্থলে আটক করা হয়েছিল এবং থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

বিদেশে এবং একটি হুইলিং মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।