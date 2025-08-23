করাচি: বৃষ্টির জল শিরিন জিন্নাহ তেল টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, দেশজুড়ে তেল সরবরাহ স্থগিত

করাচি:
সাম্প্রতিক বর্ষা মুষলধারে বৃষ্টিপাতের কারণে শেরিন জিন্নাহ তেল টার্মিনাল ইনস্টলেশন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ফুট জল রয়েছে, যা জ্বালানী সরবরাহে যানবাহন পরিবহনে প্রভাবিত করছে।
চেয়ারম্যান অল পাকিস্তান তেল ট্যাঙ্কার্সের মালিক সমিতি মীর শামস শাহওয়ানির মতে, করাচী এবং পাকিস্তান জুড়ে বিভিন্ন গ্রামীণ সিন্ধুর বিভিন্ন শহর জুড়ে তেল বিতরণ বন্ধ রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন যে প্রাদেশিক সরকারকে নিকাশী সম্ভব করা উচিত কারণ জল এবং রাস্তাগুলির সম্ভাব্য পাউন্ডগুলি তেল -ভরা ট্যাঙ্কারগুলির জন্য একটি বড় হুমকি, তাই জরুরি ভিত্তিতে বিষয়টি সমাধান করা দরকার।
যদি এটি হয়, তবে পাকিস্তানের সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল থেকেই দেশে তেল সংকট থাকতে পারে।