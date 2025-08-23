করাচি: বৃষ্টির সময় গ্রেপ্তার হওয়া একজন নাৎসি চলমান সন্দেহভাজনকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে

করাচি:
করাচির জামশেদ শহরে পুলিশ কোনও নাজিকে গ্রেপ্তার করে যে এক মহিলার কাছ থেকে বৃষ্টির সময় হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে এবং মামলা দায়ের করে।
মুখপাত্র এসএসপি জেলা শারকি পুলিশের মতে, কিছু দিন আগে বৃষ্টির সময় করা একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল যেখানে একজনকে একজন মহিলার সাথে নাৎসিদের পদক্ষেপ নিতে দেখা গেছে।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, জেলা পূর্ব জামশেদ শহর অঞ্চলে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। পূর্ব পুলিশ ভিডিও প্রকাশের পরে অভিযুক্তদের সন্ধান শুরু করে। ভিডিওর ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে এবং তাকে কর্মে গ্রেপ্তার করে।
মুখপাত্র এসএসপি ইস্টের মতে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি হাফিজ মিবিবুল্লাহ ওয়ালিদ শামসুল হক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, এবং জামশেদ কোয়ার্টারের সরকারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এই মামলাটি মহিলার ধর্ষণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, এবং তদন্তের পরে অভিযুক্তকে আদালতে উত্পাদন করা হবে।