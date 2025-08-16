করাচি সাংবাদিক খোয়ার হুসেনের দেহটি গাড়িতে পাওয়া গেল

সাংবাদিক খোয়ার হুসেনের মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল সংঘের হায়দরাবাদ রোডের একটি গাড়ি।
সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) আবিদ বালুচ বলেছেন, করাচি সাংবাদিক খোয়ার হুসেন আত্মহত্যা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সাংবাদিক খোয়ার হুসেনের পৈতৃক বাড়ি সংঘে রয়েছে।
মৃত ব্যক্তি করাচির একটি প্রাইভেট নিউজ চ্যানেলের সাথে যুক্ত ছিলেন।
সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলী শাহ সাংবাদিক খোয়ার হুসেনের অপ্রাকৃত মৃত্যুর বিষয়ে নজরে নিয়েছিলেন এবং আইজি পুলিশের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়েছিলেন।
মুখপাত্র বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের সেরা অফিসারকে তদন্ত হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তদন্তটি মৃত্যুর আসল কারণটি নিশ্চিত করা উচিত।