করাচি 2025 সালে 536 ট্র্যাফিক প্রাণহানির সাক্ষী

রবিবার ট্রাকের সাথে জড়িত দুর্ঘটনায় 60০ জন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে দুর্ঘটনার ফলে দুর্ঘটনার ফলে দুর্ঘটনার ফলে মারাত্মক ট্র্যাফিক ঘটনায় ভুগছেন করাচির বাসিন্দারা রয়েছেন।
মেট্রোপলিটন সিটি চলমান বছরে বেশ কয়েকটি ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, যার ফলে প্রায়শই হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং রাগান্বিত জনসমাগমকে বহু অনুষ্ঠানে জড়িত যানবাহনগুলিকে টর্চ করার জন্য উত্সাহিত করে।
রশিদ মিনহাস রোডে আজ একই রকম ঘটনা ঘটেছে, যেখানে দু’জন ভাইবোনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে হত্যা করা হয়েছিল, তার পরে একটি ক্ষুব্ধ জনতা কমপক্ষে সাতটি ডাম্পারে আগুন ধরিয়ে দেয়।
মৃত ব্যক্তির পরিচয় ছিল 22 বছর বয়সী মাহনুর এবং তার 14 বছর বয়সী ভাই আহমেদ রাজা।
দেশটির আর্থিক ক্লাবে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রসারিত করে পুলিশ জানিয়েছে যে এই বছর বাসের সাথে জড়িত ট্র্যাফিক দুর্ঘটনায় ২৫ জন মারা গিয়েছিল, মিনি বাসে ১১ জন, কোচগুলিতে ছয়জন এবং ট্রেলারগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ৪৮ টি দুর্ঘটনায় ৪৮ জন মারা গেছে।
এদিকে, ডাম্পারগুলির সাথে জড়িত দুর্ঘটনায় 20 জন মারা গিয়েছিল, জলের ট্যাঙ্কারে 44 জন এবং তেল ট্যাঙ্কারদের দুর্ঘটনায় ছয়জন মারা গিয়েছিল।
এছাড়াও, ভ্যানের সংঘর্ষে ১৫ জন, জিপে পাঁচ জন এবং গাড়ি সংঘর্ষে ৫৮ জন মারা গেছেন বলে পুলিশ আরও জানিয়েছে।
মোট মৃত্যুর মধ্যে ৫১ জনই ছিলেন মহিলাদের মধ্যে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অসংখ্য প্রাণহত্যার এবং আহত হওয়ার কারণে উচ্চ-গতির ডাম্পার ট্রাক দুর্ঘটনার উদ্বেগজনক ফ্রিকোয়েন্সি কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থা ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছে।
এই চলমান সংকটটি আরও ট্র্যাজেডি রোধে নগরীর সড়ক অবকাঠামোতে বিদ্যমান ট্র্যাফিক আইনগুলির কঠোর প্রয়োগ এবং উল্লেখযোগ্য উন্নতির জন্য আহ্বান জানিয়েছে।