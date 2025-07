করিন্থীয়দের ম্যানেজমেন্ট ডুইলিও মন্টিরোতে অস্বাভাবিক ব্যক্তিগত ব্যয় রয়েছে

2021 এবং 2023 এর মধ্যে সময়কালে, ডুইলিও মন্টিরো আলভেস করিন্থীয়দের রাষ্ট্রপতি দখল করেছিলেন। এই ব্যবধানে, প্রকাশিত নথিগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ম্যানেজার ক্লাব থেকে ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য সংস্থান ব্যবহার করতেন।







করিন্থীয় শিল্ড ছবি: করিন্থিয়ানস শিল্ড ফটো (রদ্রিগো গাজানেল / করিন্থীয়) / গ্যাভিয়া নিউজ

26 শে সেপ্টেম্বর থেকে 31 অক্টোবর, 2023 এর মধ্যে তারিখের জবাবদিহিতা প্রতিবেদনে 176 টি ক্রয় রয়েছে যা মোট r 86,524.62। এই মোটের মধ্যে, আর $ 80,000 প্রেসিডেন্সিতে তিনটি কিস্তিতে প্রেসিডেন্টে উন্নত হত: 2 অক্টোবর 2 এ 30 হাজার হাজার, 16 এ আর $ 20 হাজার এবং 30 তারিখে আরও একটি আর $ 30 হাজার।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন চালক ডেনিলসন গ্রিলো স্বাক্ষর করেছিলেন নথিতে। যদিও তিনি স্বাক্ষরের লেখককে অস্বীকার করেছেন, তবে একই শিরোনামটি একটি সংস্থা খোলার জন্য সাও পাওলো বাণিজ্যিক বোর্ডের রেকর্ডে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ব্যয়ের বিশদ

বেশিরভাগ সংস্থান খাবারের উদ্দেশ্যে ছিল। বুফে পরিষেবাদিতে মোট সাতটি চালানের জন্য দায়ী “অলিভিরা মিনিমিকাডো” হাইলাইট করে সুপারমার্কেট, কসাই এবং রেস্তোঁরাগুলিতে প্রায় 57,800 ডলার প্রদান করা হয়েছিল।

তবে, কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানাটি সাও পাওলোর দক্ষিণে জার্ডিম gengela এ একটি বাসস্থান নির্দেশ করে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই জায়গায় বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের কোনও প্রমাণ নেই।

এছাড়াও, প্রতিবেদনে ফাস্টফুড নেটওয়ার্ক, বেকারি, শাকসবজি, সুবিধার্থে স্টোর এবং অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়গুলির ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য অঞ্চলে, ওষুধ অধিগ্রহণের একটি রেকর্ড রয়েছে, যার মধ্যে ইরেক্টাইল ডিসঅংশানশন জন্য দুটি ধরণের ওষুধ রয়েছে: টডালাফিল এবং সিয়ালিস।

তাদের মধ্যে একটি ফোর্টালিজার একটি ফার্মাসিতে কেনা হয়েছিল, কাকতালীয়ভাবে করিন্থীয়রা দক্ষিণ আমেরিকার কাপের জন্য ফোর্টালজার মুখোমুখি হয়েছিল।

স্প্রেডশিটটি নাপিত দোকান, ম্যানিকিউর, লন্ড্রি, গহনা এবং এমনকি একটি স্টাফড কুকুরের সাথে ব্যয়ও একত্রিত করে। ব্যক্তিদের অর্থ প্রদানের মধ্যে প্রদত্ত পরিষেবার নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই দুটি রসিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: একটি মারিয়া অপেরেসিদা ডি সুজাকে আর $ 3,350 এর পরিমাণে এবং অন্য একটি সিডনি বাল্বিনো ডস সান্টোসের জন্য আন্দ্রেস সানচেজের প্রাক্তন উপদেষ্টা।

পরিবহন খাতে, সরবরাহ, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, ট্যাক্সি এবং পার্কিংয়ে আর 13,800 ডলার রেকর্ড করা হয়েছিল। একই পোস্টে, ১৮ ই অক্টোবর সাত ঘন্টার মধ্যে তিনটি সরবরাহ হয়েছিল। দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বলেছিলেন যে ক্লাবটির সাথে তাঁর কোনও চুক্তি নেই।

রাজনৈতিক প্রভাব এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া

পার্ক সাও জর্জে এক মুহুর্তের উত্তেজনার মাঝে তথ্যটি পুনরায় দেখা দেয়। গাইডেন্স কাউন্সিল (সিওআই) সুপারিশ করেছিল যে মামলাটি এথিক্স কমিশনে উল্লেখ করা উচিত। পরবর্তীকালে, ইচ্ছাকৃত কাউন্সিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছে সম্ভাব্য শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, যার মধ্যে সহযোগীদের বাদ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

শিটের পুনর্নবীকরণ এবং স্বচ্ছতার মধ্যে এই কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়ে, আগস্ট 9 এর জন্য নির্ধারিত অগস্টো মেলোর অভিশংসনের বিষয়ে ভোটের প্রাক্কালে ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আন্দ্রে সানচেজ নিজেও ২০২০ সালে কর্পোরেট কার্ড ব্যয়ের সন্দেহের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা

অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে ডুইলিও মন্টিরো আলভেস দুটি অফিসিয়াল নোট জারি করেছিলেন। প্রথমদিকে, তিনি বলেছিলেন:

“আমার যখন করিন্থীয়দের চার্জ করার সম্মান ছিল তখন আমার রাষ্ট্রপতি পদে ব্যয় হওয়ার কোনও ভয় নেই – এমন একটি ব্যবস্থাপনায় যা স্বীকৃতভাবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্লাবের আয়কে r 1 বিলিয়ন চিহ্নের বাইরেও বাড়িয়েছে। তবে, আমার পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত স্প্রেডশিটগুলির অভদ্র ম্যানিপুলেশনের মুখে, বেনামে প্রোফাইলগুলির সাথে প্রকাশিত, বেনামে প্রোফাইলগুলির সাথে প্রকাশ করা হয়েছে, এই জাতীয় নথি অ্যাক্সেস করার জন্য এই জাতীয় নথিগুলি অ্যাক্সেস করতে, এই জাতীয় নথিগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য তিনি তার সত্যতা যাচাই করতে পারেন “, এবং চালিয়ে যান:

“দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অনুরোধটি পূরণ করা যায় না এবং তাই, এই স্ট্রাইকিং ডকুমেন্টস ম্যানিপুলেশনগুলির কারণে, আমি কেবল তখনই প্রকাশ করব যখন ক্লাবটি তাদের কাছে অ্যাক্সেসের অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস করে, কারণ তখন আমার কাছে মিথ্যাগুলি মোকাবেলায় সরকারী তথ্য থাকবে। ততক্ষণে আমি যারা আমার বিরুদ্ধে ভুল বিবরণী প্রকাশ করেন তাদের বিরুদ্ধেও আমি অপরাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।”

একটি নতুন অবস্থানে, প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের পরে, প্রাক্তন মেন্ডউইউম্যান রিপোর্ট করেছেন:

“I inform you that in this date I will present a criminal news at the Sports Intolerance Click Police Station (Drade/DOPE) to be included in the investigation in progress (Police Inquiry No. 2326769-37.2024.010315-Digital Process No. 1542744-43.2024.8.26.0050-2025/001214) The circulation of counterfeit and manipulated documents, which are being স্পোর্ট ক্লাব করিন্থীয় পাওলিসায় আমার পরিচালনার জন্য দায়ী “।

এই সময়ের মধ্যে আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য দায়ী ওয়েসলি মেলো বলেছিলেন যে তিনি এই প্রতিবেদনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ইতিমধ্যে জোও ডি অলিভিরা, যিনি তৎকালীন আর্থিক কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করেছিলেন, তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি উপস্থাপিত নথিটি স্বীকৃতি দেননি।