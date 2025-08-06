করিন্থীয়রা গুস্তাভো হেনরিকের ভবিষ্যতের সংজ্ঞা দিতে চলেছে

করিন্থীয়রা এই বছরের ডিসেম্বর অবধি ক্লাবের সাথে জড়িত ডিফেন্ডার গুস্তাভো হেনরিকের চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য আলোচনা শুরু করেছিলেন। 32 বছর বয়সী ডিফেন্ডারের সাথে চুক্তিটি বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বোর্ড বুধবার (6 আগস্ট) এর জন্য খেলোয়াড়ের প্রতিনিধিদের সাথে একটি বৈঠক চিহ্নিত করেছে।
সান্টোস বেস বিভাগগুলি দ্বারা প্রকাশিত, গুস্তাভো ফ্ল্যামেঙ্গো, ফেনারবাহে এবং রিয়েল ভ্যালাদোলিডের টিকিটের পরে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পার্ক সাও জর্জে পৌঁছেছিলেন। আলভিনিগ্রো দলে তিনি 49 টি ম্যাচ খেলেছেন এবং দুটি গোল করেছেন। বর্তমানে, তিনি ডোরিভাল জানিয়ারের কমান্ডের অধীনে একজন ধারক, অভ্যন্তরীণ সমর্থন জিতেছেন যা তাকে পরের মরসুমে রাখার বোর্ডের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে।
যদিও তিনি যে কোনও ক্লাবের সাথে প্রাক-চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সক্ষম, তবুও ডিফেন্ডার স্থায়ীত্বের জন্য একটি অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। গুস্তাভো হেনরিক সৌদি আরব ক্লাব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলিয়ান দলগুলির কাছ থেকে জরিপ পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারী প্রস্তাব নিবন্ধিত হয়নি।
অভ্যন্তরীণভাবে, করিন্থীয়রা পুনর্নবীকরণকে অগ্রাধিকার হিসাবে মূল্যায়ন করে, বিশেষত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার ডিফেন্ডার অংশ বিবেচনা করার জন্য। বোর্ড ক্লাবটিতে তার ভবিষ্যতের বিষয়ে স্পষ্ট সংজ্ঞা ছাড়াই অ্যাথলিটকে চুক্তির চূড়ান্ত মাসগুলিতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।
যাইহোক, খেলোয়াড়ের ঘনিষ্ঠ লোকেরা নিশ্চিত করেছে যে গুস্তাভো নিজেই অভিনেতাদের অনুসরণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রযুক্তিগত কমিটি এবং বোর্ডের ট্রাস্টের সাথে বিজয়ী স্থানটির সাথে মিলিত বর্তমান পরিবেশটি কথোপকথনটি খোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।
পরের সপ্তাহের সভাটি প্রত্যাশাগুলি সারিবদ্ধ করার জন্য এবং সময়কাল এবং বেতন সামঞ্জস্য সহ নতুন চুক্তির শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেবে। খেলোয়াড়ের প্রতিনিধি এবং অ্যালভিনিগ্রা সকার শীর্ষ সম্মেলন দ্বারা আলোচনা করা হবে।
শেষ অবধি, ক্লাবটির আন্দোলন করিন্থীয়দের কাস্টে একটি শক্ত ভিত্তি বজায় রাখার পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করে, অ্যাথলিটদের অগ্রাধিকার দেয় যা প্রতিশ্রুতি এবং নিয়মিততা দেখায়। যদিও কথোপকথনগুলি প্রাথমিকভাবে রয়েছে, আগ্রহের পারস্পরিক স্বাক্ষর আগামী সপ্তাহগুলিতে একটি ইতিবাচক ফলাফলের সুবিধার্থ করতে পারে।