করিন্থীয়রা ট্রাক গ্লাস ভেঙে দেয় যা অভিশংসনের ভোটে পালমিরাস সংগীতকে স্পর্শ করেছিল

অন্যান্য ক্লাবগুলির কাছ থেকে গান বাজানোর আগে এবং পেইসান্দু সংগীতের শব্দে পালানোর আগে গাড়িটি পুরো বিকেলে পার্ক সাও জর্জের সামনে কাটিয়েছিল, করিন্থীয় গান বাজানো

পামিরাস এবং ভাস্কোর স্তবক খেলে আগস্টো মেলোর অভিশংসনের সিদ্ধান্ত নেয় এমন সদস্যদের বৈঠকের সময় এই শনিবার পার্ক সাও জর্জে একটি সাউন্ড ট্রাকের কাচটি ভেঙে গেছে। গাড়িটি পুরো বিকেলে ক্লাবের সদর দফতরের সামনে করিন্থীয়দের জন্য গান বাজিয়েছিল।

শেষ বিকেলে, পামিরাস সংগীত পুনরুত্পাদন করা হয়েছিল এবং দায়ী শব্দটি ভক্তদের দ্বারা ঘিরে ছিল, তবে তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে তিনি ভুল করে সংগীতটি রেখেছিলেন। এর খুব শীঘ্রই, বাক্সগুলি ভাস্কোর সংগীত বাজিয়েছিল।

জ্বালা বৃদ্ধি পায় এবং ট্রাকটি সবচেয়ে বেশি উঁচু করে কাঁচটি ভেঙে দেয়, তাই এটি তাড়াতাড়ি জায়গাটি ছেড়ে সেন্ট জর্জের রাস্তায় পেসান্দু সংগীতের শব্দে ত্বরান্বিত করতে হয়েছিল।

পর্বের সংঘটন অবধি, সমাবেশটি নিঃশব্দে দৌড়েছিল এবং আরও উঁচু আত্মার একমাত্র মুহূর্তটি ছিল সংগঠিত ভক্তদের সাথে আগস্টো মেলো সমর্থকের আলোচনা।

এদিকে, জিমের ভিতরে, যেখানে ভোট নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে পরামর্শদাতাদের মধ্যে ব্যাপক লড়াই হয়েছিল। আক্রমণের ভয়ে করিন্থীয় কর্মচারীরা তাদের হিট বন্ধ করে ক্লাবের থিয়েটারে লক করে প্রেস ছেড়ে চলে গেলেন।

