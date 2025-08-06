You are Here
করিন্থীয়রা স্থানান্তর নিষেধাজ্ঞা এড়াতে একটি মেক্সিকান ক্লাবের সাথে কোটিপতি চুক্তির চেষ্টা করে
করিন্থীয়রা স্থানান্তর নিষেধাজ্ঞা এড়াতে একটি মেক্সিকান ক্লাবের সাথে কোটিপতি চুক্তির চেষ্টা করে

টিমোর ক্ষেত্রে ফেলিক্স টরেসকে একটি সংস্থান অস্বীকার করা হয়েছিল এবং আগামী সোমবার পর্যন্ত সান্টোস লেগুনাকে আর $ 34 মিলিয়ন দিতে হবে




ছবি: রদ্রিগো কোকা / করিন্থীয় এজেন্সি – ক্যাপশন: ফ্যালিক্স টরেস ভাড়া নেওয়া টিমো / প্লে 10 এর জন্য সমস্যা

স্যান্টোস লেগুনার সাথে ডিফেন্ডার ফিলিক্স টরেস নিয়োগের ক্ষেত্রে debt ণের কারণে ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞা এড়াতে করিন্থীয়রা সময়ের বিরুদ্ধে দৌড়ায়। গত সোমবার (০৫) রাতে, সালিসী কোর্ট অফ স্পোর্ট (সিএএস) ক্লাবটির সংস্থান অস্বীকার করেছে, যা এখন ১১ ই আগস্ট ১১:৫৯ পিএম -এর মধ্যে $ 6.145 মিলিয়ন (আর $ 33.86 মিলিয়ন) প্রদান করতে হবে, শাস্তির ঝুঁকিতে।

টিমন পরিস্থিতি সমাধানের চেষ্টা করার জন্য দুটি ফ্রন্টে কাজ করে। এর মধ্যে একটিতে, ক্লাবটি debt ণ ইনস্টল করার জন্য মেক্সিকানদের সাথে একটি আলোচনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এছাড়াও, করিন্থীয়রা আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সময়সীমা বাড়ানোর চেষ্টা করে। যাইহোক, সান্টোস লেগুনা মামলার নমনীয়তার জন্য কোনও ইচ্ছা দেখায়নি।

আলভিনিগ্রা বোর্ডও debt ণ পরিশোধের বিকল্পের সন্ধান করে। এই মুহুর্তে, ক্লাবটির নগদ পরিমাণ নেই। অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি ওসমার স্ট্যাবিল জানেন যে আলোচনার জটিল কারণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা ডিফল্ট রেখে গেছে।

অ্যালভিনিগ্রাস বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হ’ল ফোর্ট ইউনিয়াও লীগ থেকে আর $ 57 মিলিয়ন স্থানান্তর, যা করিন্থীয়রা আগস্টে গ্রহণের চেষ্টা করে। আরেকটি বিকল্প হ’ল ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহের চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য নাইকের $ 50 মিলিয়ন গ্লাভস।

এই দোষীটি ক্লাবটির জন্য খারাপ সময়ে উপস্থিত হয়। সংস্থানগুলির অভাবের কারণে টিমন এখনও এই স্থানান্তর উইন্ডোতে নিয়োগ দেয়নি। ফুটবল বিভাগের আলভিনিগ্রা আর্থিক বাস্তবতার সাথে মেলে এমন শক্তিবৃদ্ধিগুলি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়। করিন্থীয়রাও কিছু অ্যাথলিটদের সাথে debt ণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

ফলিক্স টরেস কেস

ফেলিক্স টরেস 2024 সালের গোড়ার দিকে করিন্থীয়দের কাছে এসেছিলেন, 6.5 মিলিয়ন ডলারে ভাড়া নিয়েছিলেন। যাইহোক, ক্লাবটি চুক্তিতে প্রদত্ত প্রবেশের কথা উল্লেখ করে মাত্র 2 মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। অন্য পাঁচটি কিস্তি, তাদের মধ্যে প্রথমটি এই বছরের মে মাসে জিতেছে, তবে ক্লাবটি অর্থ প্রদান করেনি। সুতরাং, অ -কমপ্লায়েন্স স্যান্টোস লেগুনাকে ফিফার ট্রিগার করতে পরিচালিত করেছিল, যিনি ইতিমধ্যে সাও পাওলো ক্লাবের নিন্দা করেছিলেন। অসন্তুষ্ট, টিমন মামলাটি সিএএস -তে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনা করতে পারেনি।

