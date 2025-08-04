করোনেশন স্ট্রিটের আবী সিরিজ শকস | এর পরে প্রথম আইটিভিএক্স রিলিজে তার পছন্দ করে তোলে সাবান

এই নিবন্ধটিতে আজকের রাতের করোনেশন স্ট্রিটের স্পয়লার রয়েছে, যা এখনও টিভিতে প্রচারিত হয়নি তবে এটি আইটিভিএক্স -এ এখন দেখার জন্য উপলব্ধ।
আবী ওয়েবস্টার (স্যালি কারম্যান) আজ রাতের করোনেশন স্ট্রিটে আবেগের একটি রোলারকোস্টার অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন কারণ তিনি ধাক্কায় ধাক্কায় আঘাত পেয়েছিলেন।
কেভিন ওয়েবস্টার (মাইকেল লে ভেল) এর সাথে রোভার্সে রওনা হলেন এবং তত্ক্ষণাত তিনি তাকে দূরে থাকতে বলেছিলেন: কার্ল ওয়েবস্টার (জোনাথন হাওয়ার্ড) এর সাথে অবিলম্বে ump
আবী তাকে তার পরে মনোযোগ দিতে অস্বীকার করার সাথে সাথে কার্ল ট্রেসি বার্লো (কেট ফোর্ড) এর উপর তার দর্শনীয় স্থানগুলি স্থির করেছিলেন, যা আবিকে alous র্ষা করার পছন্দসই প্রভাব ফেলেছিল।
এতটা, কেভিন এখন রোভার্স স্থানীয়দের কাছে ক্যান্সার মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরে, ট্রেসি তার সাথে যোগ না দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তিনি কার্লকে তার হোটেল রুমে একটি দর্শন দিয়েছিলেন।
অবশ্যই, একটি জিনিস অন্যটির দিকে পরিচালিত করেছিল এবং জুটিটি রোমান্টিক আনন্দের কভারের নীচে শেষ হয়েছিল – যতক্ষণ না আবী ভয়াবহ আবিষ্কার করেছিলেন।
কার্লের সহকর্মী কন-শিল্পী ফিয়োনার একটি পাঠ্য দেখার পরে, আবী জানতে পেরে আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে কার্ল তার মোট কেলেঙ্কারীগুলির বেস হিসাবে গ্যারেজটি ব্যবহার করছে।
বাড়িতে ঝড় তুলে, আবী যখন ডেবি ওয়েবস্টার (স্যু দেভানে) পারিবারিক ছুটির বুকিং দিয়েছেন এই ঘোষণায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তখন আবী আরও অশান্তির মুখোমুখি হন।
জ্যাক ওয়েবস্টার (কিরান বোয়েস) কানের শট থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আবী কেভিনের সাথে তাকে এমন বিশ্রী অবস্থানে রাখার জন্য যাত্রা করেছিলেন এবং এটি প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিলেন।
কেভিন বাচ্চাদের বলার দাবিতে তাকে পিছনে থাকতে হবে এবং কাজ করতে হবে, আবী জোর দিয়েছিলেন যে কেভিন এবং কার্ল একে অপরের মতো খারাপ ছিলেন, কার্লের এমওটি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে কেভের কাছে পরিষ্কার আসার আগে।
যাইহোক, তিনি আবিষ্কার করতে পেরে একেবারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে কেভিন ইতিমধ্যে কার্লের ডজ লেনদেন সম্পর্কে জানতেন এবং পুলিশে যেতে অস্বীকার করছিলেন।
তিনি যখন সারির পরে শীতল হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, আবির কাছে ডেবি যোগাযোগ করেছিলেন, যিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি কেভিনকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আবিকেও একই কাজ করার আহ্বান জানানোর আগে।
দেখে মনে হয়েছিল যে ডেবি তাকে নিশ্চিত করেছিলেন, যেমন আবী কেভিনকে বলেছিলেন যে কার্লের হোটেলে যাওয়ার আগে তিনি তাদের সাথে ছুটিতে যাবেন, তার সাথে জিনিসগুলি ভেঙে ফেলার জন্য।
যাইহোক, তিনি আরও ধাক্কা খেয়েছিলেন যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে কেভিন তার ক্যান্সারের মিথ্যা সম্পর্কে চুপ করে থাকার বিনিময়ে কার্লের জন্য covering েকে রেখেছিলেন।
খোলামেলা সত্যের সাথে, আবি এবং কার্ল আবার একবার ঠোঁট লক করলেন।
তারা কি তাদের সম্পর্ককে আরও গুরুতর করে তুলতে প্রস্তুত, এবং তারা কিভ থেকে এটি রাখার ব্যবস্থা করবে?
