করোনেশন স্ট্রিটের থিও সর্পিলগুলি যখন তিনি নতুন ভিডিওতে আঘাত করছেন | সাবান

থিও সিলভারটনের (জেমস কার্টরাইট) আচরণটি এই প্রকাশের পরে কয়েক সপ্তাহ এবং মাসগুলিতে ক্রমশ আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যে তিনি করোনেশন স্ট্রিটে অসুস্থ রূপান্তর থেরাপির শিকার হয়েছেন।
হিথ্রোর চেয়ে বেশি লাগেজ নিয়ে টড গ্রিমশা (গ্যারেথ পিয়ার্স) এর সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে দু’জন বোমা নামার পরে বোমা ফেলার সাথে সাথে united ক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন।
টড শিখলেন থিও এমন এক মহিলার সাথে বিবাহিত ছিলেন যার ধারণা ছিল না যে তিনি সোজা ব্যতীত অন্য কিছু ছিলেন এবং তাঁর দুই সন্তানের মাও ছিলেন।
তারপরে থিওর কন্যা, মিলি এবং তার নকল গর্ভাবস্থা অনুসরণ করে তার বাবাকে বাড়িতে আনার জন্য ডিজাইন করা।
যদিও থিও জানতেন যে মিলি পুরো জিনিসটি তৈরি করেছিলেন, টডকে তাকে অযাচিত গর্ভপাতের জন্য জোর করে ফ্রেম করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি পরিস্থিতিটি প্রাথমিকভাবে টডকে হেরফের করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।
টড পরে জেমস বেইলির (জেসন কলেন্ডার) সাথে স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছিলেন, যিনি থিও পুনরায় প্রবেশের সাথে সাথে একটি চুম্বনের জন্য ঝুঁকছিলেন, এই চিহ্নটি ভুলভাবে লিখেছিলেন।
থিও আবার টডের উপর শক্তি প্রয়োগের জন্য পরিস্থিতিটি ব্যবহার করেছিলেন, জেমসকেও অন্ধকারে হুমকি দিয়েছিলেন।
থিওর উত্সাহ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তারকা গ্যারেথ পিয়ার্স আমাদের আগে বলেছিলেন: ‘আমি মনে করি এই মুহুর্তে, আমরা খুব কমপক্ষে থিওর অংশে ক্রোধ পরিচালনার কিছু বিষয় খুঁজে পেতে শুরু করেছি। কিছু রাগের ঝলকানি রয়েছে যা টডকে হতবাক করে ফেলেছে তবে সমানভাবে, কারণ তিনি রূপান্তর থেরাপির সম্পর্কে সেই অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছিলেন এবং যেখানে থিও এই নতুন জীবনে এসেছেন, তিনি সম্ভবত এটির মাধ্যমে তাকে গাইড করতে ইচ্ছুক।
‘তিনি থিও বোঝার চেষ্টা করছেন। তিনি এত দিন ধরে তার যৌনতা দমন করছেন, টড তাকে এমন একজন হওয়ার দিকে উত্সাহিত করার চেষ্টা করছেন যা তাদের নতুন সমকামী পরিচয়টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে। ‘
টড থিওর নিয়ন্ত্রণকারী আচরণ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন কিনা সে সম্পর্কে গ্যারেথ বলেছিলেন: ‘আমি মনে করি টড থিও থেকে অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছেন, তবে এখনও তার মানসিকতা রয়েছে যে তিনি এটি ঠিক করতে পারেন এবং সেখানে যে ভালবাসা রয়েছে তার কারণে তিনি ভাবছেন যে তারা এর মধ্য দিয়ে যাবে।
‘আমাদের শ্রোতারা সম্ভবত alous র্ষার ঝলকগুলির মধ্যে কিছুও চিহ্নিত করছেন এবং সম্ভবত টড বর্তমানে স্পট করছেন না বা স্পট করতে চান না তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সম্ভবত এক ধরণের প্রয়োজন।’
টুইস্টেড রূপান্তর থেরাপি অনুশীলনকারী নোহ হেডলি (রিচার্ড উইনসর) এবং এমনকি থিওর নিজস্ব পরিবারের উভয়ের সাথেই একাধিক সহিংস সংঘর্ষের পরে, টডের জন্য ভক্তদের উদ্বেগ বেড়েছে যখন থো টডের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিছানায় ঘুমানোর সময় তিনি পালঙ্কে ঘুমাচ্ছেন বলে জোর দিয়েছিলেন।
গ্যারেথ আরও কীভাবে টড নিতে ইচ্ছুক ছিল তা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন: ‘তিনি জানেন যে থিওর বিভ্রান্তির জন্য খুব বৈধ কারণ রয়েছে এবং সম্ভবত কিছু অভ্যন্তরীণ হোমোফোবিয়া রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে সম্পর্কটি নেভিগেট করার জন্য আপনি সমস্ত স্বাস্থ্যকর পদ্ধতির ক্ষমা করতে পারেন। এটি হবে, বিভিন্ন উপায়ে, টডের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, কীভাবে সুস্থ কোথাও সম্পর্ক চালানো যায় ‘
টডের পক্ষে বিষয়গুলি ক্রমবর্ধমান অদ্ভুত হয়ে উঠল যখন থিওকে প্রিসিন্টের একটি ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, এই প্রকাশের সাথে এসেছিল যে থিওর সহিংসতার ইতিহাস ছিল।
রাস্তায় ফিরে আসার পরে, থিও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে তাঁর পরিবার নোহের গির্জার প্রচারের উপকরণগুলিতে চিত্রিত হয়েছে এবং টডের সাথে মধ্যাহ্নভোজনের তারিখ বাতিল করে তিনি বিল্ডার্স ইয়ার্ডে ফিরে যান।
আমরা এই নতুন ক্লিপটিতে থিওর মাথার ভিতরে এক ঝলক পাই, যেমন তিনি বারবার একটি ইতিমধ্যে আহত কব্জির বিরুদ্ধে একটি ইলাস্টিক ব্যান্ডটি ঝাঁকুনির সময়, তিনি কণ্ঠস্বর শুনেন, সমস্তই তাঁর প্রতি নির্যাতনের এক দুঃখজনক ভলিকে ছুঁড়ে মারছেন।
আয়নার দিকে তাকিয়ে, থিও তার প্রতিচ্ছবিটি ধরার সাথে সাথে অবশেষে সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। তিনি যা দেখেন তাতে বিরক্ত হয়ে তিনি বিল্ডারদের আঙ্গিনাটি ক্রোধের সাথে আবদ্ধ করতে এগিয়ে যান।
থিও কি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়?
