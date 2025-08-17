করোনেশন স্ট্রিটে ব্রোডির জন্য আরেকটি অপরাধের গল্প নিশ্চিত হয়েছে সাবান

এই বছরের শুরুর দিকে করোনেশন স্ট্রিট ভক্তদের ব্রোডি মাইকেলিস (রায়ান মুলভে) এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তাকে প্রথম এসটিসিতে দেখেছি যেখানে ডিলান উইলসন (লিয়াম ম্যাকচেইন) হেফাজতে ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত ডিলানের জীবনকে একটি দুর্দশাগ্রস্থ করে তুলেছিলেন, তাকে ধর্ষণ করে এবং তার বাবা শনকে (অ্যান্টনি কটন) ম্যানিপুলেট করে।
এসটিসি থেকে তাঁর মুক্তির পরে আমরা আবিষ্কার করেছি যে ব্রোডি করোনেশন স্ট্রিটের সাথে দৃ strong ় সংযোগ রয়েছে। তাঁর বাবা -মা মিক এবং লু মাইকেলিস (জো লেটন এবং ফারেল হেগার্টি) প্রতিবেশীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ব্যস্ত ছিলেন এবং একটি ফ্ল্যাশব্যাক পর্বে জানা গেছে যে তাদের যৌবনে ডিসি কিট গ্রিন (জ্যাকব রবার্টস) এর সাথে তাদের জুটি বন্ধু ছিল।
কিট যখন মিককে তাদের সংঘটিত অপরাধের জন্য পতন করতে দেয় এবং মিক কারাগারে যায়, তখন কিট এবং লু একটি সম্পর্ক ছিল – যার ফলস্বরূপ ব্রোডি ছিল।
মিক একটি সহিংস তাড়া করতে গিয়ে পিসি ক্রেগ টিঙ্কারকে (কলসন স্মিথ) হত্যা করার শেষে মিক এবং ল বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন।
তিনিও কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে এবং পরিবারের সাথে পালাতে যাওয়ার চেষ্টায় রাস্তায় ফিরে এসেছিলেন বলে খুব শীঘ্রই তিনি যে কোনও সময় মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গ্যারি উইন্ডাসকে (মিকি উত্তর) লাঞ্ছিত করার জন্য লু কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল।
ব্রোডির পা কোবলে আঘাত করার সাথে সাথেই তিনি কোণার দোকান থেকে দোকানপাট সহ অপরাধমূলক ব্যবসায় পর্যন্ত ছিলেন। অপরাধ হ’ল মিক এবং লির সাথে বেড়ে ওঠা তিনি জানেন।
হৃদয়ে, আমরা দেখেছি যে ব্রোডি কোনও খারাপ ব্যক্তি নয়। তিনি সত্যই তাঁর বোনদের জন্য এবং তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য সেরা চান এবং বার্নির সাথে তাঁর কথোপকথনে (জেন হ্যাজলেগ্রোভ) বিশেষত এমন লক্ষণ রয়েছে যে তিনি তার জীবন পরিবর্তন করতে প্রস্তুত থাকতে পারেন।
কিট তাকে জানার চেষ্টা করেছে, যদিও তার প্রচেষ্টা কিছুটা হ্যাম-ফিস্ট হয়ে গেছে, যেমন তিনি এবং সারা (টিনা ওব্রায়েন) ব্রোডি ডালকে স্পিড ডালকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্রিংগোর্টি বন্ডিং সেশনের জন্য নিয়েছিলেন।
টিম (জো ডুটিন) এবং স্যালি (স্যালি ডাইনেভর) ব্রোডি যতটা সম্ভব সমর্থন দিয়েছেন, যেমন তারা তার বোনদের দেখাশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং বার্নি তার নাতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই চান না।
সুতরাং ব্রোডি সম্ভাব্য পরামর্শদাতাদের চেয়ে কম নয়, তবে আসন্ন পর্বগুলিতে তিনি কিছুটা ভিন্ন ধরণের পরামর্শদাতা অফার করেছেন।
তিনি সম্প্রতি কেভিন ওয়েবস্টার (মাইকেল লে ভেল) এর গ্যারেজে কাজ শুরু করেছেন, যা ব্রোডির মতো চরিত্রের জন্য তাকে বিস্তৃত প্রলোভন সরবরাহ করছে। কার্ল (জোনাথন হাওয়ার্ড) একদিনে হাঁটতে হাঁটতে ব্রোডি একটি ব্যয়বহুল গাড়ি চুরি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
কার্ল তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তার ক্রিয়াকলাপের অর্থ হ’ল তিনি শীঘ্রই এসটিসির ভিতরে ফিরে আসবেন। তারপরে তিনি তাকে অফার করেন। যদি সে গাড়ি চুরি করার সহজ উপায় খুঁজে বের করতে চায় তবে তার ফিরে এসে তাকে দেখা উচিত।
ডজি মোটস করার পাশাপাশি কার্ল এই ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য কেভিনের গ্যারেজকে ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহার করে গাড়ি চুরি করতে ফিয়ানা নামে একটি চরিত্রের সাথেও কাজ করছেন। তিনি কি ব্রোডিকে একটি নকল অপরাধী পথে নামিয়ে আনছেন?
