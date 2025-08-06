করোনেশন স্ট্রিট কিংবদন্তি ‘সেরা সময় ছিল’ কারণ তিনি অক্ষের সাথে কথা বলছেন | সাবান

করোনেশন স্ট্রিটের স্যালি অ্যান ম্যাথিউস আইটিভি সাবান থেকে তার প্রস্থান সম্পর্কে কথা বলেছেন।
কিছু দিন আগে, স্যালি জেনি কনর হিসাবে তার প্রস্থানটি নিশ্চিত করতে তার ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন, যিনি 1986 সাল থেকে তিনি খেলেছেন এবং বন্ধ করেছেন।
তার চরিত্রের একটি ছবির পাশাপাশি তিনি লিখেছিলেন: ‘আমার পাঁচ মাস থাকার কথা ছিল তবে অতিরিক্ত দশ বছর কাজ শেষ করেছিলাম কারণ আমি এটি এত ভালবাসি!
‘সময় এসেছে যদিও এই অংশগুলি খেলার সময় আমি সবসময় আশা করি আমি যখন “বড় হব” তখন আমি থাকতাম। স্মৃতি এবং অন্তহীন হাসির জন্য ধন্যবাদ ট্র্যাফোর্ড ওয়ার্ফ আরডি। ‘
এখন, স্যালি তার আসন্ন প্রস্থান সম্পর্কে খুলেছে। একটি নতুন সাক্ষাত্কারে, তিনি ওয়েদারফিল্ডে থাকার সময় জেনি যে নাটকীয় জীবনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তার প্রতিফলন ঘটায় এবং বিশ্বাস করেন যে এটি তার চরিত্রটি কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার সময় এসেছে!
‘চারবার জিম্মি থাকার পরে, প্রতি অক্টোবরে তিন বছরের জন্য ট্রটটিতে তার জীবনের ভালবাসা হারাতে, আমি মনে করি জেনি যথেষ্ট পেরিয়ে গেছে! সংবেদনশীল এবং দুর্বল হয়ে উঠতে পারে এমন একটি চরিত্র তৈরি করতে আমার সেরা সময় ছিল যা একেবারে বোনার হতে পারে।
তিনি তার সাক্ষাত্কারে যোগ করেছেন বোল্টন নিউজ: ‘এমন অনেক কাজ নেই যেখানে আপনি বিস্তৃত আবেগ খেলতে পারেন – প্রায়শই একই দৃশ্যে! আমাদের ব্যবসায়ের সেরা ক্রু রয়েছে, এবং ট্র্যাফোর্ড ওয়ার্ফ রোডে, আপনি যে মুহুর্তে ভবনে হাঁটছেন তা থেকে আপনি হাসছেন ”
স্যালি হাসল: ‘এখানে অনেকগুলি হাইলাইট রয়েছে। আমি শার্লট জর্ডানের সাথে কাজ করা একেবারে পছন্দ করেছিলাম, তবে আমি মনে করি আমার সবচেয়ে স্ট্যান্ডআউট দিনগুলি রিচার্ড হাওলির সাথে সিঙ্কহোলের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করছিল [Johnny Connor]।
‘আমি প্রায় 11 বছর ধরে বাড়ি থেকে দূরে কাজ করেছি, তাই আমার কুকুর এবং পরিবারের সাথে বাগানে সময় থাকা এখনই একটি অগ্রাধিকার! আমি আমার ক্যারিয়ারে খুব ভাগ্যবান হয়েছি সমস্ত মাধ্যম জুড়ে কাজ করার জন্য এবং আশা করি এটি অব্যাহত থাকবে! ‘।
2015 সালে, কোবেলগুলি থেকে একটি ছোট বিরতি দূরে থাকার পরে, চরিত্রটি ফিরে এসে সরাসরি প্রবেশ করে কেভিন ওয়েবস্টারের সাথে একটি বিপর্যয়কর সম্পর্ক (মাইকেল লে ভেল)পরের বছর আরও স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে।
জেনি বেশ কিছুদিন ধরে এই প্রোগ্রামটির কেন্দ্রীয় ছিল, যখন সে তার স্বামী জনিকে হারিয়েছে তখন লাথি মেরেছিল নর্দমার সিস্টেমে একটি অদ্ভুত ডুবে যাওয়া দুর্ঘটনা।
প্রাক্তন সৎ কন্যা ডেইজি মিডগেলি (শার্লট জর্ডান) পরে উপস্থিত হবে এবং আরও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, রোভার্সের রিটার্নটি কিনতে আন্ডারওয়ার্ল্ড কারখানা থেকে চুরি হওয়া অর্থ ব্যবহার করতে তাকে রাজি করল।
