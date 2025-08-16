করোনেশন স্ট্রিট জনপ্রিয় চরিত্রের জন্য চূড়ান্ত প্রস্থান গল্পের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সাবান

আদি আলাহান (অ্যাডাম হুসেন) করোনেশন স্ট্রিটে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অর্ধেক বিষয়গুলির মধ্যে অর্ধেক গোলমাল করছেন না, যদিও তিনি যখন তার ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেন তখন সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায় বলে মনে হয়।
অভিনেতা অ্যাডাম হুসেন এপ্রিল মাসে আদি হিসাবে তার প্রস্থান করার ঘোষণা দেওয়ার পরে, জিনিসগুলি তার পরিবর্তিত-অহংকারের জন্য র্যাম্প আপ করতে শুরু করে, এবং তার বাবা দেব আলাহান (জিমি হারকিশিন) এবং বার্নি উইন্টার (জেন হ্যাজেলগ্রোভ) বিবাহের সময়, যখন ব্রাইডের হাসপাতালের সোজর্নের পরে, আডিজের পরে, আডিজের পরে, এডিআই-এর দিকে বিয়ের সময় আডির জন্য একটি মাথায় এসেছিল, যখন সেডিজের পরে, আডিজি।
যদিও তার সৎ-মম আন্টি রানির (জোসেফাইন ওয়েলকাম) এই অর্থটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে তার debts ণ পরিষ্কার করার জন্য বিবাহের জন্য ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যখন ডেভিকে অশ্লীলতার জন্য পড়ার সময় দেবকে বরখাস্ত করার সময় তাদের পরিকল্পনাটি ভেঙে যায়।
তার দুঃখকে ডুবিয়ে এক মাতাল আদি লরেন বোল্টন (কেইট ফিটন), দেব এবং বার্নিকে স্বীকার করেছেন যে তিনি তার আহত অবস্থায় থাকা স্পাইকযুক্ত পানীয়ের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।
দেব তার ছেলেকে নতুন করে শুরু করার জন্য এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগের জন্য ভারতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তবে তিনি কোনও পরিকল্পনা জায়গায় রাখতে পারার আগে এবং অ্যামি বার্লো (এলে মুলভনেই) এর সাথে আবেগের এক বিকেলের পরে, এলএসডি ঘটনার জন্য আদি গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
তিনি যখন একটি পুলিশ গাড়িতে বান্ডিল হয়ে যাচ্ছেন, তখন দেব কেবল যেমন আদি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রহণ করা হয় তা দেখতে পারে।
তাকে সতর্কতার সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন খবর নিয়ে No. নম্বরে ফিরে এসে আদি বাবা ও বোন আশা আলাহানকে (তানিশা গোরি) ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার চাচাত ভাই বিক্রমের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং অনাম্থিকভাবে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পরিকল্পনা করছেন।
যদিও দেব তার ছেলের জন্য গর্বিত, আশা তার ভাইকে হারানোর চিন্তায় নিঃশব্দে নিঃশব্দে পড়েছেন।
আদি কি তার প্রস্থান না হওয়া পর্যন্ত ঝামেলার বাইরে থাকতে পারে? নাকি তিনি বিমানের নীচে যে মেঘটি বাস করছেন তা নিয়ে তিনি কি বহন করবেন?
