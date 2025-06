করোনেশন স্ট্রিট তারকা গ্যারির কী ঘটেছিল তার প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আক্রমণ অপরাধীকে সম্বোধন করে | সাবান

করোনেশন স্ট্রিট তারকা সামিয়া লংচ্যাম্বন গ্যারি উইন্ডাস ‘(মিকি উত্তর) নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে সত্য খুঁজে বের করার জন্য মারিয়া কনরের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সমস্ত প্রকাশ করেছেন।

তুলনামূলকভাবে নতুন প্রতিবেশী লু মাইকেলিসের (ফারেল হেগার্টি) সাথে তার ক্রমবর্ধমান সংযোগ নিয়ে সন্তুষ্ট নন মারিয়ার সাথে এক সারির পরে কোনও ট্রেস ছাড়াই গ্যারি অদৃশ্য হয়ে গেল।

যখন তিনি বাড়ি ফিরে আসেন নি, মারিয়া গণনা করেছিলেন যে এটি কেবল তাদের পতনের কারণে হয়েছিল। ‘তিনি সত্যিই বিরক্ত হয়ে গেছেন যে তিনি চলে গেছেন তবে তিনি খুব বেশি দিন চলে না যাওয়া পর্যন্ত তা নয় যে তিনি বুঝতে পারেন যে কিছু সত্যিই ভুল এবং আরও বেশি চিন্তিত,’ সিরিজ তারকা সামিয়া স্বীকার করেছেন।

‘তার আবেগগুলি তার সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এই বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত হওয়া থেকে তার আবেগগুলি ঘুরে দাঁড়ায়।’

সামিয়া গ্যারি নিখোঁজ লিয়ামের (চার্লি রেনশাল) জন্মদিনকে তার অন-স্ক্রিন অল্টার-অহংকারের অনুঘটক হিসাবে কৃতিত্ব দিয়েছিল যে বুঝতে পেরেছিল যে কোনও কিছু আগেই রয়েছে।

গ্যারির অবস্থান প্রকাশিত হয়েছে – তবে একটি বড় রহস্য আরও গভীর হয় (চিত্র: আইটিভি)

অভিনেত্রী বলেছিলেন, ‘তিনি যেখানে ছিলেন তার আগে তিনি স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ তিনি অনেক দিন চলে গিয়েছিলেন এবং তার বার্তা এবং ফোন কলগুলি উপেক্ষা করছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে তারা এর অনেক আগেই এটি বাছাই করে দিতেন,’ অভিনেত্রী বলেছিলেন, ‘তবে লিয়ামের জন্মদিনটি মিস করার সাথে সাথে তার একদম অনুভূতি রয়েছে যে কিছু ঠিক নেই এবং কিছু ভয়ঙ্কর তার সাথে ঘটতে পারে বলে মনে করে।’

গ্যারি, যেমন শ্রোতারা জানেন, সাম্প্রতিক দৃশ্যে হাসপাতালে দেখা গিয়েছিল। তিনি কোমায় এবং তাঁর জীবনের জন্য লড়াই করছেন।

আসন্ন দৃশ্যে, আমরা মারিয়া গ্যারিকে কিট গ্রিন (জ্যাকব রবার্টস) থেকে নিখোঁজ ব্যক্তি হিসাবে রিপোর্ট করতে দেখব, যিনি তারপরে অজ্ঞাতপরিচয় রোগীর সম্পর্কে শিখেন।

তিনি নিশ্চিত যে এটি গ্যারি নয়, তবে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তার আক্রমণকারী তাদের অপরাধ গোপন করতে এবং তাদের ট্র্যাকগুলি cover াকতে চরম দৈর্ঘ্যে চলেছে। এমনকি তারা তার আত্মীয়ের পরবর্তী হওয়ার ভান করছে।

মারিয়া গ্যারির কী হয়েছে তা জানতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ (ছবি: আইটিভি)

সামিয়া যোগ করেছেন: ‘এটি মারিয়ার জন্য বিটসুইট [when she learns Gary isn’t the coma patient] কারণ তিনি অবশ্যই খুশী গ্যারি কোমায় নেই, যদিও তিনি আসলে জানেন যে তিনি আসলে জানেন তবে একই সাথে তিনি এখন আরও বেশি চিন্তিত কারণ তার ভয় তিনি আরও খারাপ অবস্থায় থাকতে পারেন বা এমনকি মৃত হতে পারেন। ‘

অভিনেত্রী বলেছিলেন যে, মারিয়া যখন জানতে পারে যে গ্যারি কোমা রোগী, তখন তার মন ‘স্পাইরেলিং’।

‘তবে কে আসলে তাকে আক্রমণ করেছিল এবং তাকে কোমায় রেখেছিল তা ভেবে তিনি এক সেকেন্ডের জন্য থামেন না, তিনি সচেতন যে গ্যারি কয়েক বছর ধরে থেকে প্রচুর শত্রু পেয়েছেন যারা সম্ভাব্যভাবে তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন।’

করোনেশন স্ট্রিট আইটিভি 1 এবং আইটিভিএক্স -এ সন্ধ্যা 8 টায় সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার প্রচারিত।

