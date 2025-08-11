You are Here
করোনেশন স্ট্রিট তারকা ‘চাপযুক্ত’ সময়টি প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি বড় পরিবর্তন করেছেন | সাবান
News

করোনেশন স্ট্রিট তারকা ‘চাপযুক্ত’ সময়টি প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি বড় পরিবর্তন করেছেন | সাবান

করোনেশন স্ট্রিটের লুসি ফ্যালন তার জীবনে আরও একটি বিশাল মাইলফলক পৌঁছেছে, কারণ তিনি এখন বাড়ি থেকে সরে এসেছেন তিনি তার দুই সন্তানকে তাদের জন্মের পরে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

আইটিভি সাবানটিতে বেথনি প্লাট চরিত্রে অভিনয় করা ২৯ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি তার টিকটকে একটি ভিডিও ভাগ করেছেন যা সম্প্রতি তার বাড়ির জিনিসপত্রগুলি এখন স্টোরেজে রয়েছে, নতুন সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

‘সুতরাং সময় এসেছে, আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তার বাড়ি থেকে সরে এসেছি। আমরা সবকিছু প্যাক করেছি, সবকিছু স্টোরেজে চলে গেছে, এবং আমরা আমাদের বাড়িটি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি ‘, লুসি একটি ভয়েসওভারে বলেছিলেন।

‘এই বাড়িটি থেকে সরে এসে সত্যিই অদ্ভুত লাগে কারণ এটিই সেই বাড়ি যা সনি এবং ন্যান্সিকে তাদের জন্মের পরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

লুসি ফ্যালন, প্রেমিক রায়ান এবং ছোট সনি
সনি জুড 2023 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (ছবি: ইনস্টাগ্রাম/লুসি ফ্যালন)

‘আমরা এখানে কিছু আশ্চর্যজনক স্মৃতি তৈরি করেছি এবং তাদের সমস্ত জিনিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই ভেবে যে আমরা কখনই এই বাড়িতে ফিরে আসব না তা ভেবে সত্যিই আবেগময় ছিল।’

লুসি ফ্যালনের সন্তান কারা?

লুসি এবং তার ফুটবলার অংশীদার রায়ান লেডসন বাবা -মা সনি নামক একটি ছোট ছেলে এবং ন্যান্সি নামে একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে।

লুসি নিশ্চিত ন্যান্সির আগমন এই বছরের শুরুতে ফিরে।

একটি ‘ছোট বোন’ পোশাক পরা নবজাতকের একটি মিষ্টি ছবির পাশাপাশি লুসি লিখেছেন: ‘আমাদের কিশোর অ্যাঞ্জেল গার্ল এখানে আছেন।’ তারকা গত বছর একটি মিষ্টি ভিডিও দিয়ে তার গর্ভাবস্থার ঘোষণা দিয়েছিল, তাকে এবং রায়ানকে তার ছেলের কাছে তার শিশুর বাম্প উন্মোচন করার আগে তাদের পড়া দেখায়।

সারা এবং বেথনি কেরিতে ডেইজির সাথে কথা বলেছেন
লুসি ফ্যালন তার প্রসূতি ছুটির জন্য এই বছরের শুরুর দিকে কেরি ছেড়ে চলে গেলেন (ছবি: আইটিভি)

ক্লিপটিতে সোনিকে স্ক্যানের ছবিগুলি দেখানো এবং লুসি গর্ভাবস্থার পরীক্ষাও দেখিয়েছিল।

সনি জুড ২০২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। টোটের আগমনের অল্প সময়ের মধ্যেই লুসি জন্মের কথাটি খুলেছিলেন, যা দেখেছিল যে তার প্রথম দিকে প্ররোচিত হওয়ার পরে ভেন্টহাউস ডেলিভারি রয়েছে।

একটি ভেন্টহাউস (বা ভ্যাকুয়াম কাপ) মায়ের জন্ম দিতে সহায়তা করার জন্য একটি বাচ্চার মাথায় কাপ সংযুক্ত করতে স্তন্যপান ব্যবহার করে, ধাত্রী বা প্রসূতি বিশেষজ্ঞ তাকে সংকোচনের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য উত্সাহিত করে।

সেই সময় আলগা মহিলাদের উপস্থিত হয়ে লুসি সনি জুড এবং রায়ানের সাথে জীবন নিয়ে আলোচনা করার সময় হাসি পূর্ণ ছিলেন।

তার মেয়ে ন্যান্সির সাথে লুসি ফ্যালন
লুসি 2025 এর শুরুতে লিটল ন্যান্সির আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন (ছবি: ইনস্টাগ্রাম/লুসি ফ্যালন)

‘সে সত্যিই ভাল, সে। স্পষ্টতই আমরা যতটা ঘুম পাই না। তবে তিনি আসলেই ভাল। ‘

লুসিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি আবেগময় জন্মের পরে কেমন অনুভব করছেন, যা 38 সপ্তাহ পরে তাকে প্ররোচিত করেছিল যখন শিশুর বৃদ্ধি ধীর হতে শুরু করে।

অভিনেত্রী ‘যুগে যুগে’ গ্যাস এবং বাতাসে ছিলেন এবং যোগ করেছিলেন তিনি ‘প্রচুর আওয়াজ’ করেছেন।

দিনের সময় শোতে, তিনি অবিরত ‘আমি আসলে ভাল আছি, আমি সত্যই। স্পষ্টতই এটি একটি বিশাল জীবন পরিবর্তন, এটি বিশাল! ‘।

বেথনি কেরিতে একটি সমর্থন গ্রুপে বসে
বেথনি প্লাটের শল্যচিকিত্সা ছিল, যার ফলে তাকে স্টোমা ব্যাগ লাগানো হয়েছিল (ছবি: আইটিভি)

‘পিছনে ফিরে তাকানো, এটি আরও খারাপ হতে পারে,’ তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন। ‘আমি একটি সম্পূর্ণ জন্মের প্লেলিস্ট তৈরি করেছিলাম যা আমি খেলতে চাই তবে তা জানালার বাইরে চলে গেছে!’।

লুসি ন্যান্সির জন্মের পরে এই বছরের জুলাইয়ে করোনেশন স্ট্রিটে চিত্রগ্রহণে ফিরে এসেছিলেন।

তার চরিত্র বেথনি প্ল্যাট ডেইজি মিডগেলি (শার্লট জর্ডান) এবং ড্যানিয়েল ওসবার্ন (রব ম্যালার্ড) এর সাথে জটিল প্রেমের ত্রিভুজের গল্পের গল্পের পরে কোবেলগুলি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!

শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?

মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।

সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!

তার চলে যাওয়ার আগে, বেথনি একটি আখ্যানটিতে জড়িত ছিলেন যা বোটেড প্লাস্টিক সার্জারির দিকে তাকিয়েছিল।

তার আত্মবিশ্বাসের সাথে লড়াই করে, বেথানির তুরস্কে একটি লাইপোসাকশন অপারেশন ছিল, তবে এটি তার পক্ষে মারাত্মকভাবে ভুল হয়ে গেছে।

সেপিসিসটি তার ওপির সময় সেপসিসের বিকাশের পরে তাকে স্থায়ী স্টোমা ব্যাগের প্রয়োজন ছিল।

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

তীর আরও: করোনেশন স্ট্রিট তারকা জোনাথন হাওয়ার্ডের অন-স্ক্রিন রোম্যান্স উত্তাপ হিসাবে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক

তীর আরও: এপ্রিল এবং ডিলান সম্পর্কে বড় আবিষ্কার করার কারণে এমারডেলের মারলন রিলিং ছেড়ে গেছে

তীর আরও: এমারডেলের পলা লেন তৃতীয় সন্তানের সাথে গর্ভাবস্থার ঘোষণা দেয় এবং মজাদার নির্ধারিত তারিখ

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।