করোনেশন স্ট্রিট তারকা ‘চাপযুক্ত’ সময়টি প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি বড় পরিবর্তন করেছেন | সাবান

করোনেশন স্ট্রিটের লুসি ফ্যালন তার জীবনে আরও একটি বিশাল মাইলফলক পৌঁছেছে, কারণ তিনি এখন বাড়ি থেকে সরে এসেছেন তিনি তার দুই সন্তানকে তাদের জন্মের পরে ফিরিয়ে এনেছিলেন।
আইটিভি সাবানটিতে বেথনি প্লাট চরিত্রে অভিনয় করা ২৯ বছর বয়সী এই তারকা সম্প্রতি তার টিকটকে একটি ভিডিও ভাগ করেছেন যা সম্প্রতি তার বাড়ির জিনিসপত্রগুলি এখন স্টোরেজে রয়েছে, নতুন সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
‘সুতরাং সময় এসেছে, আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তার বাড়ি থেকে সরে এসেছি। আমরা সবকিছু প্যাক করেছি, সবকিছু স্টোরেজে চলে গেছে, এবং আমরা আমাদের বাড়িটি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি ‘, লুসি একটি ভয়েসওভারে বলেছিলেন।
‘এই বাড়িটি থেকে সরে এসে সত্যিই অদ্ভুত লাগে কারণ এটিই সেই বাড়ি যা সনি এবং ন্যান্সিকে তাদের জন্মের পরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
‘আমরা এখানে কিছু আশ্চর্যজনক স্মৃতি তৈরি করেছি এবং তাদের সমস্ত জিনিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই ভেবে যে আমরা কখনই এই বাড়িতে ফিরে আসব না তা ভেবে সত্যিই আবেগময় ছিল।’
লুসি ফ্যালনের সন্তান কারা?
লুসি এবং তার ফুটবলার অংশীদার রায়ান লেডসন বাবা -মা সনি নামক একটি ছোট ছেলে এবং ন্যান্সি নামে একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে।
লুসি নিশ্চিত ন্যান্সির আগমন এই বছরের শুরুতে ফিরে।
একটি ‘ছোট বোন’ পোশাক পরা নবজাতকের একটি মিষ্টি ছবির পাশাপাশি লুসি লিখেছেন: ‘আমাদের কিশোর অ্যাঞ্জেল গার্ল এখানে আছেন।’ তারকা গত বছর একটি মিষ্টি ভিডিও দিয়ে তার গর্ভাবস্থার ঘোষণা দিয়েছিল, তাকে এবং রায়ানকে তার ছেলের কাছে তার শিশুর বাম্প উন্মোচন করার আগে তাদের পড়া দেখায়।
ক্লিপটিতে সোনিকে স্ক্যানের ছবিগুলি দেখানো এবং লুসি গর্ভাবস্থার পরীক্ষাও দেখিয়েছিল।
সনি জুড ২০২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। টোটের আগমনের অল্প সময়ের মধ্যেই লুসি জন্মের কথাটি খুলেছিলেন, যা দেখেছিল যে তার প্রথম দিকে প্ররোচিত হওয়ার পরে ভেন্টহাউস ডেলিভারি রয়েছে।
একটি ভেন্টহাউস (বা ভ্যাকুয়াম কাপ) মায়ের জন্ম দিতে সহায়তা করার জন্য একটি বাচ্চার মাথায় কাপ সংযুক্ত করতে স্তন্যপান ব্যবহার করে, ধাত্রী বা প্রসূতি বিশেষজ্ঞ তাকে সংকোচনের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য উত্সাহিত করে।
সেই সময় আলগা মহিলাদের উপস্থিত হয়ে লুসি সনি জুড এবং রায়ানের সাথে জীবন নিয়ে আলোচনা করার সময় হাসি পূর্ণ ছিলেন।
‘সে সত্যিই ভাল, সে। স্পষ্টতই আমরা যতটা ঘুম পাই না। তবে তিনি আসলেই ভাল। ‘
লুসিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি আবেগময় জন্মের পরে কেমন অনুভব করছেন, যা 38 সপ্তাহ পরে তাকে প্ররোচিত করেছিল যখন শিশুর বৃদ্ধি ধীর হতে শুরু করে।
অভিনেত্রী ‘যুগে যুগে’ গ্যাস এবং বাতাসে ছিলেন এবং যোগ করেছিলেন তিনি ‘প্রচুর আওয়াজ’ করেছেন।
দিনের সময় শোতে, তিনি অবিরত ‘আমি আসলে ভাল আছি, আমি সত্যই। স্পষ্টতই এটি একটি বিশাল জীবন পরিবর্তন, এটি বিশাল! ‘।
‘পিছনে ফিরে তাকানো, এটি আরও খারাপ হতে পারে,’ তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন। ‘আমি একটি সম্পূর্ণ জন্মের প্লেলিস্ট তৈরি করেছিলাম যা আমি খেলতে চাই তবে তা জানালার বাইরে চলে গেছে!’।
লুসি ন্যান্সির জন্মের পরে এই বছরের জুলাইয়ে করোনেশন স্ট্রিটে চিত্রগ্রহণে ফিরে এসেছিলেন।
তার চরিত্র বেথনি প্ল্যাট ডেইজি মিডগেলি (শার্লট জর্ডান) এবং ড্যানিয়েল ওসবার্ন (রব ম্যালার্ড) এর সাথে জটিল প্রেমের ত্রিভুজের গল্পের গল্পের পরে কোবেলগুলি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।
তার চলে যাওয়ার আগে, বেথনি একটি আখ্যানটিতে জড়িত ছিলেন যা বোটেড প্লাস্টিক সার্জারির দিকে তাকিয়েছিল।
তার আত্মবিশ্বাসের সাথে লড়াই করে, বেথানির তুরস্কে একটি লাইপোসাকশন অপারেশন ছিল, তবে এটি তার পক্ষে মারাত্মকভাবে ভুল হয়ে গেছে।
সেপিসিসটি তার ওপির সময় সেপসিসের বিকাশের পরে তাকে স্থায়ী স্টোমা ব্যাগের প্রয়োজন ছিল।
