করোনেশন স্ট্রিট তারকা জোনাথন হাওয়ার্ডের অন-স্ক্রিন রোম্যান্স উত্তাপ হিসাবে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক | সাবান

করোনেশন স্ট্রিট দর্শকরা আইটিভি সাবানটিতে আসার পর থেকে নিউবি কার্ল (জোনাথন হাওয়ার্ড) বেশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।
তিনি প্রাথমিকভাবে তার ভাই কেভিন (মাইকেল লে ভেল) এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বলে অবিবাহিত হয়ে তাঁর অবিচ্ছিন্নভাবে ফ্লার্টিংয়ের সাথে আবী ওয়েবস্টার (স্যালি কারম্যান) এর জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন।
প্রকৃতপক্ষে, তারা এমনকি গত দুই সপ্তাহ ধরে তার সাথে ঘুমোতেও গেছে।
দু’জন গোপনে চ্যারিয়ট স্কয়ার হোটেলে দেখা করেছিলেন, যেখানে আবি একটি ভয়াবহ আবিষ্কার করেছিলেন – কার্ল ওয়েবস্টারদের অটোসেন্ট্রের আরাম থেকে জালিয়াতি করেছিল।
সবকিছু সত্ত্বেও, দিনের পরে, দুটি আবার ঠোঁট লক করলেন।
কোবেলস থেকে দূরে, অভিনেতা জোনাথন হাওয়ার্ড সুখে বিবাহিত – টিভি এবং চলচ্চিত্র তারকা এলোডি ইয়ুং ছাড়া আর কারও কাছেই নয়।
জোনাথন নিজেই বড় পর্দার জন্য অপরিচিত নন, থোর: দ্য ডার্ক ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড এবং গডজিলা: দানবদের রাজা।
এলোডি ইয়ুং কে এবং সে কী ছিল?
ফরাসি-কম্বোডিয়ান অভিনেত্রী এলোডি আইন স্কুলে ফিরে যাওয়ার আগে ফরাসি টিভি নাটক লা ভি দেভন্ত নোসে তার বড় বিরতি পেয়েছিলেন। যাইহোক, 29 বছর বয়সে তিনি অভিনয় অধ্যয়নের জন্য লন্ডনে চলে এসেছিলেন।
তার প্রথম হলিউডের ভূমিকাটি হিট মুভি দ্য গার্ল উইথ দ্য ড্রাগন ট্যাটু আকারে এসেছিল এবং এর পর থেকে তিনি মার্ভেলের ডেয়ারডেভিল এবং দ্য ক্লিনিং লেডির মতো কয়েকটি বড় টিভি সিরিজে অভিনয় করেছেন।
তাঁর সাহসী চরিত্র ইলেক্ট্রা মার্শাল আর্টে দক্ষ ছিলেন – এমন কিছু যা এলোডি নিজেই কারাতে একটি কালো বেল্ট অর্জন করেছিল।
জোনাথন প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এবং এলোডি তার কাজের জন্য এলএ থেকে অন্য রাজ্যে চলে এসেছিলেন এবং তারা সেখানে একসাথে থাকতে উপভোগ করেন।
‘আমার স্ত্রী আমেরিকার অন্য একটি রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে একটি টিভি শোতে কাজ করছেন এবং আমরা গত কয়েক বছর ধরে সেখানে অবস্থান করছি। আমরা সেখানে আমাদের জীবন উপভোগ করি।
‘আমার স্ত্রী ফরাসী কম্বোডিয়ান এবং আমরা কখনই ভাবিনি যে আমরা রাজ্যগুলিতে থাকব, তবে আমরা এটি পছন্দ করি। এটা এখনই আমাদের জীবন। ‘
জোনাথন তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে কী বলেছে?
তিনি সম্প্রতি এলোডি এবং তাদের কন্যার সাথে আমেরিকাতে থাকার পরে কার্লের ভূমিকা নিতে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন।
‘আমি 20 বছর আগে ইংল্যান্ডের উত্তর ছেড়ে চলে এসেছি, যখন আমি 20 বছর বয়সে। আমি লন্ডনে ড্রিম টিম করতে গিয়েছিলাম তখন আমি তিন বছর ধরে নাটক স্কুলে গিয়েছিলাম।
‘আমি নাটক স্কুল ছেড়ে আমেরিকাতে কাজ করতে পেরেছি এবং আমেরিকাতে চলে এসেছি এবং আমি আমার স্ত্রীর সাথে গত 10 বছর ধরে রাজ্যে রয়েছি এবং সেখানে আমার একটি কন্যা রয়েছে।
‘একমাত্র কঠিন জিনিস তাদের থেকে দূরে রয়েছে, তবে একই সাথে ইংল্যান্ডের উত্তরে ফিরে আসা এটি একটি আসল উপহার’ ‘
তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে কার্ল প্রথম করোনেশন স্ট্রিটের ভূমিকা ছিল না যে তিনি অডিশন দিয়েছিলেন, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি নাটক স্কুলে যাওয়ার আগে গ্যারি উইন্ডাসের জন্য পড়তে গিয়েছিলেন।
তিনি যদি ভূমিকাটি পেয়ে থাকেন তবে তার পুরো জীবনটি সম্পূর্ণ আলাদা হত, তিনি প্রকাশ করেছিলেন।
‘আমি নতুন পরিবারের জন্য স্ক্রিন টেস্ট করার সাথে সাথে একই সময়ে নাটক স্কুলের জন্য অডিশন দেওয়ার প্রক্রিয়াধীন ছিলাম এবং এটি ছিল উইন্ডাস পরিবার। গ্যারি উইন্ডাস সেই চরিত্রটি ছিল যার জন্য আমি অডিশন দিচ্ছিলাম। স্পষ্টতই আমি এটি পাইনি, আমি একজন দুর্দান্ত অভিনেতার কাছে হেরে গেছি এবং তিনি সেই চরিত্রটি দিয়ে আশ্চর্যজনক কাজ করেছেন।
‘তবে এই মুহুর্তে, যদি আমাকে কেরি অফার করা হয় তবে আমি এটি গ্রহণ করতাম এবং আমি নাটক স্কুলে লামডায় আমার জায়গা নেব না এবং আমি সেই প্রশিক্ষণটি করতাম না।
‘সুতরাং এটি তখন খুব হতাশাব্যঞ্জক ছিল কারণ একজন উত্তর অভিনেতা হিসাবে কেরি একজন অভিনেতার ডায়েটের প্রধান প্রধান প্রধান। তবে এটি না পাওয়ার অর্থ আমি নাটক স্কুলে গিয়েছিলাম। আপনাকে মহাবিশ্বকে বিশ্বাস করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে জিনিসগুলি ঘটে এবং এটি সমস্ত সঠিক কারণে।
‘আমি নাটক স্কুলে একটি দুর্দান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছি, আমি চলে গেলাম এবং একটি ভাল এজেন্ট পেয়েছি এবং তাই এমন সুযোগ পেয়েছি যা আমাকে আমেরিকাতে নিয়ে গিয়েছিল, আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করেছিল – এটি ভুলতে পারে না! আমি যদি নাটক স্কুলে না যাই তবে আমি আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারতাম না, তাই এটি সর্বোত্তমভাবে কার্যকর হয়েছিল। ‘
