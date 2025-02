করোনেশন স্ট্রিট তারকা তিনি খুব আলাদা ভূমিকা হিসাবে অবতীর্ণ হওয়ায় অচেনা | সাবান

আলেকজান্দ্রা মার্ডেল নিজেকে একটি নতুন ভূমিকা পালন করেছেন (ছবি: আইটিভি/জোসেফ স্ক্যানলন)

প্রাক্তন করোনেশন স্ট্রিট তারকা আলেকজান্দ্রা মার্ডেল একটি শক নতুন ভূমিকা নিয়ে ভক্তদের অবাক করেছেন যা বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন ক্রীড়া অনুরাগীদের প্রচার করেছে।

31 বছর বয়সী এই অভিনেত্রী স্টিভ ম্যাকডোনাল্ডসের (সাইমন গ্রেগসন) 2018 এবং 2022 এর মধ্যে আইটিভি সাবানটিতে কন্যা এমা ব্রুকারকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

ডিটসি হেয়ারড্রেসার এমা কোবলে এসে খুব শীঘ্রই ডেভিড প্ল্যাট (জ্যাক পি। শেফার্ড) এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

পরে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে জোশ টাকার (রায়ান ক্লেটন) ধর্ষণ করার পরে তার পুরুষতন্ত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করার জন্য তিনি কেবল তার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

তার সৎ-পিতার মৃত্যুর পরে তার পিতৃত্বের আশেপাশের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল এবং তাঁর শেষকৃত্যে প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি ফিয়ানা মিডলটন (অ্যাঞ্জেলা গ্রিফিন) এর গোপন কন্যা ছিলেন-যিনি 1998 সালে স্টিভের শিশুর সাথে গর্ভবতী ওয়েদারফিল্ড থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

পরবর্তী গল্পগুলিতে তার সাথে জড়িত কার্টিস ডেলামিরের (স্যাম রেটফোর্ড), এমন এক ব্যক্তি যিনি কল্পিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন এবং এমন এক ব্যক্তির নাতির সাথে অস্ট্রেলিয়ায় চলে এসেছিলেন, যার মৃত্যুর বিষয়টি তিনি covered েকে রেখেছিলেন।

রাস্তা ছাড়ার পর থেকে আলেকজান্দ্রা ফায়ারম্যান স্যামে চরিত্রগুলি কণ্ঠ দিয়েছেন এবং 2022 কে কঠোরভাবে কম নাচের ক্রিসমাস স্পেশাল জিতেছেন।

তার কেরি অল্টার-অহং এমা স্টিভ ম্যাকডোনাল্ডের কন্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল (ছবি: আইটিভি/শাটারস্টক)

তাকে সম্প্রতি স্মোগি কুইন্সে লুসিন্ডা হিসাবে দেখা হয়েছিল (ছবি: বিবিসি/হ্যাটট্রিক প্রোডাকশনস)

তিনি আইটিভির জন্য সিটকম দ্য ফ্যামিলি পাইলেও অভিনয় করেছেন এবং আরও সম্প্রতি বিবিসি থ্রি-র জন্য মিডলসব্রু-সেট কমেডি স্মোগি কুইন্সে অভিনয় করেছেন।

এই সপ্তাহের শুরুতে তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তার কণ্ঠটি সুপার বাউলের ​​সময় একটি বাণিজ্যিকটিতে প্রদর্শিত হয়েছিল – এটি অনেক উদযাপিত বার্ষিক আমেরিকান ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ।

ইভেন্টটি একটি দর্শনীয় হাফটাইম পারফরম্যান্সের সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই বছর কেন্দ্রিক লামার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

আলেকজান্দ্রার সুরগুলি দর্শকদের তার সেটের আগে লুতে নিপ করতে বলার কথা শোনা গিয়েছিল, কারণ তিনি অ্যাঞ্জেল সফট টিস্যু পেপার প্রচার করেছিলেন।

ইনস্টাগ্রামে খবরটি ভাগ করে, তিনি রেকর্ডিং স্টুডিওতে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন এবং লিখেছেন: ‘সুপার বাউলের ​​জন্য কেবল একটি সামান্য ভিও।

‘ভাবুন আমি চিরকাল’ মজাদার ফ্যাক্ট ‘গেমটি শীর্ষে রেখেছি।’

তার স্মোগি কুইন্সের সহশিল্পী এলিয়াহ ইয়ং মন্তব্য করেছিলেন: ‘এত শীতল !!’

Former Corrie and Waterloo Road actress Lucy Dixon added: ‘Yeahhhhh’, whilst her agents Calypso Voices showed their support, writing: ‘*PROUD AGENTS*’

একজন ভক্ত অবিশ্বাসে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন: ‘অপেক্ষা করুন কি? !!! তুমি কি? ‘

