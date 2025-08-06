করোনেশন স্ট্রিট বিয়ের বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেমে আসার সাথে সাথে আইটিভিএক্স রিলিজের প্রথম দিকে বার্নির কী ভুল তা প্রকাশ করে সাবান

এই নিবন্ধটিতে আজকের রাতের করোনেশন স্ট্রিটের স্পয়লার রয়েছে, যা এখনও টিভিতে প্রচারিত হয়নি তবে এটি আইটিভিএক্স -এ এখন দেখার জন্য উপলব্ধ।
বার্নি উইন্টার (জেন হ্যাজলেগ্রোভ) এবং দেব আলাহানের (জিমি হারকিশিন) বিয়ের দিনটি আজ রাতের করোনেশন স্ট্রিটের পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক যায় নি, তবে আমরা সাবান বিবাহ থেকে কম কিছু আশা করব না।
সবাই জেগে ওঠার মুহুর্ত থেকেই জিনিসগুলি ভুল হতে শুরু করে এবং আবিষ্কার করেছিল যে কোয়াডগুলি পেটের বাগটি ধরেছে।
বার্নি এই কথা বলেছিলেন যে তার নাতি -নাতনিরা তার বড় দিনের জন্য সেখানে থাকবেন না, তবে ভাগ্যক্রমে জোসেফ ব্রাউন (উইলিয়াম ফ্লানাগান) এই ইভেন্টটি লাইভস্ট্রিম করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন।
দিনটি সেখান থেকে আরও খারাপ হয়ে উঠল যখন বার্নি বাড়িতে একটি ডাকাতি বাধা দিয়েছিল, কেবল এটি আবিষ্কার করার জন্য যে চোরটি নাতি ব্রোডি মাইকেলিস (রায়ান মুলভে) ছিল।
দুর্ভাগ্যক্রমে, ভেন্যুতে আসার পরে আরও কিছু আসবে।
তিনি জানতে পেরে কম মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ডেবি ওয়েবস্টার (স্যু দেভানি) রনি বেইলিকে (ভিন্টা মরগান) প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তার বিশেষ দিনটি হাইজ্যাক করেছিলেন, যদিও কিট গ্রিন (জ্যাকব রবার্টস) অবশেষে তাকে মমকে ডাকার সময় তার মেজাজের উন্নতি হয়েছিল।
যাইহোক, বার্নি যখন নিজেকে শ্বাসের জন্য লড়াই করতে দেখেন, জেমমা শীতকালীন (ডলি-রোজ ক্যাম্পবেল) একটি অ্যাম্বুলেন্সে ডাকার জন্য ছুটে এসেছিলেন, তখন দুর্যোগের মধ্য-উপজাতিতে আঘাত হানে।
হাসপাতালে, বার্নি অবাক হয়েছিলেন যখন ডাক্তার তাকে হাঁপানির আক্রমণ করেছেন, কারণ তিনি হাঁপানিতে ভোগেন না।
পরে, এটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে তার তোড়া তৈরি করা লিলিগুলির প্রতি তার অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া ছিল।
ধন্যবাদ, এটি খুব গুরুতর ছিল না, এবং তিনি দিনের শেষে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, ব্রত ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং হাসপাতালে দেবের সাথে রিংগুলি অদলবদল করেছিলেন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, অনুসরণ করার মতো আরও বিশৃঙ্খলা ছিল, যখন আদি আলাহান (অ্যাডাম হুসেন) অবশেষে তিনি যে debts ণ গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে এসেছিলেন এবং তার ক্ষতিগুলি পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসে তিনি যে বীমা কেলেঙ্কারী করেছিলেন তা সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার করেছিলেন।
আদি এবং বার্নি তার সম্পৃক্ততা সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে এসেছেন, ডেভ ফিউরিয়াসের সাথে, পরিবারের জন্য ভবিষ্যত কী ধারণ করে?
