করোনেশন স্ট্রিট ভক্তরা কিংবদন্তি শো বৈশিষ্ট্যটি ফিরে আসার জন্য আনন্দিত সাবান

শুক্রবারের পর্বের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে একটি শো কিংবদন্তি ফিরে দেখে করোনেশন স্ট্রিট ভক্তরা আনন্দিত হয়েছিল।
আমরা গেইল প্লাট, এমিলি বিশপ বা লিজ ম্যাকডোনাল্ডের সাথে কথা বলছি না-বরং আইটিভি সাবানটিতে একটি খুব মিসড সেট।
আমি অবশ্যই কাবিন নিউজেজেন্টগুলির অভ্যন্তর উল্লেখ করছি, যা শেষ পর্যন্ত 18 মাসের বিরতির পরে চিহ্নিত করা হয়েছে।
টফি শপটি সর্বশেষ ফেব্রুয়ারী 12, 2024 -এ দেখা হয়েছিল, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর উপস্থিতিগুলি ক্রমশ বিরল হয়ে উঠেছে।
বর্তমানে ব্রায়ান প্যাকহ্যামের (পিটার গন) মালিকানাধীন, তিনি তার পূর্বসূরী রিতা ট্যানার (বারবারা নক্স) এর সাথে প্রাক্তন রোভার্স রিটার্ন ল্যান্ডলডি জেনি কনর (স্যালি অ্যান ম্যাথিউজ) এর পাশাপাশি সংবাদপত্র এবং লিকারিস অ্যালসোর্টগুলি বের করার জন্য নিয়োগ করেছেন।
গত সপ্তাহে, স্টকরুমে পাইপ ফেটে যাওয়ার সময় জেনির কিছুটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য তিনি পাবের দিকে যাত্রা করেছিলেন।
ফিউনারাল ডিরেক্টর জর্জ শাটলওয়ার্থ (টনি মাডসলে) বোন গ্লেনডা (জোডি প্রেঞ্জার) এর সাথে একটি বিকেলের পিন্ট উপভোগ করছিলেন, যিনি তাকে ডেটিং গেমটিতে ফিরে আসতে উত্সাহিত করছিলেন।
জর্জ জেনিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি জ্বলজ্বলে বর্মে তার নাইট হবেন এবং পরে বিষয়টি সমাধান করতে সক্ষম হন। তিনি মনে হচ্ছিল সমস্ত তার চারপাশে ঝাঁকুনিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এবং পরে সাক্ষাতের পরামর্শ দিয়েছিল যাতে সে তাকে সঠিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারে।
দুঃখের বিষয়, যখন দু’জন আবারও পথ অতিক্রম করেছিল, তখন তিনি তার ডেটিং অ্যাপে একটি ম্যাচ সুরক্ষিত উদযাপন করছিলেন এবং জেন গুরুতরভাবে হতাশ বলে মনে হয়েছিল।
কাবিনের ফিরে আসার বিষয়ে কেরি ভক্তরা কী বলেছেন?
জিমল এক্সকে লিখতে গিয়েছিলেন: ‘এতক্ষণ পরে কাবিনকে দেখে আপনি যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেন তখন আমাকে আরও বেশি বাইরে যেতে হবে।’
কোন লজ্জা নেই, জিমল! আপনি অবশ্যই একা নন।
মাইক নিজেকে একজন নতুন গল্পের লাইনার হিসাবে ফ্যানস করেছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন: ‘আমি কেবল কাবিনকে আবার দেখতে পছন্দ করেছি। এটি পুরানো দিনের মতো সর্বদা খোলার দরকার। ব্রায়ানকে সেখানে ফিরে আসুন বা এটি চালানোর জন্য কোনও বেকার বাসিন্দা পান … আমরা বাস্তব জীবনের মতো দোকানে দৃশ্যের চাই! ‘
মশলাদার মায়ো এটিকে ছোট এবং মিষ্টি রেখেছিল, যোগ করে: ‘কাবিনকে দেখে অবশ্যই ভাল লাগছে।’
রায়ান চিৎকার করে বলল: ‘কাবিন ফিরে এসেছে!’
স্টিভ তার পা নীচে রেখেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে আমরা অন্যান্য ওয়েদারফিল্ডের জায়গাগুলির চেয়ে দোকানটির আরও বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি: ‘আমরা আবার কাবিনে একটি দৃশ্য দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আর এক বছর হবেন না,’ তিনি বলেছিলেন। ‘সমস্ত হাসপাতাল ও থানার দৃশ্যে বিরক্ত।’
লুক একটি বরং দুষ্টু বার্তা প্রেরণ করে লিখেছিল: ‘সুতরাং আমরা কাবিনকে ফিরে পেয়েছি তবে কী মূল্য?’
বেথহোকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘জেনি কখন কাবিনে কাজ শুরু করেছিলেন? এবং আমি কি একমাত্র যিনি কাবিনের একটি পোস্ট অফিস থাকতেন মনে রাখেন? আমি মনে করি তারা কেবল কয়েক বছর আগে এটিকে সরিয়ে নিয়েছে এবং ধরে নিয়েছে যে কেউ খেয়াল করবে না? ‘
ভাগ্যক্রমে আপনার জন্য, আমি কাবিনের ইতিহাসের একটি রানডাউন পেয়েছি …
করোনেশন স্ট্রিটে কাবিনের ইতিহাস
লেন ফেয়ারক্লুফ (পিটার অ্যাডামসন) 1973 সালে বিডল্ফস নামে একটি তাত্পর্যপূর্ণ পুরানো কর্নার শপ কিনেছিলেন, 000 3,000 ডলারে (এটি আজকের অর্থের মধ্যে 32,688 ডলার) এবং ম্যানেজার হিসাবে রিতা ইনস্টল করেছিলেন।
তিনি মূলত চেয়েছিলেন যে দোকানটি নিজের নামানুসারে নামকরণ করা উচিত, তবে লেনের পরামর্শে স্থির হতে হয়েছিল। আসল অবতারটি ছিল রোসমুন্ড স্ট্রিটে, যা করোনেশন স্ট্রিটের পাশের রাস্তা।
তার প্রথম দোকানের সহকারী ছিলেন মাভিস রিলে (থেলমা বার্লো), এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মহিলারা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাক্তন মালিক বিডুল্ফ গোপনে কাউন্টারের অধীনে শীর্ষ শেল্ফ ম্যাগাজিনগুলি বিক্রি করছিলেন যখন পুরুষদের একটি আগমন তাদের সাবস্ক্রিপশন পেতে এসেছিল।
অশ্লীল!
এটির কাউন্টারটির পিছনে একটি ছোট ক্যাফে অঞ্চলও ছিল এবং 1986 সালে অ্যালান ব্র্যাডলি (মার্ক ইডেন) মহাকাশে একটি ভিডিও লাইব্রেরি খোলেন।
1990 সালে, দোকানটি একটি উজ্জ্বল হলুদ চিহ্ন এবং একটি চটকদার নতুন সেট সহ করোনেশন স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তখন থেকেই সেখানে রয়েছে।
প্রাক্তন পালক কন্যা শ্যারন গ্যাসকেল (ট্রেসি বেনেট) এর চাবিগুলি হস্তান্তর করার সময় এই দোকানটি সহস্রাব্দের আগে সংক্ষেপে হাত বদলেছিল, তবে তিনি এটি 45,000 ডলারে আবার কিনেছিলেন।
একই সময়ে, নরিস কোল (ম্যালকম হেবডেন) রিতার দ্বিতীয় কমান্ড হিসাবে মাভিসের জুতাগুলিতে পা রেখেছিলেন এবং এই জুটিটির একটি পোস্ট অফিসের কাউন্টার খোলার প্রশিক্ষণ ছিল।
২০১০ সালে ট্রাম দুর্ঘটনায় কাবিনটি মূলত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, নরিস ব্যবসা কেনার মাত্র এক বছর পরে। এটি আবার খোলা হলে, ডাকঘরটি সরানো হয়েছিল।
কলিন ক্যালেনের (জিম মায়ার) মালিকানাধীন একটি সংক্ষিপ্ত স্টিন্টের পরে, ব্রায়ান 2019 সালে মালিক হন।
তিনি এই বছরের শুরুর দিকে জেনিকে নিয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি রোভার্স হারানোর পরে নিজেকে গৃহহীন ও বেকারকে পেয়েছিলেন।
