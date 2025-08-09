করোনেশন স্ট্রিট স্কুপ্পার্স কারলা এবং লিসার পরিকল্পনাগুলিতে অপ্রত্যাশিত বেটসি নাটক | সাবান

কার্লা কনার (অ্যালিসন কিং) এবং লিসা সোয়েন (ভিকি মায়ার্স) এর সম্পর্ক করোনেশন স্ট্রিটে শক্তি থেকে শক্তিতে যাচ্ছে – তবে লিসার কন্যা বেটসি (সিডনি মার্টিন) এই দম্পতির জন্য জিনিসগুলি লাইনচ্যুত করতে চলেছে?
কর্মক্ষেত্রে ভুল করার পরে থেরাপির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন বলে কার্লা লিসার সত্যিই সমর্থক ছিলেন। লিসা তার প্রয়াত স্ত্রী বেকির সম্পর্কে প্রচুর আবেগের সাথে কাজ করছেন, যিনি পুলিশ অফিসার হিসাবে কাজ করার সময় সহিংস পরিস্থিতিতে মারা গিয়েছিলেন।
বেকি মারা যাওয়ার সময় দুর্নীতির জন্য তদন্তাধীন ছিলেন এবং লিসা তার স্ত্রীর সাথে যা ঘটেছিল তার তলায় পৌঁছানোর জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
লিসা থেরাপির সময় ভাবতে শুরু করেছিলেন যে সম্ভবত বেকি আসলে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছু উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য কাজ করে স্নোপিং করতে গিয়েছিলেন।
ইতিমধ্যে কার্লা লোগান র্যাডক্লিফের (হ্যারি লোব্রিজ) সাথে বেকির মৃত্যুর বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কারাগারে গিয়ে সত্যের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
লোগানের কিছু তথ্য ছিল, তবে কার্লা যতদূর বলতে পারে ততক্ষণে এটি অন্য একটি মৃত প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করেছে – যদিও দর্শকরা পরে অন্য একজন বন্দী লোগানকে হুমকি দিতে দেখেছিল যাতে তথ্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ধরে রাখতে পারে।
এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে, লিসা সাধারণত যে বিবাহের আংটিটি পরতেন তা সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বিশাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা বেকির ছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তার ভবিষ্যত কার্লার সাথে ছিল এবং তিনি অতীতকে যেতে প্রস্তুত ছিলেন।
তিনি এবং কার্লা একটি পরিবার, ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য তার প্রথম ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে একটি ছিল কার্লার ভাগ্নে রায়ানকে (রায়ান প্রেসকোট) তাদের সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো, কার্লা গভীরভাবে স্পর্শকাতর বলে মনে হয়েছিল এমন একটি অঙ্গভঙ্গি।
আসন্ন পর্বগুলিতে কার্লা এবং লিসা একসাথে একটি লাইফ অঙ্কন ক্লাসে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের নতুন শখটি তাত্ক্ষণিকভাবে বেটসির সাথে যোগাযোগ করে তার কোনও সমস্যা আছে তা বলার জন্য লাইনচ্যুত হয়।
কার্লা সেই কারখানার দিকে রওনা হয় যেখানে তিনি বেটসিকে তিনি তৈরি করছেন এমন কিছু ন্যস্ত শীর্ষের উপরে অশান্তি দেখতে পান। তিনি ভুল করে তাদের প্রত্যেকের উপর ভুল লোগোটি মুদ্রণ করেছেন এবং তারা এখন অকেজো।
কার্লা মনে হয় বেটসির বিভিন্ন নাটকের পরে তার প্রচুর সময় কাটাতে ব্যয় করে – এবং তিনি কখনও আন্ডারওয়ার্ল্ডে গণ্ডগোলের লোকদের প্রতি দয়া করে নেন না।
তবে তার মনে রায়ানের প্রতি লিসার সাম্প্রতিক দয়া নিয়ে, কার্লা কি বেটসির সর্বশেষ ভুলের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নেবে?
লিসার কন্যার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই তাদের সম্পর্ক কীভাবে এখন থেকে অগ্রসর হয় তার একটি বিশাল কারণ হবে।
এবং কার্লা রায়ানকে বিশ্বাস করে যে তিনি লিসার কাছে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, এই দাগ বেশি হতে পারে না।
