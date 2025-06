করোনেশন স্ট্রিট স্টার টডের জন্য ভবিষ্যত প্রকাশ করে থিও গল্পটি বাড়ার সাথে সাথে | সাবান

টড গ্রিমশোর জন্য একটি নতুন গল্পের সূচনা শুরু হয়েছে (ছবি: আইটিভি/মার্ক ব্রুস)

গ্যারেথ পিয়েরস ২০২০ সাল থেকে ট্রাবলমেকার টড গ্রিমশা অভিনয় করেছেন। যখন করোনেশন স্ট্রিট চরিত্রটি ফিরে এসেছিল, তখন তিনি বিলি মেহেজে (ড্যানিয়েল ব্রোকলব্যাঙ্ক) এবং পল ফোরম্যান (পিটার অ্যাশ) আপ বিভক্ত করার ক্ষেত্রে নরক ছিলেন।

পরিকল্পনাটি জটিল ছিল এবং বৈশিষ্ট্যগুলিতে একটি স্পটলাইট রেখেছিল যা অবশ্যই প্রমাণ করেছে যে টডের সেরা নৈতিক কম্পাস ছিল না।

আখ্যানটি একটি নাটকীয় উপসংহারে পৌঁছেছিল, এবং টড বিলি, গ্রীষ্মের বানান (হ্যারিয়েট বিবি) এবং আইলিন গ্রিমশা (স্যু ক্লিভার) এর পছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কারণ তিনি প্রক্রিয়াটিতে ডুবে গিয়েছিলেন।

এটি বলা নিরাপদ যে এটিই শেষ গল্পের কাহিনী ছিল যেখানে টড সত্যিই স্পটলাইটের কেন্দ্রে ছিল।

মহামারী চলাকালীন, এমন একটি সময় ছিল যেখানে টড এবং বিলির বন্ধুত্ব নিজেকে সংশোধন করতে শুরু করেছিল এবং চরিত্রটি বন্ধু এবং সহকর্মী জর্জ শাটলওয়ার্থ (টনি মডসলে) এর পাশাপাশি ফিউনারাল পার্লারে নাটকের সাথেও জড়িত ছিল।

টড কিছুক্ষণের জন্য স্পটলাইটের বাইরে চলে গেছে

চরিত্রটির একটি বিশাল অনুরাগী হিসাবে, আমি এই সময়ের মধ্যে টডের জন্য স্ক্রিনটির অভাব খুঁজে পেয়েছি। ২০২২ সালে, আমি লিখেছিলাম যে কীভাবে তাকে বিলি এবং পলের সাথে গল্পের পরে খুব শীঘ্রই তাকে বেঞ্চে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং সত্যই মনে হয়েছিল যে সাবানটি তার মানসিক স্বাস্থ্যের অন্বেষণকারী একটি সত্যই শক্তিশালী চক্রান্তের কেন্দ্রে তাকে রাখার সুযোগটি অনুপস্থিত ছিল এবং কীভাবে তার পরিকল্পনা তাকে সত্যই প্রভাবিত করেছিল।

তবে, সময়ের অতীত এবং এখন, জিনিসগুলি পরিবর্তন হচ্ছে।

সম্প্রতি, তিনি এই ভূমিকা গ্রহণের পর থেকে ওয়েদারফিল্ডে টডের যাত্রা নিয়ে আলোচনা করতে স্টার গ্যারেথ পিয়ের্সের সাথে বসেছিলাম। আমরা টডের অনেকগুলি স্তর এবং চরিত্রটি যে বৃদ্ধি পেয়েছিলাম সে সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি, তবে পাঁচ বছর আগে রিটার্ন সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছি।

‘আমার ধারণা, শুরুতে এটি রিসাস্ট প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ছিল। এবং এছাড়াও, আমি মনে করি যে সেই সময়ের জন্য এটি কী কঠিন ছিল, তা হ’ল আপনি টডের মতো তার সবচেয়ে খারাপ সময়েও দেখছিলেন, আপনি যেখানে ছিলেন, আপনি খুব alous র্ষান্বিত ফিরে এসেছিলেন, সম্ভবত লজ্জায় পূর্ণ, যেভাবে তিনি বিলি এবং গ্রীষ্মকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি চলে গিয়েছিলেন এবং তারপরে কেবল তাকে এবং পলকে বিভক্ত করার জন্য নির্ধারিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন।

তিনি বর্তমানে থিওর সাথে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন, তবে এটি সহজ নয়

‘আমি মনে করি এটি সেই প্রাথমিক ধরণের বছর দেড় বছর বা তার বেশি ছিল যে এটি সুপার, সুপার ব্যস্ত। এবং তারপরে আমি মনে করি, এমএনডি কাহিনীটির দিক থেকে, টড তার চেয়ে কিছুটা বেশি পেরিফেরিয়াল ছিল। তবে তখন এটি এখনও টডের সুবিধার জন্য ছিল, কারণ আমি মনে করি আপনি কিছু সত্যিই মিষ্টি দৃশ্যের সাথে শেষ করেছেন এবং পল এবং টডের মধ্যে একটি মিষ্টি বন্ধুত্বও রয়েছে, যা স্পষ্টতই তারা মূলত যেভাবে মিলিত হয়েছিল তার দিক থেকে খুব সম্ভবত দেখা যায়নি। ‘

এই বছরের শুরুর দিকে এটি দেখেছিল যে একটি বিশাল নতুন গল্পের কাহিনী অবশেষে টডের জন্য শুরু হয়েছিল।

তিনি জেমস কার্টরাইট অভিনয় করেছেন থিও নামে একজন স্ক্যাফোল্ডারের সাথে দেখা করেছিলেন এবং জিনিসগুলি তখন থেকেই একই রকম হয় নি।

আমরা তখন থেকেই শিখেছি যে থিও একটি অবিশ্বাস্যভাবে জটিল ব্যক্তি যা একটি আঘাতজনিত অতীত। তিনি বহু বছর ধরে স্ত্রী ড্যানিয়েল (নাটালি অ্যান্ডারসন) এবং তাদের সন্তানদের সাথে থাকতেন, ড্যানিয়েল এর আগে থিও সমকামী হওয়ার কোনও ধারণা নেই।

টড থিওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে, যার একটি জটিল এবং আঘাতজনিত অতীত রয়েছে

তার কঠিন লালন -পালনের পরে অনুসন্ধান করা হয়েছিল, থিও প্রকাশ করেছিলেন যে তাকে রূপান্তর থেরাপির মাধ্যমে রাখা হয়েছিল। থিও প্রায়শই তার মনের চারপাশে ভেসে ওঠার ফলে প্রচুর পরিমাণে ক্রুদ্ধ এবং বিভ্রান্তিকর উত্সাহ অনুভব করে এবং এটি এমন কিছু যা টড তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে।

‘আমি মনে করি আমাদের এখন টডের আরও পরিপক্ক সংস্করণ রয়েছে। আমি মনে করি পলের মতো একটি তরুণ বন্ধুকে হারাতে গিয়ে এটি তাকে নিজেকে পুনর্বাসিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে সে পরিবর্তিত হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের কাছে অবশ্যই টডের আরও পরিপক্ক সংস্করণ রয়েছে যা সম্ভবত জীবন তাকে কী ছুঁড়ে ফেলেছে তা মোকাবেলা করতে সক্ষম, তবে আমরা ভুলে যেতে পারি না যে খুব বেশি দিন আগে আমাদের এমন একটি টড ছিল যা ছেলেটির মতো কিছুটা অনুভূত হয়েছিল যা কখনও বড় হয় নি।

‘আমি মনে করি তার কাছে একটি ক্রাইপিং অনুভূতি থাকতে পারে যে এটি তার পক্ষে খুব বড় এবং তিনি তার গভীরতার বাইরে রয়েছেন তবে আমিও মনে করি যে তিনি অন্য ব্যক্তির চেয়ে নিজের মধ্যে দোষ দেখার সম্ভাবনা বেশি, এবং চেষ্টা করতে রাজি হন।’

আজ রাতের পর্বে, থিও তার হিংসাকে ছাড়িয়ে যাবে যখন তিনি জানতে পারেন যে টড জেমস বেইলির (জেসন কলেন্ডার) সাথে সময় কাটাচ্ছেন।

'পুশ পুল' গতিশীল কিছু সময়ের জন্য চলছে

এটি সম্ভবত টডের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ছোট কিছু হিসাবে দেখা যায়, এটি তার এবং থিওর জন্য একটি নতুন সম্পর্কের সূচনা তবে দর্শকদের কাছে, যারা থিওর আচরণকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে টডের দিকে দেখছেন, এটি একটি লক্ষণ যে বিষয়গুলি আরও খারাপ হতে পারে।

‘আমি মনে করি যে টডের কোনও অংশ যদি সেই ফ্লার্টেশন দ্বারা চাটুকার থাকে তবে এটি আরও আকর্ষণীয় [between him and James]এটি সম্ভাব্যভাবে কিছুটা পিছনে ফ্লার্ট করে ‘, গ্যারেথ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

‘আমি মনে করি যে সম্ভবত তিনি এই মুহুর্তে সম্পর্কের ক্ষেত্রে থিওর সাথে রয়েছেন তার দিক থেকে, এমন একটি ধারণা রয়েছে যে তিনি সম্ভবত জেমসের সাথে কিছুটা সহজ পথ দেখতে পাচ্ছেন।

‘আমি মনে করি না যে সে এমন কিছু প্রলুব্ধ করেছে যে সে কিছু করবে। আমি মনে করি তিনি সেখান থেকে পিছনে টানছেন, তবে আমি মনে করি এটি আরও আকর্ষণীয় … কারণ আমরা জানি টড প্রচুর খারাপ পরামর্শ দেওয়া পছন্দ করতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে কম করতে পারে বা তার চরিত্রের প্রতি প্রচুর কম আবেদনময়ী দিক থাকতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা তাদের ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ”

এই গল্পের ভবিষ্যতের কথা উদ্বোধন করে গ্যারেথ আমাকে বলেছিলেন: ‘আমি মনে করি এই মুহুর্তে, আমরা খুব কমপক্ষে থিওর পক্ষ থেকে ক্রোধ পরিচালনার কিছু বিষয় খুঁজে পেতে শুরু করেছি। কিছু রাগের ঝলকানি রয়েছে যা টডকে হতবাক করে ফেলেছে তবে সমানভাবে, কারণ তিনি রূপান্তর থেরাপির সম্পর্কে সেই অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছিলেন এবং যেখানে থিও এই নতুন জীবনে এসেছেন, তিনি সম্ভবত এটির মাধ্যমে তাকে গাইড করতে ইচ্ছুক।

টড থিওকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে

‘তিনি থিও বোঝার চেষ্টা করছেন। তিনি এত দিন ধরে তার যৌনতা দমন করছেন, টড তাকে এমন একজন হওয়ার দিকে উত্সাহিত করার চেষ্টা করছেন যা তাদের নতুন সমকামী পরিচয়টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে।

‘আমি মনে করি টড থিও থেকে অনেক কিছুই স্পট করেছে, তবে তার এখনও মানসিকতা রয়েছে যে তিনি এটি ঠিক করতে পারেন এবং সেখানে যে ভালবাসা রয়েছে তার কারণে তিনি ভাবছেন যে তারা এর মধ্য দিয়ে যাবে। আমাদের শ্রোতা সম্ভবত alous র্ষার ঝলকগুলির মধ্যে কিছুটা চিহ্নিত করছেন এবং সম্ভবত টড বর্তমানে স্পট করছেন না বা স্পট করতে চান না তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সম্ভবত এক ধরণের প্রয়োজন। ‘

গ্যারেথ হাইলাইট করতে গিয়েছিলেন যে টড থিওর আচরণ সম্পর্কিত যেখানে রয়েছে এবং তার জীবন যাপনের কারণে তিনি এতদূর যে জীবনযাপন করেছেন তার কারণে কী ক্ষমা করা যেতে পারে তার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য লড়াই করবে।

‘আমি মনে করি এটি অবশ্যই এগিয়ে যাওয়ার একটি জটিল ফ্যাক্টর হতে চলেছে। তিনি জানেন যে থিওর বিভ্রান্তির জন্য খুব বৈধ কারণ রয়েছে এবং সম্ভবত কিছু অভ্যন্তরীণ হোমোফোবিয়া রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনি সম্পর্কটি নেভিগেট করার জন্য সমস্ত কম স্বাস্থ্যকর পদ্ধতির ক্ষমা করতে পারেন।

‘এটি অনেক উপায়ে টডের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, কীভাবে সুস্থ কোথাও সম্পর্ক চালানো যায়।’

এই গল্পটি গতি সংগ্রহ করতে শুরু করার সাথে সাথে গ্যারেথও নিশ্চিত করেছেন যে জর্জের সাথে টডের সম্পর্ক অনুসন্ধান করা অব্যাহত থাকবে।

‘কী সুন্দর তা হ’ল তারা খুব দৃ solid ় বন্ধুত্ব পেয়েছে, এবং জর্জ এমন একজন পিতা চিত্রের মতো যা টডের কখনও হয়নি। আমি মনে করি যে গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল আইলিন চলে যাওয়ার কারণে বন্ধুত্বের অভিপ্রায়টি দুর্বল হয়নি। আমি অবশ্যই মনে করি যে জর্জ এমন একজন হবেন যিনি এখনও টডের সন্ধান করছেন। ‘

‘কয়েক বছর আগে এমন একটি মুহুর্ত ছিল যেখানে জর্জ টডের সাথে সংযুক্ত ছিলেন কারণ তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন। আমি জর্জের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করি, তিনি নিজেকে টডে কিছুটা দেখেন। তিনি কিছু মুহুর্তে বিশ্বাস দেখান।

‘আমি মনে করি সেখানে টড থেকে একই স্তরের দুর্বলতা ছিল [in the scene earlier in the week]। তিনি তার সত্যিকারের অনুভূতিগুলি সম্পর্কে সত্যিই বেশ কিছু প্রকাশ করছেন, যা আমরা জানি যে তিনি কটাক্ষ এবং সার্ডোনিককে অনেক সময় দেখানোর ঝোঁক রাখেন ”

