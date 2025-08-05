You are Here
করোনেশন স্ট্রিট 90 এর দশকের টিভি কিংবদন্তির নেতৃত্বে নতুন রোভার্স পরিবারকে কাস্ট করে সাবান
করোনেশন স্ট্রিট 90 এর দশকের টিভি কিংবদন্তির নেতৃত্বে নতুন রোভার্স পরিবারকে কাস্ট করে সাবান

পলিন ম্যাকলিন, অ্যারন ম্যাককুসকার এবং ক্যাথরিন টাইল্ডসলে রোভার্সের সামনের দরজার বাইরে
একটি নতুন যুগে একটি নতুন পরিবার রোভার্স রিটার্নে চলে যাওয়ার সাথে কোবেলগুলিতে ডন করেছে (ছবি: আইটিভি)

কোরোনেশন স্ট্রিটের স্বাক্ষর বুজার জন্য একটি নতুন যুগে ডনস, রোভার্স রিটার্নের সাথে নতুন মালিকদের পেতে প্রস্তুত হয়েছে যারা সবাই খুব পরিচিত মুখ দ্বারা অভিনয় করেছেন।

ক্যাথরিন টাইল্ডসলে জেনি কনর (স্যালি অ্যান ম্যাথিউজ) থেকে আইকনিক টিভি পাবের লাগাম নিতে এই শরত্কালে ইভা দাম হিসাবে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন তবে তিনি একা থাকবেন না, নতুন বিউ বেন ড্রিসকোল এবং তার পাশে তাঁর হস্তক্ষেপকারী মম ম্যাগির সাথে।

ইভা এবং বেন প্রথম অক্টোবরে অন-স্ক্রিনে উপস্থিত হবে, যখন ওয়েদারফিল্ডের বাসিন্দারা রোভার্সের প্রকাশক হিসাবে কারা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তা শিখবেন।

ইভা, যিনি সর্বশেষ 2018 সালে বারের পিছনে দেখা গিয়েছিলেন, তিনি বোন টয়াহ (জর্জিয়া টেলর) এবং লিয়েন (জেন ড্যানসন) এর সাথে পুনরায় একত্রিত হবেন, তবে তার প্রস্থান থেকেই তিনি কী করেছেন?

যে হয় প্রশ্ন।

বেনের জুতা পা রাখার হোপ স্ট্রিট তারকা অ্যারন ম্যাককুসকার, যিনি বিবিসি ওয়ান নাটকে পাব ল্যান্ডলর্ড ক্লিন্ট ডানউইউডির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি এই বছরের শেষের দিকে তার পঞ্চম সিরিজের জন্য ফিরে আসবেন।

ইভা প্রাইস কেরিতে রোভার্সের বারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল
ইভা রোভার্সের বারের পিছনে থাকার জন্য কোনও অপরিচিত নয় (ছবি: আইটিভি/রেক্স/শাটারস্টক)

অ্যারন লজ্জায় জেমি ম্যাকগুইয়ার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য এবং ফ্রেডি বুধের প্রেমিক জিম হাটন, প্রশংসিত 2018 সালের বোহেমিয়ান রেপসোডিতে জিম হাটন চরিত্রে অভিনয় করার জন্যও পরিচিত।

ম্যাগি, ইতিমধ্যে, পলিন ম্যাকলিন ছাড়া অন্য কেউ অভিনয় করবেন না, তিনি ফাদার টেডে মিসেস ডয়েল, ইস্টেন্ডার্সে ইয়ভন কটন এবং শ্লহলেসের উপর লিবি ক্রোকারের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড বা বেনেলাক্স দেশগুলিতে ব্যবহারের জন্য ১৮৩০ বুধবার নভেম্বর ১ November নভেম্বর, এ এলি ল্যাভেরির অবিচ্ছিন্ন বিবিসি হ্যান্ডআউট ফটো, নিআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআউ ডানউইউডি, নিকোল ডিভাইন চরিত্রে নিয়াম ডিভাইন, ব্যারি পেটিগ্রুয়ের চরিত্রে ডেস ম্যাকএলির, মারলিন পেটিগ্রুয়ের চরিত্রে কেরি কুইন এবং হোপ স্ট্রিট থেকে কলাম ম্যাকার্থি চরিত্রে নিলাল রাইট। বিবিসি কর্তৃক সম্প্রচারিত হওয়ার জন্য একটি নতুন পুলিশ নাটকে বিশ্বজুড়ে একটি কো ডাউন উপকূলীয় শহর প্রদর্শিত হবে। হোপ স্ট্রিট আইরিশ সাগরের তীরে ডোনঘদীতে চিত্রায়িত পোর্ট ডিভাইনের কাল্পনিক শহরে সেট করা আছে। ইস্যু তারিখ: বুধবার 17 নভেম্বর, 2021। পিএ ফটো। পিএ স্টোরি আলস্টার হপস্ট্রিট দেখুন। ছবির ক্রেডিটটি পড়া উচিত: ক্রিস্টোফার বার/বিবিসি/পিএ ওয়্যার নোট সম্পাদকদের কাছে: ইস্যু পরে 21 দিনের বেশি ব্যবহারের জন্য নয়। আপনি বর্তমান বিবিসি প্রোগ্রামিং, কর্মী বা অন্যান্য বিবিসি আউটপুট বা ইস্যুর 21 দিনের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ প্রচার বা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে এই ছবিটি চার্জ ছাড়াই ব্যবহার করতে পারেন। সেই সময়ের পরে যে কোনও ব্যবহার অবশ্যই বিবিসি চিত্র প্রচারের মাধ্যমে সাফ করা উচিত। ক্যাপশনে বর্ণিত হিসাবে বিবিসি এবং যে কোনও নামী ফটোগ্রাফার বা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারকের কাছে চিত্রটি ক্রেডিট করুন।
হারুন (কেন্দ্রিক) হোপ স্ট্রিটে ক্লিন্ট ডানউইউডি অভিনয় করেছেন (ছবি: বিবিসি / পিএ)
হোপ স্ট্রিটে ক্লিন্ট হিসাবে অ্যারন ম্যাককুসকার (ছবি: বিবিসি)
ক্লিন্ট, অনেকটা বেনের মতো, এটি একটি পাবের বাড়িওয়ালা (চিত্র: বিবিসি)

বেনের দুই পুত্র এবং ইভা কন্যা সুজিও কাস্টে যোগ দেবেন, দাম/ড্রিসকোল পরিবার তৈরি করতে প্রস্তুত বেশ একটি প্রবেশদ্বার।

কেরি বস কেট ব্রুকস বলেছেন, ‘আমরা শিহরিত যে ইভা রোভার্সের বাড়িওয়ালা হিসাবে ফিরে আসছেন, তার নতুন মিশ্রিত পরিবারকে নিয়ে, “কেরি বস কেট ব্রুকস বলেছেন।

টেলিভিশন প্রোগ্রাম: ইয়ভোন কটন (পলিন ম্যাকলিন, ডান) এবং ডট কটন (জুন ব্রাউন) এর সাথে ইস্টেন্ডার্স কেবলমাত্র যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড বা বেনেলাক্স দেশগুলিতে ব্যবহারের জন্য শুক্রবার এপ্রিল 25 এ 0001 এ এমবার্গো করেছে। বিবিসি অবিচ্ছিন্ন হ্যান্ডআউট ফটো ইয়ভোন কটন (পলিন ম্যাকলিন, ডান) ডট কটন (জুন ব্রাউন) এর সাথে কথা বলছে, কারণ ফাদার টেড তারকা ম্যাকলিন চার্লি কটন এর মা চরিত্রে অভিনয় করতে ইস্টেন্ডার্সে যোগ দিচ্ছেন। প্রেস অ্যাসোসিয়েশন ফটো। ইস্যু তারিখের তারিখ: শুক্রবার 25 এপ্রিল, 2014। শো -এর কর্তারা বলেছিলেন যে আইরিশ অভিনেত্রী, যিনি নির্লজ্জেও অভিনয় করেছিলেন, তিনি থাকবেন "একটি পুনরাবৃত্তি অতিথি ভূমিকা" Yvonne তুলা হিসাবে। চ্যানেল 4 সিটকমের গৃহকর্মী মিসেস ডয়েল অভিনয় করা ম্যাকলিনকে পরের মাসে পর্দায় দেখা যাবে। পিএ স্টোরি শোবিজ ইস্টেন্ডার্স দেখুন। ছবির ক্রেডিটটি পড়া উচিত: জ্যাক বার্নস/বিবিসি/পিএ ওয়্যার নোট সম্পাদকদের কাছে: ইস্যু পরে 21 দিনের বেশি ব্যবহারের জন্য নয়। আপনি বর্তমান বিবিসি প্রোগ্রামিং, কর্মী বা অন্যান্য বিবিসি আউটপুট বা ইস্যুর 21 দিনের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ প্রচার বা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে এই ছবিটি চার্জ ছাড়াই ব্যবহার করতে পারেন। সেই সময়ের পরে যে কোনও ব্যবহার অবশ্যই বিবিসি চিত্র প্রচারের মাধ্যমে সাফ করা উচিত। ক্যাপশনে বর্ণিত হিসাবে বিবিসি এবং যে কোনও নামী ফটোগ্রাফার বা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারকের কাছে চিত্রটি ক্রেডিট করুন।
পলিন ম্যাকলিন ইস্টেন্ডার্সে ইয়ভোন কটন খেলেন (ছবি: বিবিসি)
টেলিভিশন প্রোগ্রাম: ফাদার টেড পলিন ম্যাকলিনকে মিসেস ডয়েল টিএক্স হিসাবে - শনিবার রাত ৯ টা থেকে সেপ্টেম্বর ২০০১ জুড়ে এই ছবিটি জাতীয় এবং স্থানীয় প্রেস এবং তালিকায় প্রদর্শিত প্রোগ্রামের বর্তমান সম্প্রচারের সাথে সম্পর্কিত কেবলমাত্র E4 প্রোগ্রাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। E4 চিত্র প্রচার 020 7306 8685 ই 4 চিত্র প্রচার 124 হর্সফেরি রোড লন্ডন এসডাব্লু 1 পি 2 টিএক্স 020 7306 8685 ই 4 - এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনও ব্যবহারের জন্য বা কোনও মিডিয়ামে (ইন্টারনেট বা অন্যান্য বৈদ্যুতিন ফর্ম সহ) সেট না করার জন্য পুনরুত্পাদন বা পুনরায় বিতরণ করা উচিত নয়
তিনি ফাদার টেডে মিসেস ডয়েল চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত (ছবি: চ্যানেল 4)

‘ড্রিসকলগুলি চুপচাপ আসে না, তাই বড় নাটক, বিস্ফোরক গোপনীয়তা এবং কৌতুকপূর্ণ হাঁটু গৌরব আশা করুন।

‘এই পরিবারের দ্য হার্ট হার্টে ক্যাথরিন, অ্যারন এবং পলিনের যথেষ্ট ক্যালিবারের অভিনেতা থাকা একেবারে দুর্দান্ত, এবং আমরা ইতিমধ্যে যতটা করেছি তাদের সাথে তাদের প্রেমে পড়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। নিজেকে স্ট্র্যাপ করুন, এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল যাত্রা হতে চলেছে ”

করোনেশন স্ট্রিট সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার আইটিভি 1 এ রাত 8 টায় বা আইটিভিএক্স এবং ইউটিউবে সকাল 7 টা থেকে স্ট্রিম প্রচার করে।

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের হোমপেজের সমস্ত জিনিস সাবানগুলিতে আপডেট থাকুন।

তীর আরও: করোনেশন স্ট্রিট কাস্ট রিটার্ন এবং 2025 সালে আগত প্রস্থানগুলির সম্পূর্ণ তালিকা

