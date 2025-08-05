করোনেশন স্ট্রিট 90 এর দশকের টিভি কিংবদন্তির নেতৃত্বে নতুন রোভার্স পরিবারকে কাস্ট করে সাবান

কোরোনেশন স্ট্রিটের স্বাক্ষর বুজার জন্য একটি নতুন যুগে ডনস, রোভার্স রিটার্নের সাথে নতুন মালিকদের পেতে প্রস্তুত হয়েছে যারা সবাই খুব পরিচিত মুখ দ্বারা অভিনয় করেছেন।
ক্যাথরিন টাইল্ডসলে জেনি কনর (স্যালি অ্যান ম্যাথিউজ) থেকে আইকনিক টিভি পাবের লাগাম নিতে এই শরত্কালে ইভা দাম হিসাবে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন তবে তিনি একা থাকবেন না, নতুন বিউ বেন ড্রিসকোল এবং তার পাশে তাঁর হস্তক্ষেপকারী মম ম্যাগির সাথে।
ইভা এবং বেন প্রথম অক্টোবরে অন-স্ক্রিনে উপস্থিত হবে, যখন ওয়েদারফিল্ডের বাসিন্দারা রোভার্সের প্রকাশক হিসাবে কারা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তা শিখবেন।
ইভা, যিনি সর্বশেষ 2018 সালে বারের পিছনে দেখা গিয়েছিলেন, তিনি বোন টয়াহ (জর্জিয়া টেলর) এবং লিয়েন (জেন ড্যানসন) এর সাথে পুনরায় একত্রিত হবেন, তবে তার প্রস্থান থেকেই তিনি কী করেছেন?
যে হয় প্রশ্ন।
বেনের জুতা পা রাখার হোপ স্ট্রিট তারকা অ্যারন ম্যাককুসকার, যিনি বিবিসি ওয়ান নাটকে পাব ল্যান্ডলর্ড ক্লিন্ট ডানউইউডির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি এই বছরের শেষের দিকে তার পঞ্চম সিরিজের জন্য ফিরে আসবেন।
অ্যারন লজ্জায় জেমি ম্যাকগুইয়ার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য এবং ফ্রেডি বুধের প্রেমিক জিম হাটন, প্রশংসিত 2018 সালের বোহেমিয়ান রেপসোডিতে জিম হাটন চরিত্রে অভিনয় করার জন্যও পরিচিত।
ম্যাগি, ইতিমধ্যে, পলিন ম্যাকলিন ছাড়া অন্য কেউ অভিনয় করবেন না, তিনি ফাদার টেডে মিসেস ডয়েল, ইস্টেন্ডার্সে ইয়ভন কটন এবং শ্লহলেসের উপর লিবি ক্রোকারের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।
বেনের দুই পুত্র এবং ইভা কন্যা সুজিও কাস্টে যোগ দেবেন, দাম/ড্রিসকোল পরিবার তৈরি করতে প্রস্তুত বেশ একটি প্রবেশদ্বার।
কেরি বস কেট ব্রুকস বলেছেন, ‘আমরা শিহরিত যে ইভা রোভার্সের বাড়িওয়ালা হিসাবে ফিরে আসছেন, তার নতুন মিশ্রিত পরিবারকে নিয়ে, “কেরি বস কেট ব্রুকস বলেছেন।
‘ড্রিসকলগুলি চুপচাপ আসে না, তাই বড় নাটক, বিস্ফোরক গোপনীয়তা এবং কৌতুকপূর্ণ হাঁটু গৌরব আশা করুন।
‘এই পরিবারের দ্য হার্ট হার্টে ক্যাথরিন, অ্যারন এবং পলিনের যথেষ্ট ক্যালিবারের অভিনেতা থাকা একেবারে দুর্দান্ত, এবং আমরা ইতিমধ্যে যতটা করেছি তাদের সাথে তাদের প্রেমে পড়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। নিজেকে স্ট্র্যাপ করুন, এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল যাত্রা হতে চলেছে ”
