কর্কে গাড়ির সাথে সংঘর্ষের পরে সমালোচনামূলক অবস্থায় পথচারী (30s)

তার 30 এর দশকের একজন ব্যক্তি ম্যাকরুমে, কো কর্কের একটি গুরুতর সড়ক ট্র্যাফিকের ঘটনার পরে একটি গাড়ি এবং পথচারী জড়িত থাকার পরে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে।
গার্ডা এই ঘটনার সাক্ষীদের জন্য আবেদন করছেন, যা রবিবার গুরুটেনরো, ম্যাকরুম, কো কর্কে R582 এ ঘটেছিল।
সকাল 2 টার পরে, গর্দা এবং জরুরী পরিষেবাগুলি একটি গাড়ি এবং পথচারী জড়িত একটি ঘটনার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল।
পথচারী, তার 30 এর দশকের বয়সের এক ব্যক্তি, ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছিল।
তিনি চিকিত্সা পেয়েছিলেন এবং কর্ক বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি একটি গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন।
গাড়ির দখলকারীদের তাত্ক্ষণিক চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হয়নি।
দৃশ্যটি প্রযুক্তিগত পরীক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল। রাস্তাটি তখন থেকে আবার খোলা হয়েছে।
রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা ৫০ মিনিটের মধ্যে ম্যাকরুম অঞ্চলে মিলস্ট্রিট রোডে ভ্রমণকারী ড্যাশ-ক্যাম রেকর্ডিং সহ ক্যামেরা ফুটেজ সহ সড়ক ব্যবহারকারীদের গার্ডের সাথে এই উপাদানটি ভাগ করতে বলা হয় í
তথ্য সহ যে কাউকে ম্যাকরুম গর্দা স্টেশন (026) 20590, গার্ডা গোপনীয় লাইন 1800 666 111 বা কোনও গর্দা স্টেশনে যোগাযোগ করতে বলা হয়।