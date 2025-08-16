You are Here
কর্ক এবং কেরিতে বন্যা এবং বিদ্যুতের ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন
কর্ক এবং কেরিতে বন্যা এবং বিদ্যুতের ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন

শনিবার সন্ধ্যা 5 টায় জারি করা এই সতর্কতাটি রাত ৮ টা অবধি কার্যকর রয়েছে।

এই সময়কালে, পূর্বাভাসকারী কঠিন ভ্রমণের পরিস্থিতি, স্থানীয়করণ বন্যা এবং সম্ভাব্য বজ্রপাতের ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করে।

উইকএন্ডের বাকি অংশের জন্য, মেট ইরান্ন বলেছেন যে শনিবার রাতে শর্তগুলি উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকবে, মেঘ এবং পরিষ্কার মন্ত্রের মিশ্রণ সহ।

ঝরনা দক্ষিণ এবং পশ্চিমে দীর্ঘায়িত হবে, তবে দেশের বাকি অংশগুলি বেশিরভাগ শুকনো থাকতে হবে।

হালকা বাতাস সহ তাপমাত্রা 10 সি থেকে 16 সি এর নীচে নেমে যাবে না।

রবিবার, পূর্বাভাসকারী বেশিরভাগ শুকনো অবস্থার সাথে মেঘলা সময়কাল এবং রৌদ্রোজ্জ্বল মন্ত্রগুলির মিশ্রণের পূর্বাভাস দেয়। দক্ষিণ -পশ্চিমে প্যাচিং বৃষ্টি এবং কয়েকটি ঝরনা সম্ভব।

তাপমাত্রা 19 সি থেকে 26 সি পৌঁছে যাবে, মাঝারি পূর্ব থেকে দক্ষিণ -পূর্বের বাতাস সহ।

রবিবার রাতের মধ্যে, দীর্ঘস্থায়ী ঝরনাগুলি খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যাবে, মেঘ এবং পরিষ্কার মন্ত্রের মিশ্রণ রেখে।

শর্তগুলি আর্দ্র থাকবে, তাপমাত্রা 14 সি থেকে 17 সি এর নিচে নেমে না।



