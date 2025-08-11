কর্ক শিল্পী চাচা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যিনি বিমানটিতে ছিলেন যে নাগাসাকিতে বোমা ফেলেছিল

জুনে ক্রফোর্ড কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ডিজাইনের ডিগ্রি শোতে প্যাট্রিক পেনির ইনস্টলেশন একটি অস্বাভাবিক বিষয় নিয়েছিল; ম্যানহাটান প্রকল্পে তাঁর নাতনী উইলিয়াম পেনির জড়িত হওয়া এবং 1945 সালের আগস্টে প্রথম পারমাণবিক বোমা স্থাপনের ব্যবস্থা।
১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণকারী উইলিয়াম পেনি ছিলেন ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের একজন ব্রিটিশ অধ্যাপক যখন তাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুলবেরি হারবার্স হিসাবে পরিচিতি অর্জনে সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের জুনে নরম্যান্ডির মিত্র আগ্রাসনের সময় কার্গো আনলোড করার সুবিধার্থে এগুলি দুটি প্রাক -প্রাক -আশ্রয়স্থল ছিল।
এরপরে পেনিকে ব্রিটিশ পারমাণবিক অস্ত্র প্রোগ্রাম, টিউব অ্যালোয়স প্রকল্পে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। প্যাট্রিক পেনি বলেছেন, “মূলত, ব্রিটিশ, আমেরিকানরা এবং কানাডিয়ানরা পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশে আলাদাভাবে কাজ করেছিল।” “তারপরে তারা সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিল, এবং উইলিয়ামকে নিউ মেক্সিকোয়ের লস আলামোসে ম্যানহাটান প্রকল্পে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল। তিনি মূলত ফ্যাট ম্যান প্লুটোনিয়াম বোমা নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন, এটি নাগাসাকিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
“লক্ষ্যগুলি বাছাইয়ের জন্য তিনি কমিটির একমাত্র ব্রিটিশ সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালের ৯ ই আগস্ট তারা বোমা ফেললে নাগাসাকির উড়ানের ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষক ছিলেন।”
আজ আশি বছর আগে হিরোশিমার তিন দিন পরে নাগাসাকির বোমা হামলা হয়েছিল। যদিও উইলিয়াম পেনি এই ঘটনার সাক্ষ্য দেননি, প্রথমবারের মতো পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন করা, তিনি ১৫ ই আগস্ট জাপানি আত্মসমর্পণের পরপরই হিরোশিমায় গিয়েছিলেন।
প্যাট্রিক পেনি বলেছেন, “আমি আমার ডিগ্রি শো ইনস্টলেশনটিতে হিরোশিমা থেকে তাঁর হাতে লেখা নোটগুলির অনুলিপি ব্যবহার করেছি।” “ইনস্টলেশনটিতে ফটোগ্রাফ এবং প্রিন্টগুলি তিনি শহরে যে ছবি তোলেন তার উপর ভিত্তি করে ছিল Then তারপরে তিনি ফিরে গিয়ে লস আলামোসে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা তিনি পারমাণবিক বোমার প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।”
প্যাট্রিক পেনি কখনও তাঁর নাতিকে দেখা করেন নি। বার্কশায়ারের অ্যাল্ডারমাস্টনে পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করার সময় তিনি যখন তাঁর পিতাকে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি যখন উইলিয়াম পেনির কৃতিত্বের কথা জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি প্রথমে জানতে পেরেছিলেন।
“আমার আগ্রহের সূত্রপাতের একটি বিষয় হ’ল ১৯৯১ সালে থাইরয়েড ক্যান্সারে মারা যাওয়ার আগে উইলিয়াম তার সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, যা সম্ভবত রেডিয়েশনের প্রভাবের নিচে ছিল। যা বিদ্যমান তা কেবল একটি অনুলিপি। সরকার বা সচিবদের দ্বারা বা অন্য তৃতীয় পক্ষের দ্বারা তৈরি অনুলিপি।”
উইলিয়াম পেনি যুদ্ধের পরে একাডেমিয়ায় ফিরে আসার আশা করেছিলেন, তবে তিনি অ্যাল্ডারমাস্টনে পারমাণবিক গবেষণায় কাজ চালিয়ে যেতে রাজি হন। “উইলিয়াম অস্ত্র কর্মসূচির পরিচালক ছিলেন। তাঁর সত্যই একটি ভ্রান্ত উপাধি ছিল; তাকে আর্মেন্ট রিসার্চের প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট সিএসএআর বলা হয়েছিল। অবশেষে তিনি ১৯6767 সালে অ্যাল্ডারমাস্টন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন – তাকে দূরে রাখতে ২০ বছর সময় লেগেছিল – এবং লন্ডনে তিনি কীভাবে ছিলেন,” তিনি “এই পরামর্শদাতা হিসাবে রয়েছেন।
যদিও প্যাট্রিক পেনির খালা এবং চাচা, পাশাপাশি তাঁর বাবা, সকলেই অ্যাল্ডারমাস্টনে আউয়ের পক্ষে কাজ করেছিলেন, “উইলিয়ামের সাথে তাদের খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। আমি মনে করি আমার বাবা তাঁর সাথে দেখা করতে পারতেন, যখন তিনি এই বিল্ডিংটি দেখতে এসেছিলেন, তবে উইলিয়াম ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব হেন্ডার্ডে বেঁচে ছিলেন, ত্রিশ মাইল দূরে।”
উইলিয়াম পেনি দু’বার বিয়ে করেছিলেন এবং তার দুটি ছেলে ছিল। “এটি সেই অদ্ভুত কৌতুকগুলির মধ্যে একটি; শেষ পর্যন্ত তাকে একজন প্রভু করা হয়েছিল, এবং তারপরে তিনি মারা যাওয়ার আগে তাকে ব্যারন পেনি বানানো হয়েছিল, তবে শিরোনামগুলি বংশের মধ্য দিয়ে যায়নি। আমি জানি তার বাচ্চারা তাঁর জানাজায় অংশ নিয়েছিল, তবে তারা আবার ব্যক্তিগত হয়ে উঠবে। তারা এখন তাদের 80 এর দশকে থাকবে, এবং তার নিজের পরিবারকে দেখতে হবে না।” আমি সত্যই তার পরিবারকে সন্ধান করতে পারি না। “আমি সত্যই তার পরিবারকে ট্র্যাক করতে পারি না।” সত্যই তার পরিবার। “
প্যাট্রিক পেনি পশ্চিম কর্কে বড় হয়েছেন। “আমার বাবা ইংরাজী, এবং আমার মা আইরিশ। তারা 1990 এর দশকে ফিরে এসেছিল এবং আমি এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা ঠিক ব্যান্ট্রির বাইরে থাকি।”
একজন শিল্পী হিসাবে নিজেকে ক্যারিয়ার অনুসরণ করে খুঁজে পেয়ে তিনি প্রায় অবাক হন। “মূলত, আমি এমটিইউতে স্বয়ংচালিত প্রযুক্তি এবং পরিচালনা অধ্যয়ন করার ইচ্ছা নিয়েছিলাম। তবে তারপরে আমি ক্র্যাফোর্ডের জন্য আবেদন করেছিলাম এবং প্রবেশ করলাম। এর অনেক কিছুই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়েছে।”
তাঁর ডিগ্রি শো ইনস্টলেশনটির বেশিরভাগ অংশ কেউয়ের জাতীয় সংরক্ষণাগারগুলিতে আবিষ্কার করা উপাদানের উপর ভিত্তি করে ছিল।
“আমি গত গ্রীষ্মে চার দিন সেখানে ছিলাম। আমার কাছে ১৮ টি ফাইল ছিল যা উইলিয়ামের নাম উল্লেখ করেছে, তবে মোট ৮০ টি ছিল। আমি খুব শীঘ্রই সমসাময়িক শিল্প অনুশীলনে একজন মাস্টার্স শুরু করব, এবং আমি আমার গবেষণাটি চালিয়ে যাব বলে আশা করি। আমি এই মাসে আর্কাইভগুলিতে ফিরে যাচ্ছি, এবং আমি আরও কিছু জায়গায় রয়েছি, যা আমি আরও কিছু স্থাপন করতে চাইছি এবং আমার মধ্যে স্টাফ রয়েছে। পর্যালোচনা জন্য আপ।
“আমি আশা করছি যে, আমি যদি বলতে পারি যে আমি একজন স্নাতকোত্তর গবেষক, এবং তথ্যের স্বাধীনতার অনুরোধগুলি রেখেছি, তবে আমি আরও তথ্যের অ্যাক্সেস পেতে সক্ষম হতে পারি। আমি আশা করছি যে উইলিয়াম 1950 এর দশকে বিগ সিএনডি বিরোধী-নিউক্লিয়ার মার্চের সময়ে এবং ’60s, এর জন্য অন্যদিকে ছিলেন,” এর জন্য একটি এই পক্ষের মধ্যে ছিলেন যে উইলিয়াম অ্যাল্ডারমাস্টনে ছিলেন।
পেনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর নাতনীকে অবশ্যই পারমাণবিক অস্ত্রের দৌড়ে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি থাকতে হবে। “আমার ডিগ্রি শো ইনস্টলেশনটিতে, এর শীর্ষে একটি বই সহ একটি ব্যারেল ছিল। নাগাসাকি বোমা প্রত্যক্ষ করার পরে তিনি যা লিখেছিলেন তার একটি উদ্ধৃতি ছিল। তিনি বলেছিলেন, আমরা একটি দানবকে অবদান রেখেছি যা আমাদের সকলকে গ্রাস করবে।
“তিনি যা করেছিলেন তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভয়াবহ ছিল, এর সত্যতা ঘটতে পারে না। তবে হিরোশিমা এবং নাগাসাকির উপর বোমা ফেলে দেওয়া কি মূল্যবান ছিল কিনা তা নিয়ে এখনও একটি যুক্তি রয়েছে। এটি রক্ষণশীলভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে আমেরিকানরা যদি জাপানে অবতরণ করতে হত তবে কমপক্ষে দশ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হত, তবে সামগ্রিকভাবে এটি ভাল ছিল, তবে এটি ভাল বলে মনে হয়, তবে এটি আমার পক্ষে জটিলতা ছিল” তবে আমি মনে করি এটি জটিল ছিল “তবে আমার মনে হয়” তবে এটি জটিল ছিল “তবে আমার মনে হয়” তবে এটি জটিল ছিল “তবে আমার মনে হয়” তবে এটি জটিল ছিল “তবে আমার মনে হয়” তবে এটি আমার পক্ষে জটিলতা ছিল “তবে আমার মনে হয়” তবে এটি আমার পক্ষে জটিলতা ছিল “তবে আমার মনে হয়” পেনি পরের মাসে তার ডিগ্রি শো ইনস্টলেশন প্রদর্শন করার পরিকল্পনা করেছে।
“আমি স্কিববারিনের সুইভর গ্যালারিতে মিচ মরোনির সাথে কথা বলেছি এবং আমি সেখানে সংস্কৃতি নাইট, ১৯ সেপ্টেম্বর এটি দেখানোর আশা করি।”
তাঁর অন্যান্য প্রদর্শনীও পরিকল্পনা করা হয়েছে। “ডিগ্রি শোতে, আমি ওয়াটারফোর্ডে গ্যালারী, গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টের জন্য একটি পুরষ্কার পেয়েছি I