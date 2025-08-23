You are Here
কর্ক সিটির বিপক্ষে জয়ের পরে বোহেমিয়ানরা টেবিলের শীর্ষে ফাঁকটি শক্ত করে
বোহেমিয়ানরা ডালিমাউন্ট পার্কে বেসমেন্ট সাইড কর্ক সিটিকে ৩-০ গোলে দেখেছিল, লিগের নেতাদের শামরক রোভার্সের ব্যবধানটি সাত পয়েন্টে বন্ধ করে দিয়েছে।

ডগলাস জেমস টেলর অর্ধবারের উভয় পক্ষের বোহসের হয়ে দ্বিগুণে ছিলেন, ডসন ডিভয় ৯৪ তম মিনিটে পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করার আগে কর্ক সিটির টেবিলের নীচে 10 পয়েন্টের অ্যাড্রিফ্ট রেখে।

সেন্ট প্যাট্রিকের অ্যাথলেটিক সুলিভান এবং ল্যাম্বে পার্কে দ্রোগেদা ইউনাইটেডের বিপক্ষে তিনটি পয়েন্ট নিতে দেরি করে ফেলেছিল। সেন্টার ব্যাক লুক টার্নার সাধুদের জন্য ১-০ ব্যবধানে জয়ের জন্য এবং পরের মরসুমের জন্য তাদের ইউরোপীয় আশাগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি ত্রুটির পরে স্টপেজের সময়টিতে একটি শেষ হাঁসফাঁস গোল পেয়েছিল।

ওভেন এল্ডিং তার মরসুমের দশম লিগের গোলটি করেছিলেন কারণ স্লিগো রোভার্সও আরএসসিতে ওয়াটারফোর্ডের বিপক্ষে দেরিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কনান নুনন অর্ধবারের আগে হোম দলের হয়ে স্কোরিংটি খুলেছিলেন, তবে জাদ হাকিকি এল্ডিংয়ের দেরী বিজয়ীর চেয়ে ৮ 87 মিনিটে স্কোরকে সমান করে দিয়েছিল, বিট ও’রকে ২-১ ব্যবধানে জয় এবং তার সাথে তিনটি পয়েন্ট দিয়েছিল।

ইমন ডেসি পার্কে আরও দেরী নাটক ছিল কারণ ডেরি সিটি গ্যালওয়ে ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়ে পিছন থেকে এসেছিল।

জিমি কেওহানে উপজাতিদের চিহ্ন থেকে সরিয়ে নিয়েছিল, তবে ডিপো আকিনিমি বিরতিতে স্তরের শর্তে ক্যান্ডিস্ট্রিপগুলি ফিরে পেয়েছিল।

অ্যাডাম ও’রিলি স্টপেজের সময় বিজয়ীর সাথে পপ আপ করার আগে 85 মিনিটের মধ্যে জেমি স্টটকে তার দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছিল বলে 10 জন পুরুষের সাথে ডেরি চূড়ান্ত কয়েক মিনিট খেলেন।

এই ফলাফলটি গ্যালওয়েকে একটি অনিশ্চিত অবস্থানে ফেলে দেয়, তাদের পরাজয়ের সাথে স্লিগো রোভার্সের পক্ষে জয়ের সাথে তাদের পরাজিত জয়ের সাথে জয়ের সাথে জয়ের সাথে রিলিগেশন জোনের ঠিক এক পয়েন্ট ছেড়ে যায়।

প্রথম বিভাগে, এটি কোভ র‌্যাম্বলার্স 2, ইউসিডি 2 শেষ করেছে; ফিন হার্পস 2। অ্যাথলোন টাউন 1; কেরি 1, লংফোর্ড টাউন 0; চুক্তি ইউনাইটেড নীল, ডুন্ডালক 7; এবং ওয়েক্সফোর্ড নীল, ব্রে ওয়ান্ডারার্স 1।

এদিকে, লিংকন সিটি শামরক রোভার্সের ডিফেন্ডার জোশ হোনোহানের জন্য বিড করেছে বলে জানা গেছে।

আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জানিয়েছে যে লীগ ওয়ান সাইড পুরো ব্যাকের জন্য € 400,000 অফার উপস্থাপন করেছে।

লিংকন এর আগে ২০২২ সালে শামরক রোভার্সের মিডফিল্ডার ড্যানি ম্যান্ডরিওকে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং গত মরসুমের মধ্য দিয়ে তিনি হুপসে ফিরে এসেছিলেন।

