কর্ক সিরামিস্ট চার্লি মাহন কারুশিল্পের জন্য কেস তৈরি করেন

যদি এটি আগস্ট হয় তবে এটি অবশ্যই কর্ক ক্রাফ্ট মাস হতে হবে। এখন এর 16 তম বছরে, উত্সবে শহর এবং কাউন্টির চারপাশে 80 হ্যান্ড-অন ওয়ার্কশপ সহ 99 টি ইভেন্ট রয়েছে।
চার্লি মাহন কর্কের অন্যতম পরিচিত নির্মাতাদের এবং উত্সবের দুটি প্রধান শোকেস প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য। তাঁর দুটি স্বতন্ত্র সিরামিক ভাস্কর্যগুলি প্রতিধ্বনি অফ দ্য মেকার্সে দেখা যেতে পারে, ক্যারিগটওয়োহিলের ফোটা হাউসে একটি বিশেষ কর্ক ক্রাফট এবং ডিজাইনের সদস্যদের প্রদর্শনী, যখন একটি তৃতীয়, কিছু ফুলদানি সহ, উত্তর মেইন সেন্ট, কর্কের সেন্ট পিটারের ক্র্যাফট প্রদর্শনীতে কণ্ঠে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইংলিশ মার্কেটে তাঁর দোকানটি উত্সবের ক্লে ট্রেইলেও বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
মাহন 1980 এর দশকে ক্র্যাফোর্ড কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ডিজাইনে তাঁর দিন থেকে সিরামিক উত্পাদন করছেন। “আমি ভাস্কর্যটি অধ্যয়ন করছিলাম, এবং আমি হিউ লরিগানের সাথে সিরামিকগুলি শেষ করেছি,” তিনি বলেছেন। “এটি আমার ছোটখাটো বিষয় ছিল, তবে আমি সত্যিই আগ্রহী হয়েছি। আমার ডিগ্রি শোয়ের জন্য আমার তিনটি টুকরো ছিল সিরামিক এবং একটি কাঠের খোদাই করা।”
আয়ারল্যান্ড তখন মন্দার গর্তে ছিল। “কলেজের পরে, কোনও চাকরি ছিল না – আপনি লন্ডনে যেতে পারেন বা ডোলে এখানে থাকতে পারেন – তাই আমি ফিরে গিয়ে একটি গ্রেড করেছিলাম, তারের ভাস্কর্য এবং সিরামিক তৈরি করে।”
মাহনের দাদী যখন তাকে প্রচুর অর্থ উপহার দিয়েছিলেন, তখন তিনি আমেরিকাতে আরও অধ্যয়নের সুযোগের দিকে নজর দিতে শুরু করেছিলেন। “আমি দুটি কোর্সের জন্য আবেদন করেছি, একটি মিসিসিপিতে এবং অন্যটি উত্তর ক্যারোলিনায়, এবং আমাকে উভয়কেই দেওয়া হয়েছিল। আমি একটি মিসিসিপিতে নিয়েছিলাম। আমি একটি বৃত্তি পেয়েছি, তাই আমার সমস্ত ফি প্রদান করা হয়েছিল, এবং তারা আমাকে একটি কাজও দিয়েছিল, যখন ডর্মিটরিগুলিতে কাজ করা হয়েছিল, তখন কলেজটি আমি তৈরি করতে পারি, তাই কলেজটি আমি তৈরি করতে পারি, তাই আমি একটি সাধারণভাবে কাজ করতে পারি, তাই কলেজটি আমি একটি সাধারণভাবে কাজ করতে পারি। অভিজ্ঞতা। “
তিনি আমেরিকাতে বেশ আনন্দের সাথে থাকতেন, তবে তার বাবা -মা কো ক্লেয়ারে যে ফাস্টফুড ব্যবসায়ের সাথে খোলার সাথে পরিচালনার সমস্যাগুলি অনুভব করছিলেন এবং তারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি ফিরে এসে এটি চালাবেন কিনা। তিনি বলেন, “আমি কয়েক মাস ধরে এটি করেছি, তবে আমি দেখেছি যে এটি কাজ করবে না, তাই আমরা এটি বন্ধ করে দিয়েছি।”
তিনি কো ক্লেয়ারে থাকতেন। “আমি কাজের সন্ধানে মৃৎশিল্পীদের আশেপাশে গিয়েছিলাম, এবং আইরিশ কান্ট্রি মৃৎশিল্প নামে একটি জায়গা আমাকে একটি প্রযোজনা থ্রোয়ার হিসাবে চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি বুনারাটি ক্যাসেলের বনভোজন হলের জন্য 300 টি জগ ছুঁড়ে ফেলেছিলাম আমাকে আরও একটি চাকরীর প্রস্তাব দেওয়ার আগে, একটি পুনর্বাসন ইউনিটে। সেখানে সাইকিয়াট্রিক ইনস্টিটিউশনস থেকে আসা লোকেরা এসেছিল।” এবং আমি তাদের সাথে কাজ করেছি। ”
তিনি তাঁর স্ত্রী এলম্যারির সাথে দেখা করেছিলেন এবং ১৯৯ 1996 সালে শানগেরির স্টিফেন পিয়ার্স মৃৎশিল্পে প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর হিসাবে পদে থাকার প্রস্তাব দেওয়া হলে তারা কর্কে চলে আসেন। “কয়েক বছর পরে, তারা ক্যারিগালাইন মৃৎশিল্প কিনেছিল এবং আমি সেখানে প্রযুক্তিগত পরিচালক হিসাবে কাজ শুরু করি।”
মাহন একজন ভাস্কর হিসাবে নিজের কাজ উত্পাদন চালিয়ে যান। “ম্যাককুর্টাইন এসটি -তে গ্যালারী 44 এ আমার তিনটি একক শো ছিল,” তিনি বলেছেন। “তারা সকলেই সত্যিই ভাল গিয়েছিল। এবং তারপরে, 2004 এর কাছাকাছি, আমি নিজেই ব্যবসায় স্থাপন করেছি, সিরামিক কারুশিল্প তৈরি করেছিলাম that সেই সময়, আউটলেটগুলির সকলের একটি বিক্রয়-বা-রিটার্ন নীতি ছিল, যার অর্থ আপনি যখন কাজটি বিক্রি করেছিলেন তখন আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে। ভাড়া নেওয়ার পরিবর্তে আমি হাজার হাজার লোকের জন্য ধরা পড়েছি।
তিনি কর্কের চ্যাশায়ারের বাড়ির সাথে চাকরি নিয়েছিলেন এবং তার সিরামিকগুলি পরের কয়েক বছর ধরে একটি পিছনের সিট নিয়েছিল। “এটি কর্ক ক্রাফট অ্যান্ড ডিজাইনের মায়রাদ ম্যাককারলি ছিলেন যিনি আমাকে আবার কাজ করতে পেরেছিলেন, ২০১ 2017 সালের দিকে। এই দিনগুলিতে আমি সপ্তাহে ১০০ থেকে ২০০ টুকরো করি, তবে আমি এখনও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে চ্যাশায়ার বাড়িতে কাজ করি The কারুকাজের বাজারটি মৌসুমী, আপনি কখনই জানেন না কী হতে পারে।”
সম্প্রতি অবধি, তিনি লিটল আইল্যান্ডে বাড়ি থেকে কাজ করেছেন। “আমাদের পিছনে দুটি পুরানো আস্তাবল রয়েছে, এবং একটি হেলান-টু যেখানে আমার কাতরা ছিল I
আজকাল, মাহনের স্ত্রী এলমারি ব্যবসায় প্রশাসনের যত্ন নেন এবং ইংলিশ মার্কেটে তাদের ক্রাফট শপ চালাচ্ছেন, যাতে তাকে উত্পাদনে মনোনিবেশ করতে দেয়। তাঁর মৃৎশিল্পের রেখাগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর ম্যাকেরেল, গ্রিন হার্ট এবং মজাদার ভেড়া সিরিজ। সফল এবং তারা যেমন হয়েছে তেমন, তিনি তার প্রাচীর-ঝুলন্ত ভাস্কর্যগুলি আরও তৈরি করার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত আশা করছেন।
“আমি তাদের কথোপকথনের টুকরো হিসাবে ভাবি, এমন এক ধরণের কাজ যা একটি গল্প বলে,” তিনি বলেছেন। “আমি যে তিনটি গ্যালারী তাদের মাধ্যমে বিক্রি করি সেগুলি সর্বদা আরও বেশি চিৎকার করে থাকে I
মাহন সচেতন যে কীভাবে শিল্প জগতটি প্রায়শই কারুশিল্পের শিল্পে নীচে তাকিয়ে থাকে। “গ্রেসন প্যারির মতো লোকেরা দু’জনকে ব্রিজ করার জন্য একটি ভয়াবহ কাজ করেছে,” তিনি বলেছেন। “তবে সেই মনোভাবটি এখনও আছে। এর কিউরেটরদের সাথে এর অনেক কিছুই রয়েছে। এমনকি কারুশিল্পের জগতেও তারা তাদের পছন্দের দেখানোর সাথে লেগে থাকবে। আমাদের যা দরকার তা হ’ল নতুন কিউরেটর, যেমন আভা হেইস কর্ক ক্রাফ্টস মাসের সাথে কাজ করে চলেছে।”
কর্কের কারুশিল্প শিল্প অভদ্র স্বাস্থ্যের মধ্যে রয়েছে, তিনি বলেছেন। কর্ক ক্রাফট অ্যান্ড ডিজাইন দুটি গ্যালারী বজায় রেখেছে, ডগলাস কোর্ট শপিং সেন্টার এবং সেন্ট প্যাট্রিকের উলেন মিলস, “এবং পুরো কাউন্টি জুড়ে রয়েছে। আমাদের শত শত কারিগর রয়েছে – কুমোর, কাঠের টার্নার, আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক এবং আরও কিছু – এবং কারুশিল্পের মাসটি আমরা যে কাজটি করছি তার জন্য একটি দুর্দান্ত প্রচার।” তিনি এই বছরের প্রদর্শনীতে এত বেশি কাজ করতে পেরে আনন্দিত।
“ফোটা হাউসে শোকেসটি এই গত সপ্তাহান্তে খোলা হয়েছিল, তবে ভাস্কর্যগুলি সোমবার কেবল ভাটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সিরামিকগুলিতে আপনি প্রায় 14% কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হারাতে আশা করতে পারেন That’s এটি গেমের অংশ, আপনি জানেন, যখন আমি এই ভাটাটি খুলেছিলাম, তখন যে কোনও কিছুই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।” এটি সর্বদা একটি ত্রাণ তৈরি করে, আমি সবসময়ই ত্রাণটি খুঁজে পাই। ”