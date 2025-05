কর্টেলা নতুন দার্শনিক-সংগীত শো সহ পর্তুগালে ফিরে আসে বই

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।

দু’বছর আগে পর্তুগালে তিনি শেষ ভ্রমণে, মারিও সার্জিও কর্টেলা চমকে উঠেছিলেন যখন একজন টুক টুক ড্রাইভার – ট্রাইসাইকেল যিনি লিসবনে পর্যটকদের পরিবহন করেন – তিনি আভিনিডা দা লাইবারডেডের মাঝখানে, “জীবনের অর্থ কী?” চার মিলিয়নেরও বেশি বই বিক্রি হয়েছে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে 22 মিলিয়ন অনুগামীদের সাথে খ্যাতিমান লেখক, শিক্ষক এবং দার্শনিক, 71, ব্রাজিলের অভ্যন্তরে এবং বাইরে জনসাধারণের কাছে পরিচিত একটি চিত্র হয়ে উঠেছে। এত জনপ্রিয়তার সাথে, তিনি সাধারণত বিশ্বজুড়ে তাঁর সম্মেলনে কক্ষ এবং থিয়েটারগুলি পূরণ করেন।

পর্তুগালে এটি আলাদা নয়। ২০২৩ সালে লিসবন এবং পোর্তোতে তিনি তৈরি প্রতিটি পারফরম্যান্সে তিন হাজার লোককে আকর্ষণ করার পরে, তিনি তার নতুন প্রকল্পের সাথে কীর্তিটি পুনরাবৃত্তি করতে চান। দ্য কনসার্টে কর্টেলা এটি যথাক্রমে ৪ ও ৫ জুন, ক্যাম্পো পেকেনোতে, পর্তুগিজ রাজধানীতে এবং পোর্তোর সুপার বক অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে। মঞ্চে, সভাগুলির সাথে একটি পিয়ানোবাদক থাকবে।

লেখকের সর্বশেষ বইগুলির একটি, আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন (প্ল্যানেট প্রকাশক), এর অন্যতম থিম হবে কনসার্টে কর্টেলা। “শিরোনামটি হ’ল আমার একটি অভিব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব, যেখানে আমি বলি, ‘আপনার যে শর্তটি রয়েছে তাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন, যদিও আপনার আরও ভাল করার মতো আরও ভাল শর্ত নেই।”

যা ঘটেছিল তা ডিজিটাল নিয়ে একটি আবেশ। এবং প্রতিটি আবেশ অসুস্থ। যখন কোনও মা বা বাবা বলে যে তার ছেলে তার সেল ফোনে পুরো রাত কাটায়, আমি বলি তিনি অসুস্থ। তবে তিনি যদি সারা রাত প্রার্থনা বা দর্শন অধ্যয়ন করতে ব্যয় করেন তবে তিনিও অসুস্থ। আপনাকে এই প্রযুক্তিটি বাতিল করতে হবে না, তবে এটি আরও চৌকস ব্যবহার করুন









এবং তিনি আরও যোগ করেছেন: “এবং ধারণাটি অন্যের চেয়ে ভাল হওয়া উচিত নয় It এটি কোনও প্রতিযোগিতামূলক অভিব্যক্তি নয় It এটি আপনার পক্ষে অন্য ব্যক্তির চেয়ে ভাল হওয়া উচিত নয়, এটি অন্য ব্যক্তির পক্ষে আরও ভাল হওয়া উচিত This এর জন্য বৌদ্ধিক নম্রতা, আমাদের চারপাশের যা রয়েছে তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োজন। এটি স্ব -হেল্প ক্ষেত্রের একটি উদ্দীপনা নয়, এটি দৃ fir ়তা”।

সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করে, সম্পর্কের মানের ক্ষেত্রে, কর্টেলা প্রতিক্রিয়া জানায় যে সমস্ত আবেশ একটি রোগ। এবং জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহোয়ার (1788-1860) এর দ্বিধাদ্বন্দ্বের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করার জন্য, জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহোয়ার (1788-1860) এর সাথে দৃষ্টান্তকে উদ্ধৃত করেছেন।

“আমরা সবাই একসাথে থাকার আগে, তবে সর্বদা কাছাকাছি ছিলাম না। এখন আমরা সকলেই সংযুক্ত, তবে খুব দূরত্বযুক্ত This এর অর্থ হ’ল মানুষের সংবেদনশীল ক্ষমতা এবং এমনকি তাদের নিজের জীবনকেও খালি করা এমনকি দৈনন্দিন জীবনেও খালি করা,” তিনি বলেছেন। “আমরা শোপেনহাউর যা লিখেছিলেন তা আমরা বাঁচতে থাকি। একটি কর্কুপাইনকে গরম করা দরকার, অন্যথায় তিনি বিনষ্ট হন But

এবং এটি আরও যোগ করেছে: “আমাদের এই শর্তটি এতটা কাছাকাছি না হিসাবে মোকাবেলা করতে হবে যে এটি আমাদের স্বতন্ত্রতা অপসারণ এবং আমাদের আঘাত করা, এবং এত দূরের নয়, যা আমাদের বিচ্ছিন্নভাবে ফেলে দেয়, পরিত্যক্ত এবং তাই ধ্বংসাত্মক করে তোলে।”

তবে লেখক জোর দিয়েছিলেন যে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি ইতিহাসের খলনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। “তারা চিমেরা হতে পারে, যেমন তারা বিভিন্ন সময়ে রয়েছে, তবে তারা সংযোগ আন্দোলনও। “যা ঘটেছিল তা ডিজিটাল নিয়ে একটি আবেশ। এবং প্রতিটি আবেশ অসুস্থ।

ছাড়িয়ে আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করুনপর্তুগালে এটি ডিও আপনার সেরা শিরোনাম জিতবে, এই মাসের শুরুর দিকে কর্টেলা তার 54 তম বই, ডোন করবেন না – ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড নেতৃত্বের উপর 50 টি মেমো (রেকর্ড সম্পাদনা) প্রকাশ করেছে। এবং, সেপ্টেম্বরের প্রবর্তনের সাথে সাথে তিনি ব্রাজিল এবং পর্তুগালে প্রচার করবেন, কর্টেলা এবং ফিলিতে কমিকের শত শত প্রাথমিক কমিক স্ট্রিপস, যা তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, “এটি আমার কাঁধে একটি পেঁচা দিয়ে, যা দর্শনের প্রতীক,” তিনি বর্ণনা করেছেন।

শেষ বই

কর্টেলা এবং ফিলির পরে, তিনি সতর্ক করেছেন যে তিনি তাঁর লেখার ক্যারিয়ার বন্ধ করতে চান। “আমি শেষ বইটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছি, কারণ আমি ইতিমধ্যে বয়স্ক। আপাতত কেবল শিরোনাম রয়েছে এবং এটি আমার স্ত্রী ক্লোদিয়া (সাংস্কৃতিক প্রযোজক, 61১), যিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। দেখুন একটি ভাল শিরোনাম, বিশেষত শেষের জন্য: প্রায় ঠিক আগে,” দার্শনিক বলেছেন।

কর্টেলা “প্রতিফলিত, পড়ার এবং ধ্যান করার” জন্য আরও ফ্রি সময় দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। “আমরা, একটি নির্দিষ্ট মুহুর্তের পরে, ইতিমধ্যে একটি সম্পূর্ণ কাজ তৈরি করেছি And এবং আমি যেদিন যাব, এবং আমি যেতে চাই না, আমি থাকতে চাই, অন্য লোকদের মধ্যে থাকা একমাত্র উপায়,” তিনি প্রতিফলিত করেন।

এবং সর্বোপরি, জীবনের অর্থ কী তা সম্পর্কে টুক টুকের তরুণ পর্তুগিজ চালককে উত্তরটি কী ছিল?

“আমি বলেছিলাম যে জীবনের অর্থ এটি তৈরি করা, তাঁকে সন্ধান করা, তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ মানুষ হওয়ার কোনও উপায় নেই। মানুষের অনেক উপায় রয়েছে। ক্লাসিক গ্রীক অর্থে এটি একটি বোঝা নয়, অর্থাৎ একটি বদ্ধ গন্তব্য, যার মধ্যে এটি কেবল সম্পাদন করে, যা আমি তাঁর কাঁধের উপর চাপিয়ে দিয়েছি।”