কর্তৃপক্ষগুলি এখনও দক্ষিণ ফ্রান্সে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি, 1949 সালের পরে বৃহত্তম | আগুন

মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সে যে বনের আগুন আঁকছে, এবং ইতিমধ্যে প্যারিসের চেয়ে বড় একটি অঞ্চল গ্রাস করেছে, রবিবার শেষ অবধি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, দমকলকর্মীদের আঞ্চলিক প্রধান দ্বারা উন্নত তথ্য।
এটি ১৯৪৯ সালের পর থেকে ফ্রান্সের বৃহত্তম আগুনের মধ্যে একটি। শিখাগুলি ১ 17,০০০ হেক্টরও বেশি (প্রায় ২৩,০০০ ফুটবল ক্ষেত্রের সমতুল্য) গ্রাস করেছে এবং একটি মারাত্মক শিকারের কারণও ঘটেছে। এখনও 25 টি আঘাত রয়েছে, যার মধ্যে 19 জন দমকলকর্মী এবং ছয়টি বেসামরিক এবং বেশ কয়েক ডজন বাড়ি-তারা বুধবার কমপক্ষে 25 টি ছিল-সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল।
কর্নেল ক্রিস্টোফি ম্যাজি বিএফএম টিভি দ্বারা সম্প্রচারিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “আগুন থাকে, তবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। আমাদের এখনও সমালোচনামূলক বিষয় রয়েছে। রবিবার রাত অবধি আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হবে না।”
অডির পৌরসভা শনিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সমস্ত স্থানীয় রাস্তাগুলি যেগুলি নিষিদ্ধ ছিল, বৈদ্যুতিক লাইনের দ্বারা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত ছিল, এর মধ্যে আবারও চালু হয়েছিল, তবে ফরেস্ট ফায়ার জোনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে এখনও নিষিদ্ধ।
বৃহস্পতিবার, এই আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 6th ষ্ঠ, দুই হাজারেরও বেশি দমকলকর্মী এবং 500 টি গাড়ি হাইলাইট করা হয়েছিল। এই অপারেশনালগুলি পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি স্থলভাগে, আউড অঞ্চলে অব্যাহত রয়েছে, বর্ণনা একটি বিবিসি।
ফরাসী কর্তৃপক্ষ আগুনের সহিংসতা দায়ী করেছে জলবায়ু পরিবর্তন। জন্য একটি কমলা সতর্কতা তাপ তরঙ্গ -দ্বিতীয় উচ্চতর স্তরের সতর্কতা, যা জনগণকে রবিবার মধ্যরাত পর্যন্ত এই অঞ্চলের জন্য জোর করে সজাগ থাকতে উত্সাহিত করে।