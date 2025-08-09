কর্তৃপক্ষ বলছে

নিবন্ধ সামগ্রী
লস অ্যাঞ্জেলস (এপি)-এই সপ্তাহের শুরুতে লস অ্যাঞ্জেলেস-অঞ্চল একটি স্টোর থেকে মুখোশধারী চোরদের একটি দল লস অ্যাঞ্জেলেস-অঞ্চল স্টোর থেকে প্রায় $ 7,000 ডলারের লাবুবু পুতুল চুরি করেছে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
লা কাউন্টি শেরিফের বিভাগ জানিয়েছে, বুধবার সকালে লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রায় 18 মাইল (29 কিলোমিটার) পূর্বে একটি শহর লা পুয়েন্টের একটি দোকানে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, লা কাউন্টি শেরিফের বিভাগ জানিয়েছে। বিভাগটি জানিয়েছে যে সন্দেহভাজনরা এই ঘটনায় একটি চুরি হওয়া টয়োটা টাকোমা ব্যবহার করেছিল, যা এর কিছুক্ষণ পরেই উদ্ধার হয়েছিল। সংস্থাটি বলেছে যে এটি মামলাটি তদন্ত করছে এবং অতিরিক্ত তথ্য নেই।
লাবুবু, হংকং-বংশোদ্ভূত শিল্পী ক্যাসিং ফুসফুস দ্বারা নির্মিত একটি খেলনা, টুথ দানবদের প্রথম প্রবর্তনের এক দশক পরে এক দশক পরে একটি জনপ্রিয় সংগ্রহযোগ্য আইটেম হয়ে উঠেছে।
খেলনা বিক্রেতা ওয়ান স্টপ শপ একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বলেছিল যে চোররা “আমাদের সমস্ত তালিকা আমাদের স্টোরকে ট্র্যাশ করেছে।” স্টোরটি নজরদারি ফুটেজ পোস্ট করেছে যা দেখানো হয়েছে যে একদল লোক হুডি পরা এবং মুখের আচ্ছাদনগুলি ভেঙে দেয় The সন্দেহভাজনদের আইটেমগুলির মধ্য দিয়ে ঝাঁকুনি দেওয়া এবং দোকানগুলির বাইরে বাক্স বহন করতে দেখা যায়।
স্টোরটি তার পোস্টে বলেছিল, “আমরা এখনও হতবাক হয়ে আছি,” লোকদের তাদের চোরদের সন্ধানে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছিল।
