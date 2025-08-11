কর্পস সদস্যের স্রাব শংসাপত্র প্রকাশ করুন, ফালানা এনওয়াইএসসিকে বলেছেন

প্রখ্যাত মানবাধিকার আইনজীবী, ফেমি ফালানা (এসএএন) জাতীয় যুব পরিষেবা কর্পসকে (এনওয়াইএসসি) কে তাত্ক্ষণিকভাবে কর্পস সদস্য উশি রিতা উগুয়াময়ের স্রাব শংসাপত্র প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে, যার শংসাপত্র সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য করার অভিযোগের পরে রোধ করা হয়েছিল।
২০২৫ সালের ১০ আগস্ট, এনওয়াইএসসি -র শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপগুলি পরিচালনা এবং মুক্ত বক্তৃতার জন্য তাদের প্রভাবগুলি নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে প্রকাশিত এই দাবিটি প্রকাশ্যে আসে।
ফালানার আহ্বান একটি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া দাবি অনুসরণ করে, যা এনওয়াইএসসি তখন থেকেই ডুবে গেছে, জোর দিয়ে বলেছিল যে ২০২৫ সালের এপ্রিল বায়োমেট্রিক্স ছাড়পত্রে বাধ্যতামূলকভাবে অংশ নিতে ব্যর্থতার কারণে রিতার শংসাপত্রটি আটকে রাখা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে নয়।
এনওয়াইএসসি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে ১৩১ টি কর্পস সদস্যের মধ্যে রিতা রয়েছেন যাদের শংসাপত্রগুলি বৈধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কারণে রোধ করা হয়েছিল, তার পরিষেবা বছরটি এনওয়াইএসসি বাই-আইনগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুই মাস বাড়ানো হয়েছিল।
যাইহোক, ফালানা যুক্তি দিয়েছিলেন যে শংসাপত্রটি হোল্ডিং স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে, এনওয়াইএসসিকে নির্যাতনের ধারণা এড়াতে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
“এনওয়াইএসসিকে অবশ্যই ন্যায্যতা এবং যথাযথ প্রক্রিয়াগুলির নীতিগুলি সমর্থন করতে হবে,” ফালানা বলেছিলেন যে কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপ অবশ্যই স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করা এবং ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে স্বচ্ছ ন্যায়সঙ্গততা ছাড়াই শংসাপত্রগুলি রোধ করা নাইজেরিয়ার সংবিধানের মধ্যে একটি অধিকারযুক্ত নিখরচায় অভিব্যক্তি দমন করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে।
ফালানার হস্তক্ষেপ প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা এবং স্বতন্ত্র অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য সম্পর্কে বিতর্ককে পুনর্জীবিত করেছে, এনওয়াইএসসির শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়াগুলির বিষয়ে আরও স্পষ্ট নির্দেশিকাগুলির জন্য অনেক পরামর্শ দিয়েছেন।
এনওয়াইএসসি, ২০২৫ সালের ১০ ই আগস্ট এক বিবৃতিতে পুনরায় উল্লেখ করে যে রিতার মামলাটি মেনে চলার জন্য একটি মানক পদ্ধতি এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত নয়।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “এনওয়াইএসসি -র মধ্যে একটি দীর্ঘকালীন tradition তিহ্য এবং এটি রাজনীতিকীকরণ করা উচিত নয়,” বিবৃতিতে জনসাধারণকে বোঝার সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
সংগঠনটি তার সাংবিধানিক আদেশের সমান চিকিত্সা এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি জোর দিয়েছিল।
ফালানা অবশ্য জোর দিয়ে বলেছেন যে এনওয়াইএসসিকে অবশ্যই রিতার অ-সম্মতিহীনতার দৃ concrete ় প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে এবং জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে তার শংসাপত্রের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।
রিতার মৌলিক অধিকারের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে যদি বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায় তবে তিনি আইনী পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন।
নিখরচায় সংবাদ আপডেট, সর্বশেষ তথ্য এবং প্রতিদিন হটেস্ট জিস্টের জন্য সাইনআপে ক্লিক করুন
আমাদের প্রতিদিনের হাজার হাজার ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নাইজেরিয়ানই ডটকম এ বিজ্ঞাপন দিন