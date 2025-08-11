কর্পস সদস্য রেয়ের স্রাব শংসাপত্র কেন আটকানো হয়েছিল

রবিবার ন্যাশনাল ইয়ুথ সার্ভিস কর্পস (এনওয়াইএসসি) লেগোস রাজ্যের পরিবেশনকারী কর্পস সদস্য রায় নামে পরিচিত উশি উগুয়াময়ের স্রাব শংসাপত্রটি রোধ করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছে।
তবে কর্পস বলেছে যে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর প্রশাসনের সমালোচনা হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রস্তাবিত হিসাবে তার সমালোচনা করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
একটি বিবৃতিতে রবিবার এক্স এ ভাগ করাএনওয়াইএসসি বলেছে যে এটি তার স্রাবের শংসাপত্রটি তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপ হিসাবে দুই মাস বাড়ানোর পরে তার স্রাবের শংসাপত্রটি রোধ করেছে এপ্রিল ছাড়পত্র অনুপস্থিত জন্য।
সংস্থাটি বলেছিল যে ১৩১ টি কর্পস সদস্য যাদের স্রাবের শংসাপত্রগুলি “বৈধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কারণে আটকানো হয়েছিল।”
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই মিথ্যা দাবির বিপরীতে যে সরকার সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্যের কারণে তাকে জাতীয় সেবার শংসাপত্র (সিএনএস) অস্বীকার করা হয়েছিল, এই দাবিটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “বিশেষত, 2025 সালের এপ্রিল বায়োমেট্রিক্স ছাড়পত্রে অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য রিতার পরিষেবা বছরটি দুই মাস বাড়ানো হয়েছে, এটি একটি সিদ্ধান্ত যা এনওয়াইএসসি বাই-আইনগুলির সাথে একত্রিত হয়।”
রাই শট লাইমলাইটে মার্চ মাসে একটি টিকটোক ভিডিও পোস্ট করার পরে তিনি শোক প্রকাশ দাম বাড়ছে, জীবনযাত্রার অবনতি ঘটছে এবং দুর্বল অবকাঠামো।
তিনি মিঃ টিনুবুকে একজন “ভয়াবহ নেতা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং নাইজেরিয়ানদের কষ্টকে সহজ করার বিষয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।
ভিডিওতে, তিনি বেসিক আইটেমগুলির ব্যয় সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন – এন 800 থেকে এন 6,500 এ ডিম বাড়ানোর উদ্ধৃতি দিয়ে – উচ্চ ইউটিলিটি বিল, ব্যয়বহুল পরিবহন এবং লাগোসে দুর্বল স্যানিটেশন।
তিনি এনওয়াইএসসি স্কিমের সমালোচনাও করে বলেছিলেন যে তার ভাতা তার ব্যয়ও কাটাতে পারে না।
ভাইরাল পোস্টের পরে, মিসেস উগুয়ামায় অভিযোগ করেছেন যে তিনি ভিডিওটি মুছে ফেলার দাবি করে এনওয়াইএসসি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কেউ কেউ হুমকী কল এবং বার্তা পেতে শুরু করেছেন।
তিনি দাবি করেছিলেন যে তার ব্যক্তিগত বিবরণ ভাগ করা হয়েছে এবং তাকে “অপরাধীর মতো দেখানো হচ্ছে”।
মানবাধিকার কর্মী ওময়েল পরে সোভোর সহ তিনি তার স্থানীয় সরকার পরিদর্শকের (এলজিআই) অফিসে, তবে এলজিআই তার অফিসে ছিল না।
“আমরা ইটি-ওএসএ এনওয়াইএসসি অফিসে পৌঁছেছি লোগোসের যুব কর্পার উশি রিতা উগুয়াময়ের সাথে। তিনি আজ এলজিআইয়ের সামনে হাজির হওয়ার কথা ছিল, এবং আমরা তাকে অ্যাটর্নিদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম, তবে এলজিআই আমাদের অবিচ্ছিন্ন, আমাদের থাকার পুরো সময়টি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। আমরা ফিরে আসব!” মিঃ সোয়োর একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন।
তবে শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে তিনি অভিযোগ এনওয়াইএসসি কর্মকর্তারা এপ্রিলের বায়োমেট্রিক অনুশীলনের জন্য তাকে সাফ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তার ফাইলটি দখল করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তার শংসাপত্রটি রোধ করেছেন।
কর্পস সদস্য বলেছিলেন যে পরে তাকে জানানো হয়েছিল যে তিনি তার শংসাপত্র পাবেন না কারণ তিনি এপ্রিল ছাড়পত্র মিস করেছেন, যা তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি অসত্য।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, “আমি সত্যই চাই যে আমি কোনও লাগোস স্টেট কর্পস সদস্য না হওয়ায় এটি আমার সময়ের অপচয়,” তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি অধ্যায়টি বন্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
বিভ্রান্তিকর
এনওয়াইএসসি বর্ণিত সরকার সম্পর্কে তার মন্তব্যের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এমন দাবি হিসাবে “বিভ্রান্তিকর” হিসাবে।
এটি বলেছে যে এপ্রিল বায়োমেট্রিক ছাড়পত্রে অংশ নিতে তার ব্যর্থতা ছিল এই প্রকল্পের বাই-আইন লঙ্ঘন, যার ফলে পরিষেবার একটি স্ট্যান্ডার্ড দুই মাসের সম্প্রসারণ ঘটে।
“এনওয়াইএসসি পরিচালন এইভাবে জনগণকে বোঝার সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ অমান্য করার জন্য পরিষেবা বাড়ানো এনওয়াইএসসির মধ্যে একটি দীর্ঘকালীন tradition তিহ্য এবং এটি রাজনীতিকৃত হওয়া উচিত নয়।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এনওয়াইএসসি স্কিমটি সংবিধানের আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার ম্যান্ডেটটি ছাড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।”
প্রতিক্রিয়া
এনওয়াইএসসি বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তার আইনজীবী, ইনিবেহে এফিয়েনগ এনওয়াইএসসির ব্যাখ্যাটি খারিজ করে বলেছিলেন যে এটি “বিষয়টি সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না” এবং একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
“বিবৃতিটিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানাতে তাঁর পরামর্শ হিসাবে আমার তার নির্দেশাবলী রয়েছে। ইতিহাস ন্যায়বিচারকে সমর্থন করবে,” তিনি স্টেটেড রবিবার তার ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে।
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর এনওয়াইএসসির সমালোচনা করেছিলেন, “দায়মুক্তি” এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং তার শংসাপত্র প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
“এটা অগ্রহণযোগ্য যে এই যুবতী মহিলা, যিনি প্রশ্নবিদ্ধ ছাড়াই তার দেশের সেবা করেছিলেন, তিনি তার জাতীয় যুব পরিষেবা কর্পস শংসাপত্রটি পাস করার এক বছর পরে গ্রহণ করা উচিত ছিল না। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার স্রাবের শংসাপত্রটি নিশ্চিত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত,” মিঃ আবুবকর ড রবিবার একটি ফেসবুক পেজে।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নাইজেরিয়া বর্ণিত “স্বেচ্ছাসেবী” হিসাবে অস্বীকৃতি এবং এটিকে সরকারী নীতিগুলির সমালোচনার সাথে যুক্ত করেছে।
“রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবুর অর্থনৈতিক নীতিমালার ফলস্বরূপ তার শংসাপত্র রোধ করার সিদ্ধান্তটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক অর্থনৈতিক কষ্ট সম্পর্কে তার মন্তব্যগুলির সাথে সংযুক্ত নাও হতে পারে।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যোগ করেছেন যে কোনও নাগরিককে মতবিরোধের মতামত প্রকাশের জন্য কোনও নাগরিককে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, জোর দিয়েছিলেন যে কর্তৃপক্ষের বৈষম্য ছাড়াই মত প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।