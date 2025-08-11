কর্মকর্তারা ফাঁকা হলফনামা বিক্রির জন্য গ্রেপ্তার

বিবৃতিতে আর 100 এ জনসাধারণের কাছে কমিশনযুক্ত ফাঁকা হলফনামা ফর্ম বিক্রি করার অভিযোগে দু’জন পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
টেবিল ভিউ এসএপিএস ভিত্তিক একটি 41 বছর বয়সী সার্জেন্ট এবং 31 বছর বয়সী কনস্টেবলকে 10 আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ওয়েস্টার্ন কেপ প্রাদেশিক কমিশনার, লে।
গত বছরের শেষের দিকে বিষয়টি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যখন টেবিল ভিউতে কোনও অপরাধের দৃশ্যে একটি গাড়ীতে একটি স্বাক্ষরিত এবং কমিশনযুক্ত বিবৃতি পাওয়া যায়। দুর্নীতি দমন ইউনিট দ্বারা তদন্ত শুরু হয়েছিল এবং একবার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে কেপটাউন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাদের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি করে।
পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, “গত রাতে থানায় এই দুই সদস্যের আটকে থাকার বিষয়টি শেষ হয়েছে। তারা দুর্নীতি ও ন্যায়বিচারের শেষকে পরাস্ত করার অভিযোগের মুখোমুখি হবে এবং মঙ্গলবার কেপটাউনে তাদের প্রথম আদালতে হাজির হবে বলে আশা করা হচ্ছে,” পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে।
উইকএন্ড আরগাস