কর্মকর্তারা বলছেন

সুদূর পূর্ব সখালিন অঞ্চলটি কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনকারী দেশে প্রথম হয়ে উঠেছে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রক ঘোষণা সপ্তাহান্তে।
২০২২ সালে চালু করা, সখালিনের জলবায়ু পরীক্ষার লক্ষ্য ২০২৫ সালের শেষের দিকে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে। এই প্রোগ্রামটিতে 35 টি বড় সংস্থাগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে সম্মিলিত 2% হ্রাসের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, পাশাপাশি কার্বন কোটার মিশ্রণ, একটি ক্যাপ-ট্রেড সিস্টেম, কয়লা থেকে গ্যাসে উত্তোলনের জন্য একটি স্থানান্তর এবং পুনর্নবীকরণ শোষণের বর্ধিত ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে।
শনিবার আঞ্চলিক রাজধানী যজন্নো-সখালিনস্কের একটি ফোরামে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রী ম্যাক্সিম রেশানিকভ বলেছেন, “সখালিন কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জন করেছেন।”
গভর্নর ভ্যালারি লিমেরেনকো বলেছেন, অঞ্চলটি রাশিয়ার প্রথম হয়ে গেছে যেখানে গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণ নির্গমন ছাড়িয়ে গেছে।
“এই পরীক্ষার জন্য ধন্যবাদ, সখালিন এখন পরিষ্কার বায়ু, অনন্য বন্যজীবন এবং একটি উচ্চমানের জীবনযাত্রার অঞ্চল,” তিনি বলেছিলেন।
রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রক বায়ু গুণমান দ্বিগুণ করে, পার্টিকুলেট দূষণকে পাঁচগুণ কেটে ফেলার এবং বনের আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলটি দশগুণে হ্রাস করার মাধ্যমে এই কর্মসূচির কৃতিত্ব দিয়েছে।
রেশটনিকভ বলেছেন, পরবর্তী চ্যালেঞ্জটি দীর্ঘমেয়াদে এই ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করছে, যোগ করে যে প্রোগ্রামটির প্রতিলিপি করতে আগ্রহী অন্যান্য অঞ্চলগুলি সরকারী সহায়তা পাবে।
তিনি পারমাণবিক, জলবিদ্যুৎ ও পুনর্নবীকরণযোগ্যদের অ্যালুমিনিয়াম, পেট্রোকেমিক্যালস, সার, লিথিয়াম এবং শক্তি সহ সখালিনের নিম্ন-কার্বন শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়ানোর এই উদ্যোগের সম্ভাবনারও কথা বলেছেন।
সখালিনের বাস্তুশাস্ত্র ও টেকসই উন্নয়ন মন্ত্রক ড নিরপেক্ষতা লক্ষ্য সময়সূচির এক বছর আগে অর্জন করা হয়েছিল। এই অঞ্চলের পাইলট প্রোগ্রামটি 2028 এর মধ্য দিয়ে চলতে চলেছে।
সমালোচকরা অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে প্রয়োগের ফাঁক এবং আপস দ্বারা প্রোগ্রামটি দুর্বল হয়ে গেছে যা এর স্কেলাবিলিটি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।
সরকারী জলবায়ু মতবাদ অনুসারে, বিশ্বের শীর্ষ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী এবং একটি বড় শক্তি রফতানিকারী রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিরপেক্ষতায় পৌঁছানো এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১৯৯০ এর মাত্রা থেকে ১০% নির্গমন হ্রাস করা। মস্কো দাবি করেছে যে ২০২০ সালের মধ্যে নির্গমন 50% এরও বেশি হ্রাসের পরে ইতিমধ্যে সেই লক্ষ্যটি পূরণ করেছে।
তবুও, যদিও দেশটি ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করছে, তবুও বিষয়টি রাশিয়ার রাজনীতি, মিডিয়া এবং শিক্ষা থেকে মূলত অনুপস্থিত রয়েছে।