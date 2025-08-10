You are Here
কর্মকর্তারা: ভ্যানকুভার দ্বীপে দাবানল আরও বেশি ধোঁয়া সৃষ্টি করবে

কানাডিয়ান প্রেস

ওল্ফগ্যাং ডিপনার

09 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

ওয়েসলি রিজ হাইওয়ে 4 থেকে ক্যামেরন লেকের বিপরীত দিকে ক্যাথেড্রাল গ্রোভের প্রায় চার কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত, পশ্চিম উপকূল এবং পোর্ট আলবার্নিকে ভ্যানকুভার দ্বীপের পূর্ব দিকে সংযুক্ত মূল রাস্তাটি। (আইরিন পলিজোগোপল্লোস ফটো)

ভিক্টোরিয়া-ভ্যানকুভার দ্বীপে একটি নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত দাবানল আকারে “ন্যূনতম” বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এটি আরও ধোঁয়া তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিসি ওয়াইল্ডফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ইনফরমেশন অফিসার ম্যাডিসন ডাহল শনিবার একটি মিডিয়া আপডেটে বলেছেন যে ক্যামেরন লেকের নিকটবর্তী ওয়েসলি রিজ ফায়ার শুক্রবার সকালে 5.71 বর্গকিলোমিটার থেকে “ন্যূনতম” বৃদ্ধি পেয়ে 5.8 বর্গকিলোমিটার থেকে বেড়েছে, প্রবৃদ্ধি খাড়া ব্যাককন্ট্রিতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

তবে উইকএন্ডের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বাসিন্দারা এই অঞ্চলে আরও ধোঁয়া দেখবেন বলে আশা করতে পারেন, ডাহল আরও বলেন, বর্তমান গরম ও শুকনো পরিস্থিতি আগামী কয়েকদিন ধরে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

“আমরা পূর্বাভাসে ধোঁয়া প্রত্যাশা করি, কারণ আগুনের আচরণ তাপের সাথে বৃদ্ধি পায় এবং উপলভ্য জ্বালানী গ্রহণ করে,” তিনি বলেছিলেন।

ডাহল জানিয়েছেন, ১৯ ৯ আগস্ট দমকলকর্মী ও দমকলকর্মী কর্মী, ১৪ টি টুকরো সরঞ্জাম এবং নয়টি হেলিকপ্টার আগুনের জবাব দিচ্ছিল।

বিসিডাব্লুএস বলেছে যে আগুনটি প্রথম জুলাই 31 এ আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং এর সন্দেহজনক কারণটি মানুষ।

“দাবানলগুলি, তাদের প্রকৃতির দ্বারা, গতিশীল,” ডাহল আরও বলেন, এই আগুন বিভিন্ন ধরণের অঞ্চলে জ্বলছে। “কিছু অংশ ভারী সরঞ্জামগুলির জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য – এটিই আমরা গ্রাউন্ডক্রুগুলি ব্যবহার করি এবং আমরা হেলিকপ্টার অ্যাক্সেসের উপর নির্ভর করি।” তিনি আরও বলেন, অন্যান্য অংশগুলি লাকেশোরের সাথে জ্বলছে।

“আমাদের বেশ কয়েকটি গ্রাউন্ডক্রু রয়েছে এবং দাবানলের আগুনের শিফট হিসাবে তাদের ফোকাস স্থানান্তরিত হয়,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা যখন উত্সর্গীকৃত কাঠামো সুরক্ষা থেকে দূরে সরে যাই, এটি প্রান্তরে আরও দমকলাতে স্থানান্তরিত হয়।”

ডাহল বলেন, ক্রুরা লিটল কোয়ালিকাম রিভার ভিলেজ এবং ক্যামেরন লেকের উত্তর পাশে বাড়িঘর এবং অবকাঠামোর নিকটে অবশিষ্ট অঞ্চলগুলিতে টহল এবং পুরোপুরি নিভিয়ে চলেছে।

“ড্যাশউডের স্বেচ্ছাসেবক দমকল বিভাগ এবং বিসিডাব্লুএস ক্রুরা আবাসিক অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছেন, টহল দিচ্ছেন এবং সেই অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যেখানে আগুন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিল,” ডাহল বলেছিলেন।

যদিও এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ি এবং ভবনগুলির কোনও খবর নেই, আগুনটি তৃতীয় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময় দুটি ডিকোমিশনড রেলওয়ে ট্রেষ্টলগুলি ধ্বংস করেছে।

নানাইমোর আঞ্চলিক জেলার জরুরী অপারেশনস সেন্টার ডিরেক্টর লিসা গ্রান্ট বলেছেন, ২৯৪ টি পরিবার সরিয়ে নেওয়ার আদেশের সাপেক্ষে রয়ে গেছে, ৩৫৩ টি পরিবার সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে রয়ে গেছে।

গ্রান্ট জানান, কর্তৃপক্ষ সতর্কতার নীচে লিটল কোয়ালিকাম রিভার ভিলেজে উচ্ছেদ আদেশে বাসিন্দাদের ১১ ই আগস্টের মধ্যে তাদের বাড়িতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়ার জন্য “কঠোর পরিশ্রম” করছে।

গ্রান্ট বলেছেন আরও তথ্য আসন্ন হবে, তবে যোগ করেছেন যে কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়ায় শর্তগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে।

