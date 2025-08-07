কর্মকর্তা বলেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করতে পারেন যত তাড়াতাড়ি পরের সপ্তাহে তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাইছেন, হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বুধবার জানিয়েছেন।
আধিকারিক সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে একটি সভা নির্ধারিত হয়নি এবং কোনও অবস্থান নির্ধারণ করা হয়নি। এই আধিকারিকটি প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমোদিত ছিল না এবং অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনাগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে কথা বলেছিল।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি উভয়ের সাথেই ট্রাম্পও একটি বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত ছিলেন।
এই বছর ট্রাম্প অফিসে ফিরে আসার পর থেকে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক তাদের প্রথম হবে। এটি তিন বছরের পুরানো যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে, যদিও রাশিয়া এবং ইউক্রেন তাদের দাবিতে অনেক দূরে থাকার পর থেকে এই ধরনের বৈঠক যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি নেই।
ট্রাম্প, পরে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত হয়ে কোনও সভার সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেননি তবে পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, “তারা খুব ভাল সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা” দেখা করবে।
তিনি লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর কতটা কাছাকাছি ছিলেন তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, “আমি এইটির সাথে আগে হতাশ হয়েছি।”
‘এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতা’
ফক্স বিজনেসের সম্ভাব্য ট্রাম্প-পুটিনের বৈঠক সম্পর্কে একটি সাক্ষাত্কারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন, “এটি হওয়ার আগে অনেক কিছু ঘটতে হবে।”
রুবিও বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার ইউরোপীয় মিত্র এবং ইউক্রেনীয়দের সাথে আগামী কয়েকদিন ধরে আলোচনা করবে। তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের নেতাদের সাথে সরাসরি ট্রাম্পের বৈঠক একটি চুক্তি বন্ধ করতে সহায়তা করবে, তবে বলেছিল, “আমাদের সেই পর্যায়ে যথেষ্ট কাছাকাছি যেতে হবে যাতে এর মতো একটি সভা উত্পাদনশীল এবং করা মূল্যবান হতে পারে।”
“আজকের দিনটি খুব ভাল ছিল, তবে আমরা সামনে অনেক কাজ পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। “এখনও কাটিয়ে উঠতে অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।”
ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে পুতিনের সাথে সাক্ষাতের কয়েক ঘন্টা পরে, নিউইয়র্ক টাইমস দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা পুতিনের সাথে একটি সম্ভাব্য বৈঠকের খবর।
ট্রাম্প এর আগে সত্য সামাজিক পোস্টে পোস্ট করেছিলেন যে উইটকফের পুতিনের সাথে “একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা” ছিল যেখানে “দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল।”
জেলেনস্কি সংঘাতের অবসান ঘটাতে পুতিনের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাত করতে রাজি ছিলেন, তবে রাশিয়া বারবার এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।
ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ফেব্রুয়ারী একটি বিতর্কিত বৈঠক সহ এই বছর বেশ কয়েকবার জেলেনস্কির সাথে সাক্ষাত করেছেন। যদিও এই বছর পুতিনের সাথে তিনি এখনও সাক্ষাত করেননি, ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে পাঁচবার তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন।
ট্রাম্প বুধবারের আগে বলেছিলেন যে তিনি ইউরোপে আমেরিকার মিত্রদের আপডেট করেছেন এবং তারা যুদ্ধের অবসানের দিকে কাজ করবে “আগামী দিনে এবং সপ্তাহগুলিতে”।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে “রাশিয়ানরা ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন”। ক্রেমলিন এখনও ট্রাম্পের সাথে কোনও সম্ভাব্য বৈঠকের বিষয়ে মন্তব্য করেননি।
রাশিয়ার জন্য ইউক্রেনের সাথে শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য বা সম্ভাব্যভাবে মারাত্মক অর্থনৈতিক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্য হোয়াইট হাউসের সময়সীমার আগে পুতিনের সাথে উইটকফ সাক্ষাত করেছিলেন যা তার তেল কেনার দেশগুলিকেও আঘাত করতে পারে।
পুতিন এবং উইটকফের মধ্যে বৈঠকটি প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল, ক্রেমলিন জানিয়েছে।
পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ বলেছেন, পুতিন এবং উইটকফের একটি “দরকারী এবং গঠনমূলক কথোপকথন” ছিল যা ইউক্রেনীয় সংকটকে কেন্দ্র করে এবং ওয়াশিংটন এবং মস্কোর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির দিকে নজর রাখার জন্য, “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার সম্ভাব্য বিকাশের সম্ভাবনা”।
বুধবার এর আগে, একই হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা বলেছিলেন যে ট্রাম্প আরোপিত 10 দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে, শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গৌণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। হোয়াইট হাউস এখনও নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করেনি।
ওয়াশিংটন হত্যাকাণ্ড বন্ধ না করলে “গুরুতর শুল্ক” এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক জরিমানার হুমকি দিয়েছে।
শুল্ক হুমকি
ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কিনে এমন দেশগুলিতে শুল্ককে চড় মারারও হুমকি দিয়েছেন, যা চীন ও ভারতে নাটকীয়ভাবে আমদানি কর বাড়িয়ে তুলতে পারে। তিনি মঙ্গলবার বলেছিলেন যে তিনি কোনও বিশেষ শুল্কের হারের জন্য প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন না এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত পুতিনের সাথে বৈঠকের ফলাফলের উপর নির্ভর করতে পারে।
ট্রাম্প ইউক্রেনের বেসামরিক অঞ্চলে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট নিয়ে পুতিনের প্রতি ক্রমবর্ধমান হতাশা প্রকাশ করেছেন, যুদ্ধের জন্য মনোবল ও জনসাধারণের ক্ষুধা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে। এমনকি তীব্র আক্রমণগুলি ঘটেছে এমনকি ট্রাম্প সাম্প্রতিক মাসগুলিতে রাশিয়ান নেতার প্রতি আহ্বান জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
জেলেনস্কি বুধবার সন্ধ্যায় বলেছিলেন যে তিনি এবং ট্রাম্প ফোনে কথা বলেছেন উইটকফ পুতিনের সাথে দেখা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন “ইউরোপীয় নেতারাও কথোপকথনে অংশ নিয়েছিলেন,” এবং “আমরা মস্কোতে যা বলা হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছি।”
“দেখে মনে হচ্ছে রাশিয়া এখন যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে আরও ঝুঁকছে,” জেলেনস্কি বলেছেন, যোগ করে মস্কোর উপর চাপ “কাজ করছে”, ব্যাখ্যা না করেই।
জেলেনস্কি কোনও সম্ভাব্য চুক্তির “বিশদ” এর কথা বলতে গেলে রাশিয়া “আমাদের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণা করে না” তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিভ প্রস্তাবিত যে ইউক্রেন এবং এর সহযোগীরা শীঘ্রই “আমাদের অবস্থান, আমাদের সাধারণ অবস্থান এবং আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের জন্য কথা বলুন।”
মঙ্গলবার থেকে বুধবার পর্যন্ত রাতারাতি রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের দক্ষিণ জাপোরিজিয়া অঞ্চলে একটি বিনোদনমূলক কেন্দ্রে আঘাত হানে, আঞ্চলিক গভর্নর ইভান ফেডোরভ বুধবার জানিয়েছেন, আঞ্চলিক গভর্নর।
রাশিয়ান বাহিনী এই অঞ্চলে কমপক্ষে চারটি ধর্মঘট শুরু করেছিল এবং প্রাথমিকভাবে শক্তিশালী গ্লাইড বোমা দিয়ে আক্রমণ করেছিল।
টেলিগ্রামের একটি পোস্টে জেলেনস্কি বলেছেন, “এই ধর্মঘটে শূন্য সামরিক ধারণা রয়েছে। কেবল ভয় দেখানোর জন্য নিষ্ঠুরতা।”
ইউক্রেন শীতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে রাশিয়া ইউক্রেনীয় পাওয়ার গ্রিড এবং গরম ও রান্নার গ্যাসের সুবিধাগুলিও আঘাত করেছিল। পশ্চিমা বিশ্লেষক এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন যে পুতিন সময়ের জন্য স্টল করছেন এবং গুরুতর আলোচনা এড়িয়ে চলেছেন এবং রাশিয়ান বাহিনী আরও বেশি ইউক্রেনের জমি দখল করার জন্য চাপ দেয়।
একটি রাশিয়ান আক্রমণ যা বসন্তে শুরু হয়েছিল এবং পতনের মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে গত বছরের ধাক্কার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তবে কেবল ধীর এবং ব্যয়বহুল লাভ করছে এবং কোনও বড় শহর নিতে অক্ষম হয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, সামনের লাইনের পরিস্থিতি ইউক্রেনীয় বাহিনীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তবে প্রতিরক্ষা ধসে পড়তে চলেছে না।