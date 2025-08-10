কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড থাকা অন্তর্মুখীদের জন্য মূল বিষয়, বিশেষজ্ঞ বলেছেন – কীভাবে বিকাশ করা যায়

গোল্ডি চ্যান কীভাবে নিজেকে সেখানে রেখে দিতে জানেন।
ব্র্যান্ডিং এজেন্সি ওয়ার্ম রোবটসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সামগ্রীর প্রধান চ্যানও একজন লেখক, ঘন ঘন মূল বক্তা এবং লিঙ্কডইন শীর্ষ ভয়েস।
তবুও, তিনি নিজেকে হৃদয়ে অন্তর্মুখী হিসাবে বর্ণনা করেছেন – যা তার কেরিয়ার বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছিল।
“আমি মনে করি কর্মক্ষেত্রে প্রচুর লোকেরা অন্তর্মুখী অবমূল্যায়নকে অবমূল্যায়ন করে,” তিনি বলে।
চ্যানের মতে, একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করা তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে, চ্যান বিভিন্ন বিপণন এবং সামাজিক মিডিয়া ভূমিকায় “পুরোপুরি পর্দার পিছনে” কাজ করেছিলেন, তিনি বলেছেন।
2017 সালে, তিনি লিংকডইনে পপ সংস্কৃতি ব্র্যান্ডিং এবং বিপণন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভিডিও পোস্ট করতে শুরু করেছিলেন, যা সেই সময়ে তার ভিডিও বৈশিষ্ট্যটি বিটা-পরীক্ষায় ছিল।
একটি বিষয়বস্তু নির্মাতা হয়ে উঠলে প্রাথমিকভাবে তার পরিকল্পনা ছিল না: “আমি সত্যিই ভেবেছিলাম, আমি আমার পরবর্তী পূর্ণ-সময়ের চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমি কেবল এটি করতে যাচ্ছি,” চ্যান স্মরণ করে।
ভূমিকাগুলির মধ্যে থাকাকালীন, তিনি টানা 800 টিরও বেশি দৈনিক ভিডিও পোস্ট করেছেন – এমন একটি গতি যা তিনি “যদি আপনি আর কখনও ঘুমাতে না চান” – এবং দ্রুত একটি বিশাল শ্রোতাদের আকর্ষণ করে।
আজ, লিংকডইনে তার 100,000 এরও বেশি অনুগামী রয়েছে এবং সেই প্ল্যাটফর্মটি তার নতুন ভূমিকা অবতরণ করতে, একটি বইয়ের চুক্তি অর্জন করতে এবং ফোর্বসের অবদানকারী হিসাবে তার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ভাগ করে নিতে সহায়তা করেছে।
“আমি প্রচুর ধারাবাহিকতা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডটি বাড়িয়েছি,” সে বলে।
চ্যান কীভাবে অন্তর্মুখীরা তার আসন্ন বইতে তাদের কেরিয়ারকে সমতল করতে পারে সে সম্পর্কে লিখেছেন “অন্তর্মুখীদের জন্য ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং,” যা অক্টোবরে আত্মপ্রকাশ।
কীভাবে অন্তর্মুখীরা ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংকে মাস্টার করতে পারে
আপনি এটি জানেন বা না জানেন, “প্রত্যেকের একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড রয়েছে,” চ্যান বলে।
যদি কোনও ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডের ধারণাটি ভয়ঙ্কর মনে হয় তবে কেবল এটিকে “আপনার ক্যারিয়ারের এমন কিছু যা লোকেরা আপনাকে চিনে” বলে মনে করে, “এটি আপনার পঞ্চম কিনা জনসাধারণের বক্তৃতা, রঙিন ব্লেজার বা আপনার হাস্যকর লিঙ্কডইন পোস্টগুলির জন্য সখ্যতা।
একটি শক্তিশালী ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড বিকাশ করা অন্তর্মুখীদের তাদের প্রতিভাগুলি সামনে আনতে এবং তাদের কেরিয়ার বাড়াতে সহায়তা করতে পারে, তিনি বলেছেন: “এটি আপনাকে অন্যান্য লোকেরা আপনার সম্পর্কে যে গল্পটি বলছে তা রূপ দেওয়ার অনুমতি দেয়” “
এখনও ভয়ঙ্কর শব্দ? চ্যান অনেক শুনে।
“আমার কাছে এমন অনেক অন্তর্মুখী ছিল যারা আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, ‘আমি আমার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডটি বাড়ানোর জন্য খুব আতঙ্কিত কারণ আমি নিজেকে সেখানে রাখতে চাই না,” “তিনি বলে।
চ্যান নিজেই একইভাবে অনুভব করতেন। তার সামাজিক উদ্বেগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, তিনি নিজেকে এক মাসের জন্য প্রতিদিন তার স্থানীয় কফি শপে একজন নতুন ব্যক্তির সাথে কথা বলার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, কেবলমাত্র একটি ছোট, ধারাবাহিক ক্রিয়া আপনাকে আপনার আরাম অঞ্চলটি ভেঙে ফেলতে সহায়তা করতে পারে।
আপনি যদি পেশাদার সংযোগগুলিতে পৌঁছানোর বিষয়ে নার্ভাস হন তবে এক মাসে একটি নেটওয়ার্কিং ইমেল প্রেরণের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, চ্যান বলেছেন। অনলাইন উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন? সপ্তাহে একটি আপডেট পোস্ট করুন।
“আপনি যত বেশি নিয়মিত এটি করেন, ততই চালিয়ে যাওয়া আরও সহজ,” তিনি বলে।
মনে রাখবেন যে আপনার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডটি কেবল অনলাইনে বিদ্যমান নেই। চ্যানের মতে, শখের গোষ্ঠী বা নেটওয়ার্কিং মিটআপগুলির মতো সামাজিক ইভেন্টগুলিতে অংশ নেওয়া আপনার ব্র্যান্ড তৈরিতেও অবদান রাখতে পারে।
আপনার অনন্য আগ্রহগুলি আপনাকে আলাদা করতে সহায়তা করে, তিনি বলেন, এবং আপনি যে সুযোগগুলি উত্থাপিত হয় তাতে অবাক হতে পারেন।
চ্যান বলেছেন, “একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড কখনও বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয় না।” “এমন গোষ্ঠীগুলির সাথে জড়িত হওয়া যা আপনার আগ্রহী, এমনকি যদি তারা আপনার ক্যারিয়ারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না হয় তবে আসলে আপনার ক্যারিয়ারে সহায়তা করতে পারে” “
তিনি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডগুলিকে “মুখপাত্রের কেন্দ্রস্থলে হাব” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“এই সমস্ত বিভিন্ন স্পোক হ’ল আপনার করা বিভিন্ন জিনিস এবং সেগুলি সমস্ত কেন্দ্রীয় কেন্দ্রের সাথে ফিরে সংযুক্ত – সুতরাং আপনি যা কিছু ছোট ছোট কাজ করেন তা সর্বদা আপনার সামগ্রিক ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডকে সহায়তা করতে চলেছে,” তিনি বলে।
