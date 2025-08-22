কর্মের সময়; আমাদের তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি দরকার

۰۱: ۲۹ – সেপ্টেম্বর 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – জাতিসংঘের সেক্রেটারি -জেনারাল বিশ্বাস করেন যে “এই মুহুর্তে যখন মনে হয় গাজার জীবন্ত নরকের বর্ণনা দেওয়ার মতো কোনও কথা বাকি নেই, তখন একটি নতুন শব্দ যুক্ত করা হয়েছে: দুর্ভিক্ষ।”
“জাতিসংঘের সেক্রেটারি -জেনারাল বলেছেন যে এটি ধাঁধা নয়; এটি একটি মানব -তৈরি বিপর্যয়, একটি নৈতিক অভিযোগ এবং মানবতার নিজেই ব্যর্থতা। দুর্ভিক্ষ কেবল খাদ্য সম্পর্কে নয়; বরং এটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সিস্টেমগুলির ইচ্ছাকৃত পতন।
জাতিসংঘের সেক্রেটারি -জেনারেল বলেছিলেন যে জাতিসংঘের সচিব -জেনারেল বলেছেন যে লোকেরা ক্ষুধার্ত, শিশু এবং যারা দায়িত্ব পালন করে তারা জোর দিয়েছিল যে ইস্রায়েলকে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে পেশা শক্তি হিসাবে, জনগণের জন্য খাদ্য ও চিকিত্সা সরঞ্জাম সরবরাহের কাজ সহ সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
জাতিসংঘের সেক্রেটারি -জেনারেল জোর দিয়েছিলেন যে “আমরা এই পরিস্থিতিটিকে শাস্তি ছাড়াই চালিয়ে যেতে দিতে পারি না।” কোনও অজুহাত নেই এবং এখন কালকের ক্রিয়াকলাপের সময় নেই। “আমাদের তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, সমস্ত জিম্মিদের তাত্ক্ষণিক মুক্তি এবং মানবিক সহায়তায় সম্পূর্ণ এবং সীমাহীন অ্যাক্সেস দরকার।”
জাতিসংঘের মুখপাত্র আরও বলেছিলেন: “জাতিসংঘের মানবিক সমন্বয় অফিসে (ওসিএ) আমাদের সহকর্মীরা আবারও উল্লেখ করেছেন যে বেসামরিক নাগরিকরা যুদ্ধ থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং গাজা উপত্যকায় আক্রমণগুলির তীব্রতার সাথে, জরুরি বিভাগগুলিতে আহত সংখ্যা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।”
“আমরা এবং মানবিক অংশীদাররা বেসামরিক জনগোষ্ঠীর জন্য গাজায় ক্রমবর্ধমান হামলার বিপর্যয়কর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে অব্যাহত রেখেছি,” গ্রস আরও বলেছিলেন। গত রাতে এবং আজকের প্রথম দিকে, জাবালিয়া আল -বালাদ ও এনজালায় অসংখ্য হামলার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। গাজা উপত্যকায় জনসংখ্যার পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান অনুসারে, আক্রমণগুলি অঞ্চলগুলি ছেড়ে শেখ রেজওয়ান পাড়া এবং গাজার পশ্চিমাঞ্চলে চলে গেছে।
জাতিসংঘের ডেপুটি মুখপাত্র বলেছেন, “আমরা আবারও আন্তর্জাতিক আইনে জড়িত সমস্ত পক্ষের কাছে ত্রাণকর্মী এবং যারা চলে যেতে বা সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম তাদের সহ সমস্ত পক্ষের কাছে আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।” যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, যারা পালিয়ে যাচ্ছেন তাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিয়ে এটি করতে সক্ষম হতে হবে এবং তারা যদি ফিরে আসতে চান তবে তাদের অবশ্যই পরিস্থিতি সাপেক্ষে ফিরে আসতে হবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: মানবিক বিষয়ক কার্যালয়ও মানুষের সহায়তা এবং মৌলিক পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য জরুরি প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছে, যারা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে বা এই অঞ্চলে চলে গেছে। ত্রাণ কার্গোগুলি অবশ্যই সমস্ত বিদ্যমান ক্রসিং এবং রুট থেকে গাজা প্রবেশ করতে হবে। আমাদের এবং আমাদের মানবিক অংশীদারদের খুব সমালোচনামূলক পরিস্থিতিতে লোকদের জন্য একটি বৃহত -স্কেল সহায়তায় সুরক্ষিত, স্থিতিশীল এবং টেকসই অ্যাক্সেসের প্রয়োজন।
“অন্যদিকে, আমাদের স্বাস্থ্য সহকর্মীরা সতর্ক করেছেন যে গাজার প্রায় অর্ধেক হাসপাতাল এবং হাসপাতাল গাজায় অবস্থিত, গাজা স্ট্রিপের পুরো বিছানাগুলির প্রায় 5 শতাংশ রয়েছে,” এই সংস্থার উপ -মুখপাত্র বলেছেন। এই অঞ্চলে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সম্প্রসারণ গাজার সংহত থেরাপিউটিক সিস্টেমকে আরও পঙ্গু করতে পারে।
দক্ষিণ গাজায়, অনেক মেডিকেল সেন্টার তাদের অনুমোদিত ক্ষমতা বেশ কয়েকবার কাজ করছে। স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি জোর দেয় যে বর্ধিত মৃত্যু রোধে অবিলম্বে স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করা উচিত।
ইউনাইটেড নেশনস দ্বারা সমর্থিত এবং ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি), আজ সকালে (শুক্রবার) বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণের জন্য দায়ী, গাজা স্ট্রিপের সর্বশেষ বৃহত্তম বাসিন্দা গাজা শহরটি প্রায়, 000,০০০ জনসংখ্যা রয়েছে।
আইপিসি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে দুর্ভিক্ষ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দির আল -বাহলাহ এবং খান ইউনিসে প্রসারিত হবে।
জাতিসংঘের এজেন্সি এবং এজেন্সিগুলি শুক্রবার স্থানীয় সময় সতর্ক করেছিল যে দুর্ভিক্ষ গাজায় মানুষের জীবন নিয়েছিল এবং তাত্ক্ষণিক মানবিক অ্যাক্সেস এবং যুদ্ধবিরতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল, জোর দিয়ে বলেছিল যে শিশুরা ক্ষুধার ঝুঁকিতে রয়েছে।
ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লুএফপি), ইউনিসেফ এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লুএইচও) এর যৌথ বিবৃতি গাজা প্রদেশের দুর্ভিক্ষের পরে মুক্তি পেয়েছিল ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) দ্বারা মুক্তি পেয়েছিল, যা ইস্রায়েলের কাছাকাছি রয়েছে, যেখানে অক্টোবরের কাছাকাছি রয়েছে।
সূত্র: ইরনা