কলঙ্কজনক টিভি উপস্থাপক জোসে গুটজো হার্ট অ্যাটাক থেকে মারা গেলেন

গুটসো একজন কলঙ্কজনক ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক, প্রতিবেদক, সম্পাদক, কলামিস্ট এবং টিভি উপস্থাপক। জন্ম 10 জুলাই, 1943 সান পাওলোতে।
১৯ 1970০-১৯৯০ সালে গুটসো ছিলেন সম্পাদক -ইন -চিফ অফ ভেজা, সর্বাধিক জনপ্রিয় সাপ্তাহিক, দেশের অন্যতম প্রভাবশালী ম্যাগাজিন (বিশেষজ্ঞদের মতে)।
সাংবাদিকের কেরিয়ারের সাথে কেলেঙ্কারী ছিল। প্রকাশক এবং ম্যাগাজিনের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায় প্রকাশনার পরে দেশের ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করে গুটজো কলাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল। তিনি নিজেই সামাজিক নেটওয়ার্কে এ সম্পর্কে বলেছিলেন।
তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একটি নোট আইএমডিবি পোর্টালে উপস্থিত হয়েছিল। কারণটিকে হার্ট অ্যাটাক বলা হয়।
নেক্রোলজস ব্রাজিলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক হিসাবে গুটজসোকে নোট করেছেন।