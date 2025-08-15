You are Here
কলস্টন লাভল্যান্ডের গাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে
শিকাগো বিয়ার্সের 2024 মরসুম পরিকল্পনা অনুযায়ী যায় নি।

তারা বছরের মধ্যে হাইপ এবং উত্তেজনা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, কারণ তাদের কালেব উইলিয়ামস এবং প্রচুর নতুন খেলোয়াড়ের একটি নতুন কোয়ার্টারব্যাক ছিল, তবে এটি অনেক জয়ের মধ্যে রূপায়িত হয়নি।

উইন কলামে তাদের পক্ষে জিনিসগুলি ভালভাবে শুরু হয়েছিল, তবে একবার তারা তাদের সময়সূচীতে সেরা কিছু দল খেলতে শুরু করলে, সেই উত্তেজনা দ্রুত ম্লান হয়ে যায় এবং বিয়ার্স 5-12 রেকর্ড দিয়ে মরসুমটি শেষ করে।

যদিও তারা এখনও এনএফসি উত্তরে রয়েছেন এবং 2025 সালে যদি তারা উন্নতি করতে চান তবে তাদের অনেক কাজ করার দরকার রয়েছে, তবে এটি বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে বিয়ার্সের এই সংস্করণটি আগের বছরগুলির চেয়ে ভাল হবে।

তাদের নতুন সংযোজনগুলির মধ্যে একটি যা এই অপরাধের জন্য বিশাল সহায়তা হতে পারে তা হ’ল টাইট এন্ড কলস্টন লাভল্যান্ড, যিনি এই বছরের খসড়াটিতে 10 নম্বরের সামগ্রিক বাছাইয়ের সাথে নেওয়া হয়েছিল।

মিশিগান থেকে বেরিয়ে আসা লাভল্যান্ড একটি অত্যন্ত দৃ tight ় প্রান্ত ছিল এবং তারা উইলিয়ামসকে আরও একজন পাস-ক্যাচার পেয়েছিল তা ইঙ্গিত দেয় যে তারা এই অপরাধকে আরও ভাল করার জন্য যা কিছু সম্ভব করছে।

তিনি একটি দুর্দান্ত প্রতিভা যা আশাবাদী এনএফএল স্তরে জ্বলজ্বল করবে, এবং রুকি কারাওকে থেকে সাম্প্রতিক একটি ভিডিও দ্বারা প্রমাণিত হিসাবে, তিনি ইতিমধ্যে তাঁর সতীর্থদের সামনে নিজের উপর অনেক আস্থা রেখেছেন।

লাভল্যান্ড তার সতীর্থদের সামনে নিজের হৃদয় গাইতে ভয় পাননি, যদিও তার গাওয়ার দক্ষতা তার সেরা সম্পদ নাও হতে পারে।

এই ভিডিওটি প্রমাণ করে যে বিয়ারগুলি কিছু রসায়ন বিকাশ করতে শুরু করেছে এবং একটি শক্তিশালী লকার রুমের উপস্থিতি রয়েছে, যা তাদের অন-ফিল্ড পারফরম্যান্স উন্নত করতে তাদের প্রয়োজনীয় উত্সাহ হতে পারে।

