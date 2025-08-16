Atty জেনারেল পাম বন্ডির ওয়াশিংটনে “জরুরি পুলিশ কমিশনার” নিয়োগের সিদ্ধান্ত হোয়াইট হাউসের জন্য ক্রমবর্ধমান অস্বস্তিকর বিষয় পরিবর্তনের সর্বশেষতম প্রচেষ্টা। গত মাসে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকান জনগণকে বলেছিলেন যে জেফ্রি এপস্টেইন সম্পর্কিত ফাইলগুলি সম্পর্কে তাকে কখনও ব্রিফ করা হয়নি, যিনি 2019 সালে যৌন পাচারের নাবালিকাদের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। আমরা এখন জানি যে বন্ডি মে মাসে রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন যে তাঁর নামগুলি সেই ফাইলগুলিতে একাধিকবার উপস্থিত হয়েছিল, যা ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এপস্টেইনের অপারেশনটি সনাক্ত করেছিল।
সুতরাং – হয় আপনি বিশ্বাস করেন একটি শহর অভিজ্ঞতা অপরাধে 30 বছরের কম হঠাৎ কোনও জরুরি পুলিশ কমিশনার প্রয়োজন হয় বা আপনি জো রোগানের মূল্যায়নের সাথে একমত হন: এই প্রশাসন সেই ফাইলগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে গ্যাসলাইট করছে।
এখন এমন পন্ডিত থাকবে যারা এই কথাটি বলার চেষ্টা করবেন যে এপস্টাইন বিতর্ক সম্পর্কে যত্ন নেওয়ার জন্য রিপাবলিকানরা রান্নাঘরের টেবিল ইস্যুতে খুব বেশি মনোনিবেশ করেছেন।
যদি কেবল তা সত্য হত।
গ্রাহক মূল্য সূচক অনুযায়ী, এক মাস আগের তুলনায় আজ পণ্যগুলি বেশি খরচ করে। এবং দামগুলি এক বছর আগের তুলনায় বেশি। মুদি দামের মতো রান্নাঘরের টেবিলের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য কংগ্রেস অধিবেশনে থাকলে এটি দুর্দান্ত হবে। যাইহোক, স্পিকার মাইক জনসন (আর-লা।) এপস্টাইন ফাইলগুলি প্রকাশের বিষয়ে ভোট এড়াতে তাড়াতাড়ি হাউস সেশনটি শেষ করেছিলেন-এমন একটি ভোট যা ট্রাম্পকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। এগুলি হ’ল মাগা আন্দোলনের কিছু দৈর্ঘ্য এপস্টেইনের ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে সত্য জানতে জনসাধারণকে রোধ করতে যেতে ইচ্ছুক। ওয়াশিংটনের রাস্তায় বর্তমানে যা ঘটছে তার পটভূমি। এটি অপরাধের উত্থানের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, তবে স্বচ্ছতার ভয়ে।
বন্ডির “জরুরী পুলিশ কমিশনার” সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার, বিচক্ষণ চোখের সাথে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ ট্রাম্পের ঘাঁটি থেকে সমর্থন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসন উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপরাধ ও গৃহহীনতার বিষয়গুলিকে বিভ্রান্ত করছে। যদিও এটি সত্য যে জেলা অপরাধের বিরুদ্ধে বিশাল অগ্রগতি করেছে এবং অসহায় বাসিন্দাদের সংখ্যা এক দশকের আগের তুলনায় অনেক কম যদিও দেশব্যাপী গৃহহীন জনসংখ্যা আরও বেড়েছেওয়াশিংটনের আশেপাশে সুস্পষ্ট শিবিরগুলির উত্থান হ’ল ভার্জিনিয়া প্রায় শহরের এনবিএ এবং এনএইচএল দলকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হওয়ার অন্যতম কারণ। তবে মেয়র মুরিয়েল বাউসারের নেতৃত্বের কারণে দেশের রাজধানী সেই ক্রীড়া ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
নগরীর পুলিশ বাহিনী গ্রহণের পরিবর্তে, সম্ভবত বন্ডির বাউসারের এমন কিছু পরামর্শের জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত যা দেশব্যাপী অন্যান্য শহরগুলিতে প্রতিলিপি করা যেতে পারে। মেয়রের অফিসকে জিজ্ঞাসা করুন যে গৃহহীনতা এবং অপরাধের বিষয়ে তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে কোন সংস্থানগুলির প্রয়োজন হতে পারে। তবে আবারও, এটি সত্যই নয় যে লোকেরা কী উপকার করে, তাই না? এটি সত্যিই একজন ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থে কী।
এখন এমন পন্ডিত থাকবে যারা আপনাকে বলার চেষ্টা করবে যে রিপাবলিকানরা এপস্টাইন ফাইলগুলিতে কে আছেন তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার জন্য এই দেশটিকে “দুর্দান্ত” করার দিকে খুব বেশি মনোনিবেশ করেছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, গণতন্ত্রকে পদদলিত করে কখন আমাদের দুর্দান্ত করে তুলেছে? ইরানে, আমরা ১৯৫০ এর দশকে মোহাম্মদ মোসাদ্দেঘকে উৎখাত করতে অবদান রেখেছিলাম এবং আমরা জাতির সাথে মতবিরোধ অব্যাহত রেখেছি। ১৯ 1970০ এর দশকের গোড়ার দিকে চিলিতে আমরা সালভাদোর অ্যালেন্ডের বিপক্ষে চলে এসেছি এবং আমাদের সম্পর্ককে আবার স্বাভাবিক করতে 20 বছর সময় লেগেছিল।
এখানে বাড়িতে, ২০১০ সালে, মিশিগান রাজ্যটি আর্থিক জরুরী পরিস্থিতিতে আড়ালে মূলত কালো শহর বেন্টন হারবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। রাজ্য কর্মকর্তারা শহরটিকে পঙ্গু পেনশন ঘাটতি এবং অন্যান্য আর্থিক ঘাটতি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করায় সিটি কাউন্সিলকে পরিচালনা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। অস্থায়ী পুনরুদ্ধার ছিল, তবে বেন্টন হারবার এখনও অর্থনৈতিক জীবন সমর্থন নিয়ে রয়েছেন। কারণ বিষয়টি স্থানীয় সরকারের নীতি ছিল না। এটি সাদা ফ্লাইটের কারণে প্রতিবেশী শহরতলিতে এত বেশি করের আয় হারানোর স্থায়ী প্রভাব ছিল। বেন্টন হারবারের দুর্দশাগুলির ব্যাখ্যা অতীতে রয়েছে, বর্তমান নয়।
ওয়াশিংটনেও একই কথা। ম্যাকলিন এবং গ্রেট জলপ্রপাতের তুলনামূলকভাবে তরুণ শহরতলিতে, ভ্যা।, দেশের দু’জন ধনী। যখন আপনার কাছে একই আর্থিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তবে এটি পরিচালনা করার জন্য কম করের উপার্জন কম থাকে, তখন ঘাটতি হবে। এবং এই ফাঁকগুলি নিজেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করে – রুনডাউন হোমস, খালি স্টোরফ্রন্টস, স্কুল সংস্থার অভাব।
এগুলি হ’ল প্রতিটি বড় শহরকে প্রভাবিত করে বৈধ প্ল্যাগগুলি। ওয়াশিংটনে বন্ডি যা করছেন তা কী অসুস্থ তা নিরাময় নয়। এবং যখন আপনি বিবেচনা করেন যে তিনি কেন করছেন তা কেন করছেন, তখন আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে লোকেরা কেন রাজনীতিতে এত অসুস্থ।
ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা একটি বিস্তৃত অপরাধ-হ্রাস উদ্যোগের অংশ হিসাবে ফেডারেল হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করে, জাতীয় গার্ড বাহিনী নগরীতে সহিংস অপরাধ হ্রাস করার জন্য রাষ্ট্রপতির পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য আইন প্রয়োগকারী দলগুলির পাশাপাশি কাজ করে(1)।
প্রশাসন হোম রুল আইনের ধারা 740 এর অধীনে আইনী কর্তৃত্বের উদ্ধৃতি দিয়েছিল, যা রাষ্ট্রপতিকে একটি ঘোষিত জরুরি অবস্থায় ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা প্রদান করে, প্রথমবারের মতো কোনও রাষ্ট্রপতি এই অভূতপূর্ব কর্তৃপক্ষের আহ্বান জানিয়েছেন(2)।
ফেডারেল কর্মকর্তারা অভিবাসন আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশকে রক্ষা করেছিলেন, সংশোধিত আদেশের সাথে বিশেষত ডিসি মেয়র মুরিয়েল বাউসারকে “স্থানীয় ডিসি আইন ও পুলিশ নীতি নির্বিশেষে” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে উপস্থিত এলিয়েনদের “সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদান করে”(1)।
প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি নগরীর অভয়ারণ্য নগর নীতিমালা বাতিল করার এবং সমস্ত মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের নেতৃত্বকে নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য ফেডারেল অনুমোদনের জন্য ফেডারেল অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কার্যকর ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের জন্য এটি প্রয়োজনীয় হিসাবে তৈরি করে তা নিশ্চিত করে(2)।
আইনী চ্যালেঞ্জের পরে, বিচার বিভাগ ডিসি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পরে মূল নির্দেশকে ফিরিয়ে দিয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিল, শেষ পর্যন্ত অভিবাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য ফেডারেল তদারকি বজায় রেখে স্থানীয় পুলিশ প্রধানকে দায়িত্বে রেখে যায়(1)।