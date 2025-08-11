কলা বা তারিখ; আপনার হৃদয়, হজম এবং রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনটি ভাল?

۱۳: ۰۷ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; জাভাদ ফারাহানী পুষ্টিকর এবং মিষ্টি স্ন্যাকস সম্পর্কে কথা বলার সময়, তারিখ এবং কলা দুটি জনপ্রিয় পছন্দ। যেহেতু উভয়ই স্বাস্থ্যকর ডায়েটের অংশ, তাই সঠিক পছন্দটি আপনার পছন্দ এবং লক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করে।
দ্রুত শক্তি, আরও ফাইবার বা এমনকি রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণের সন্ধান করা হোক না কেন, নিম্নলিখিতগুলি আপনাকে সঠিক পছন্দ করতে সহায়তা করবে।
খুব ভাল স্বাস্থ্য অনুসারে, কলা রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখা ভাল, অন্যদিকে খেজুরের কিছুটা বেশি ফাইবার থাকে এবং উভয়ই পটাসিয়ামে বেশি থাকে।
একটি মাঝারি কলাটিতে 2 গ্রাম চিনি থাকে, যখন নিয়মিত তারিখগুলি (প্রায় 1 থেকে 2 তারিখ) থাকে 1 থেকে 2 গ্রাম চিনি থাকে।
বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে তারিখগুলিতে কলাগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি চিনি রয়েছে তবে এটি কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারিখগুলির একটি কম গ্লাইসেমিক সূচক রয়েছে যার অর্থ এটি ধীরে ধীরে রক্ত প্রবাহে চিনি ছেড়ে দেয়। খেজুরের উচ্চ চিনির সামগ্রী সত্ত্বেও, এটি দ্রুত রক্তে শর্করার ক্যান্ডি বাড়ায় না, এটি মিষ্টিগুলির জন্য দুর্দান্ত প্রতিস্থাপন করে তোলে।
কলাও রক্তে শর্করার উপর হালকা প্রভাব ফেলে, বিশেষত যখন এটি সামান্য অকাল হয়। সবুজ কলাগুলিতে স্টার্চি স্টার্চ থাকে, একটি প্রিবায়োটিক ফাইবার যা স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের ব্যাকটিরিয়া খাওয়ায় এবং চিনির শোষণকে ধীর করে দেয়।
অতএব, যদিও উভয় ফলের মধ্যে চিনি রয়েছে তবে এগুলিতে ফাইবার এবং পুষ্টিও রয়েছে যা রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।
ফাইবার
ফাইবারের ক্ষেত্রে, একটি তারিখগুলিতে 2 গ্রাম ফাইবার থাকে, যখন একটি মাঝারি কলাটিতে 2 গ্রাম থাকে। অতএব, হজম, হার্টের স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়িত রক্তে শর্করার স্থিতিশীলতা সমর্থন করার জন্য তারিখগুলি একটি দুর্দান্ত পছন্দ।
সময় এবং পরিমাণ
পুষ্টিবিদরা সঠিক মানগুলি মেনে চলার সময় খেজুর এবং কলা খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়গুলি সুপারিশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, অনুশীলনের আগে, প্রচুর ফাইবার গ্রহণ করা সর্বদা আদর্শ নয়। অনুশীলনের আগে এগুলি খাওয়ার ফলে পেট বিচলিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, কলা সেরা পছন্দ হতে পারে কারণ এটিতে কম ফাইবার রয়েছে এবং এটি পেটের জন্য হজম করা সহজ।
সাধারণভাবে, আপনি যদি আরও দৈনিক ফাইবার খুঁজছেন তবে তারিখগুলি দুর্দান্ত পছন্দ। তবে, আপনার যদি সহজ -দ্বিগুণ নাস্তা প্রয়োজন হয় তবে কলা আরও ভাল পছন্দ।
পটাসিয়ামের ভাল উত্স
উভয় পটাসিয়াম সামগ্রীর ক্ষেত্রে, একটি গড় কলাটিতে 2 মিলিগ্রাম পটাসিয়াম থাকে, যখন একটি তারিখ (1 থেকে 2 তারিখ) প্রায় 1 মিলিগ্রাম পটাসিয়াম থাকে।
হার্টের স্বাস্থ্য, পেশী ফাংশন এবং রক্তচাপের জন্য পটাসিয়াম অপরিহার্য এবং কলা এবং তারিখ উভয়ই এর ভাল পরিমাণ সরবরাহ করে।
অন্যান্য স্বাস্থ্য সুবিধা
কলা এবং তারিখ উভয়েরই অনেক স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে, সহ:
কলাগুলিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ভিটামিন সি, বি ভিটামিন এবং আয়রন রয়েছে। তারা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে জড়িত (সবুজ কলাগুলিতে প্রতিরোধী স্টার্চকে ধন্যবাদ), যা ক্ষত থেকে মুক্তি, রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং প্রদাহ হ্রাস করতে সহায়তা করে।
– তারিখগুলি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম এবং বি ভিটামিনগুলির মতো খনিজগুলিতে সমৃদ্ধ। কিছু গবেষণায় দেখা যায় যে তারা হজম, হার্টের স্বাস্থ্য এবং এমনকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমর্থন করে। লিভারে তাদের সম্ভাব্য প্রভাবগুলি নিয়ে গবেষণাও রয়েছে।
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
খেজুর খাওয়ার সময় বা কলা সাধারণত নিরাপদ থাকলেও কিছু সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে:
আপনি অ্যালার্জি না থাকলে কলা কম ঝুঁকি থাকে (যা বিরল) এবং হজম করা সহজ।
– তারিখগুলি সংযম হিসাবে স্বাস্থ্যকর, তবে তাদের উচ্চ চিনি এবং ক্যালোরি রয়েছে। এক খাবারে প্রচুর খেজুর খাওয়া সহজ হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেন যে আপনি আপনার লক্ষ্য, ওজন, শরীরের অবস্থা এবং পছন্দসই রুটিন অনুসারে উভয়ই ভারসাম্যযুক্ত ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন।
সূত্র: আল -আরবিয়া