কলিন ফারেল জুরিখ ফিল্ম ফেস্টিভালের গোল্ডেন আইকন অ্যাওয়ার্ড পাবেন

অস্কার-মনোনীত আইরিশ অভিনেতা কলিন ফারেল তার আসন্ন সংস্করণে জুরিখ ফিল্ম ফেস্টিভালের গোল্ডেন আইকন অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হবেন, ২৫ শে সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলমান।
পুরষ্কারটি এডওয়ার্ড বার্গারের মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলারে অভিনেতার অভিনয়কে স্বীকৃতি দেয় একটি ছোট খেলোয়াড়ের বল্লাদ পাশাপাশি তার সামগ্রিক ক্যারিয়ার।
ফারেলকে আসন্ন ছবিটির জন্য একটি গালা প্রিমিয়ারের আগে ২ September সেপ্টেম্বর পুরষ্কারটি উপস্থাপন করা হবে, এতে সুইস ডিরেক্টর এবং অস্কার বিজয়ী বার্গারও উপস্থিত থাকবেন। পরের দিন ফারেল তার কেরিয়ারে একটি মাস্টারক্লাস দেবে।
আইরিশ জন্মগ্রহণকারী অভিনেতা যেমন চলচ্চিত্রের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান মিয়ামি ভাইস, সংখ্যালঘু প্রতিবেদন, ব্রুজে, ব্যাটম্যান, গলদা চিংড়ি, একটি পবিত্র হরিণ হত্যাএবং ইনিশেরিনের বাঁশী।
তিনি কেট উইনসলেট, জেসিকা চ্যাসটাইন, হিউ জ্যাকম্যান, কেট ব্লাঞ্চেট এবং হিউ গ্রান্টকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন এমন একটি দীর্ঘকালীন গোল্ডেন আইকন পুরষ্কার প্রাপ্তদের দীর্ঘ লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসরণ করেছেন।
একটি ছোট খেলোয়াড়ের বল্লাদ বার্গার থেকে টানা তৃতীয় চলচ্চিত্র চিহ্নিত করে জুরিখে প্রদর্শিত হবে পশ্চিম ফ্রন্টে সমস্ত শান্ত এবং কনক্লেভ। বার্গার উত্সবের 2024 সংস্করণে… পুরষ্কারকে সম্মানজনক একটি শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন।
তাঁর নতুন ছবিটি লরেন্স ওসবার্নের ২০১৪ সালের উপন্যাস থেকে অভিযোজিত এবং ম্যাকাউতে সেট করা হয়েছে। এটি এমন একটি উচ্চ-স্তরের জুয়াড়িটির গল্প বলে যার অতীত এবং debts ণগুলি তার সাথে ধরা শুরু করে, তবে ম্যাকাউতে কম শুয়ে থাকা অবস্থায় তিনি এমন এক আত্মীয় আত্মার মুখোমুখি হন যিনি কেবল তাঁর পরিত্রাণের চাবিটি ধরে রাখতে পারেন।
উত্সবের পরিচালক খ্রিস্টান জঙ্গেন বলেছেন, “কলিন ফারেল আউটুর সিনেমার অন্যতম উত্সাহী এবং ক্যারিশম্যাটিক চরিত্র অভিনেতা।”
“তিনি একজন রোমান্টিক নেতৃত্বের মতোই ভিলেনের মতোই দৃ inc ়প্রত্যয়ী, বা এর মধ্যে যে জটিল ভূমিকাগুলি এডওয়ার্ড বার্গারের অপ্রতিরোধ্য ট্র্যাজিকোমেডি -র মতো কোথাও পড়ে একটি ছোট খেলোয়াড়ের বল্লাদআর, যেখানে কলিন আমাদেরকে একজন রোগুদের জুয়াড়ি হিসাবে মোহিত করে এবং তাঁর চরিত্রের জন্য আমাদের মূল করে তোলে।
“কলিন ফারেল ইতিমধ্যে অনেক দুর্দান্ত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে কাজ করেছেন, তবে এডওয়ার্ড বার্গারের নির্দেশে তিনি সত্যই নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন He
ফারেল সম্মানের সংবাদকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন যে তিনি প্রথমবারের মতো জুরিখ দেখার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন।
“আমি আমন্ত্রণের জন্য জুরিখ ফিল্ম ফেস্টিভালকে ধন্যবাদ জানাতে চাই একটি ছোট খেলোয়াড়ের বল্লাদ উত্সবে, এবং গোল্ডেন আইকন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আমাকে সম্মান করার জন্য, ”তিনি বলেছিলেন।
এটি আমার প্রথমবারের মতো সুন্দর শহর জুরিখ পরিদর্শন করবে এবং আমি এর রাস্তায় হাঁটতে, এর কফি পান করতে এবং এর লোকদের মধ্যে চলে যেতে আগ্রহী। এই জাতীয় একতলা উত্সব দ্বারা আমার চলচ্চিত্র তৈরির বছরগুলি স্বীকৃতি দেওয়া উভয়ই উদার এবং নম্র, যা বিশ্বের সমস্ত কোণ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ফিল্ম। এই বছরের শেষের দিকে পরিদর্শন করা এক চূড়ান্ত আনন্দ হবে এবং আমরা সেখানে শ্রোতাদের কাছে একটি ছোট খেলোয়াড়ের ব্যালাদ নিয়ে এসে শিহরিত হয়েছি, “তিনি আরও বলেছিলেন।
ফারেলকে সম্প্রতি এইচবিও -তে দেখা গেছে পেঙ্গুইনওজওয়াল্ড কোবলেপট হিসাবে তাঁর প্রশংসিত ভূমিকাকে তিরস্কার করছেন।
তিনি সীমিত সিরিজের সেরা অভিনেতার জন্য গোল্ডেন গ্লোব, একটি স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ড এবং একটি সমালোচক চয়েস অ্যাওয়ার্ড সহ একটি গোল্ডেন গ্লোব সহ পারফরম্যান্সের জন্য প্রচুর পুরষ্কার জিতেছিলেন। তিনি বর্তমানে অ্যাপল টিভি+ সিরিজ চিনির 2 মরসুমের শুটিং করছেন, ব্যক্তিগত গোয়েন্দা জন সুগার হিসাবে ফিরে আসছেন।