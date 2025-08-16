কলোরাডো কারাগারের প্রাক্তন কমান্ডার 100 টিরও বেশি মহিলার স্ট্রিপ অনুসন্ধান ভিডিও দেখার অভিযোগে মামলা করেছেন

ডেনভার (এপি) – কলোরাডোর কারাগারের প্রাক্তন কমান্ডার বারবার দেখেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে এমন ১০০ টিরও বেশি বন্দীর মধ্যে তিনজন মহিলা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বারবার দেখেছেন, তিনি এবং কেন এই চিত্রগুলিতে অ্যাক্সেস করছেন সে সম্পর্কে ট্যাব রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কেন তারা কেন ব্যর্থ হয়েছে।
বুধবার দায়ের করা প্রস্তাবিত ফেডারেল ক্লাস অ্যাকশন মোকদ্দমা অভিযোগ করেছে যে লা প্লাটা কাউন্টি এবং এর শেরিফের কার্যালয় জানত যে এডওয়ার্ড আবারের ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এবং যখন তিনি এটি অ্যাক্সেস করছেন তা পর্যবেক্ষণ সহ স্ট্রিপ অনুসন্ধান ফুটেজে অ্যাক্সেসের নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হওয়ার সময় যৌন অযোগ্যতা বা হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে।
রাষ্ট্রীয় তদন্তে দেখা গেছে যে তিনি প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১১7 জন মহিলা বন্দীদের স্ট্রিপ অনুসন্ধান ভিডিও দেখেছেন, প্রায়শই তাদের কারাগারের গ্রহণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে রেকর্ড করার কয়েক সপ্তাহ পরে কয়েক মাস পরে দেখেন। কাউন্টি কারাগারে প্রবেশকারী মহিলা বন্দীদের অনুসন্ধানগুলি মহিলা ডেপুটি দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং তাদের দেহের ক্যামেরাগুলিতে রেকর্ড করা হয় যাতে নিশ্চিত হয় যে নতুন বন্দীরা তাদের দেহে মাদকের মতো নিষিদ্ধতা গোপন করছে না।
ফৌজদারি মামলায় তাঁর আইনজীবী, ব্যারি নিউবার্গার কিং ভ্রমণ করছিলেন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে ইমেল বা তার অফিসে একটি ভয়েস বার্তা ফেরত দেননি, যা এই সপ্তাহে বন্ধ রয়েছে। আবারের জন্য তালিকাভুক্ত একটি সংখ্যায় একটি টেলিফোন বার্তা অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়নি।
অন্তর্বর্তীকালীন ডেপুটি কাউন্টি ম্যানেজার মেগান ডাউনিং বলেছেন, কাউন্টি সক্রিয় মামলা মোকদ্দমার বিষয়ে মন্তব্য করে না।
কারাগারে জড়িত আরেকটি মামলা ছিল গত মাসে ফাইল করা হয়েছে কাউন্টি কমিশনারদের বিরুদ্ধে, শেরিফ এবং অন্যরা একজন বন্দীর বাবা -মা’র বিরুদ্ধে যারা ২০২৩ সালে সেখানে মারা গিয়েছিলেন তারা বলেছিলেন যে কারাগারের নার্স এবং শেরিফের ডেপুটিরা প্রায় ১৫ ঘন্টা ধরে সাহায্যের জন্য তাঁর চিৎকার উপেক্ষা করেছিলেন।
ভিডিও মামলায় কলোরাডো ব্যুরো ব্যুরো ব্যুরো থেকে প্রস্তুত একজন এজেন্ট কর্তৃক প্রস্তুত গ্রেপ্তারের পরোয়ানা হলফনামা অনুসারে, 2024 সালের জুলাই মাসে অ্যাবারকে বেতনভুক্ত ছুটিতে রাখা হয়েছিল যখন তাকে মহিলা বন্দীদের সাথে “অভিযোগযুক্ত যৌন আচরণ” এবং যৌন হয়রানির জন্য তদন্ত করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী তদন্তের ফলে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পদত্যাগ করা অ্যাবারের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তবে তার কম্পিউটার ব্যবহারের পর্যালোচনা করার অনুরোধ জানিয়েছে, নথিতে বলা হয়েছে।
ফেব্রুয়ারী 2019 এবং জুলাই 2024 এর মধ্যে তদন্তকারীরা আবিষ্কার করেছেন যে অ্যাবার 3,000 বার বডি ক্যামেরা ফুটেজ অ্যাক্সেস করতে লগ ইন করেছিলেন, বেশিরভাগই গ্রেপ্তারের হলফনামায় কোনও আপাত বৈধ কারণ ছাড়াই স্ট্রিপ অনুসন্ধান হিসাবে চিহ্নিত ফুটেজ দেখার জন্য। ভিডিওগুলি কখনও কখনও বাড়ি এবং হোটেলগুলি থেকে দেখা হত, প্রায়শই গভীর রাতে বা খুব সকালে খুব সকালে, এটি বলেছিল।
গত মাসে প্রথম ডিগ্রি অফিসিয়াল অসদাচরণের একটি গণনার পাশাপাশি ১১7 টি যৌন তৃপ্তির জন্য গোপনীয়তার আগ্রাসনের সংখ্যা, সমস্ত দুষ্কৃতিকারী, নারী বন্দীদের ভিডিও দেখার অভিযোগের জন্য, মামলা দায়ের করা তিন মহিলা সহ অভিযোগের জন্য অভিযোগ করা হয়েছিল। মামলাটি অন্য যে কোনও মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে যার ভিডিওগুলি আবারের দ্বারা দেখা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে অ্যাবার অ্যাক্সেস করা কিছু ভিডিও সিস্টেম থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল, সুতরাং আরও বেশি মহিলা থাকতে পারে যাদের ভিডিওগুলি তিনি 117 মহিলার ভিডিওগুলি ছাড়িয়ে দেখেছিলেন।
মামলাটি আবার এবং অন্যদের গোপনীয়তার অধিকার সহ মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করার এবং অযৌক্তিক অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করার অভিযোগ করেছে।
তাদের অন্যতম আইনজীবী কেভিন মেহর স্বীকার করেছেন যে কারাগারে স্ট্রিপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তবে তিনি বলেছিলেন যে কেন এই ধরনের অনুপ্রবেশমূলক মুহুর্তের ভিডিওগুলি দেখা যায়, যেমন নিষেধাজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায় বা যদি কোনও বন্দী দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে তবে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, তিনি বলেছিলেন। অন্যথায়, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হ্রাস করা যায়, তিনি বলেছিলেন।
মেহর বলেছিলেন, “এই ঘটনাটি দেখে এবং এটি অন্য কোথাও ঘটতে পারে এমন ভেবে সত্যিকার অর্থে পুরো বিশ্বাসকে অবনতি ঘটাতে পারে,” মেহর বলেছিলেন।