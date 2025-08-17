কল্টস এইচসি শেন স্টিচেন দলের শুরু কিউবি -র সিদ্ধান্তের কাছাকাছি

কল্টসের তিনটি প্রিসন গেমের দুটি এখন বইগুলিতে রয়েছে। সপ্তাহ 1 এর কাছাকাছি আসার সাথে সাথে দলের প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাকের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত শীঘ্রই আসবে।
প্যাকারদের কাছে কল্টসের ক্ষতির পরে শনিবার গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময়, প্রধান কোচ শেন স্টিচেন বলেছিলেন যে ২০২৫ সালের প্রচার শুরু হওয়ার জন্য তিনি একটি স্টার্টার নামকরণের জন্য “খুব কাছাকাছি”। ড্যানিয়েল জোন্স এবং অ্যান্টনি রিচার্ডসন প্রত্যেকে আজ অ্যাকশন দেখেছেন, উভয়ই গেমের সময় ১১ টি পাস করার চেষ্টা করেছিলেন। এটি পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে জমা দেওয়া পারফরম্যান্সগুলিতে যুক্ত করে।
“আমি এর তিন সপ্তাহ স্পষ্টভাবে দেখেছি,” স্টিচেন বলেছিলেন (ফক্স 59 এর মাইক চ্যাপেলের মাধ্যমে) চলমান প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কথা বলার সময়। “আমি খুব শীঘ্রই এখানে একটি সিদ্ধান্ত নিতে চাই Y হ্যাঁ, আমি যখন এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করি তখন আমি বেশ পরিষ্কার বোধ করি। আবার, যখন আমি এই সিদ্ধান্ত নেব, আমি এই ফুটবল দলের পক্ষে যা সবচেয়ে ভাল বলে মনে করি তা করতে যাচ্ছি।”
জোন্স-এক বছরের চুক্তিতে ফ্রি এজেন্সিতে যুক্ত হয়েছে হিসাবে কল্টসের কিউবি 1 গিগের জন্য রিচার্ডসনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম একজন প্রবীণদের লক্ষ্য হিসাবে-একটি “একটি” একটি “একটি” একটি “একটি” ধরে রাখা হয়েছে “তাৎপর্যপূর্ণ“প্রশিক্ষণ শিবির শুরুর আগে প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দিন। রিচার্ডসন তার সর্বশেষ কাঁধের আঘাতের সময়মতো পুনর্বাসনে সক্ষম হন ইন্ডিয়ানাপলিসের প্রিসন ওপেনার শুরু করুনতবে একটি স্থানচ্যুত আঙুল সেই প্রতিযোগিতায় তার সময়কে সীমাবদ্ধ করে। ২০২৩ এর খসড়াটিতে চতুর্থ সামগ্রিক বাছাই আজ অবধি মাত্র ১৫ টি নিয়মিত-মরসুমের গেম খেলেছে এবং সেই স্প্যানে তার প্রদর্শনগুলি প্রত্যাশার খুব কম হয়ে গেছে।
গত দুই বছরে গার্ডনার মিনশিউ এবং জো ফ্ল্যাঙ্কোর উপর নির্ভর করার পরে, কল্টস জোনের উপর কমপক্ষে অভিজ্ঞ ফিল-ইন বিকল্প হিসাবে পরিবেশন করতে ঝুঁকবে। প্রাক্তন জায়ান্টস শীর্ষ -10 পিকটি গত বছর নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তবে প্রারম্ভিক অবস্থানটি অবতরণ করা নতুন করে শুরু করার অনুমতি দেবে। জোনস, ২৮, ইন্ডিয়ানাপলিসের সাথে সাইন ইন করার সময় 13 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি গ্যারান্টিযুক্ত। এই চিত্রটি তার নতুন স্কোয়াডে প্রথম দলের দায়িত্বের জন্য সত্যিকারের প্রতিযোগী হিসাবে তার অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে এবং এটি দেখতে আকর্ষণীয় হবে যে জোনস কমপক্ষে গভীরতার চার্টের শীর্ষে মরসুমটি শুরু করবে কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।
কল্টস সরাসরি চারটি মরসুমের জন্য প্লে অফগুলি মিস করেছে এবং স্টিচেনের প্রধান কোচ (২০২৩ সালে শুরু হওয়া) এর সময়কাল ১ 17-১। রেকর্ড অর্জন করেছে। কেন্দ্রের অধীনে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা সন্ধান করা ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে-এবং সম্ভবত স্টিচেনের চাকরির সুরক্ষা-তবে তাত্ক্ষণিক ভবিষ্যতে ধারাবাহিক খেলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। 2025 প্রচারটি কীভাবে যোগাযোগ করা হবে সে সম্পর্কে স্পষ্টতা শীঘ্রই উত্থিত হতে পারে।